Sorties jeux : Old Market Simulator, Pokermancer, Gambonanza, Meg's Monster et Perchang World

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Old Market Simulator Mobile, Pokermancer, Gambonanza, Meg's Monster et Perchang World.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Old Market Simulator Mobile Old Market Simulator Mobile (Jeu, Parties rapides / Simulation, iPhone, v2.1.2, VO, 1.6 Go, iOS 15.0, Alcedo Games) Dans ce simulateur rétro, vous cultivez, élevez des animaux, pêchez, fabriquez des produits et gérez votre propre échoppe sur différentes cartes (île tropicale, ville orientale ou cité romaine), tout en gérant employés, saisons et événements spéciaux qui influencent les prix et les préférences des clients.

Les joueurs apprécient l’approche réaliste et immersive de la vie de commerçant, qui offre une bonne profondeur de gestion sans être trop punitive, même si le mode multijoueur reste limité à certains appareils haut de gamme. Télécharger le jeu gratuit Old Market Simulator Mobile

Rise Online World Rise Online World (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0, VO, 507 Mo, iOS 15.0, Rokogame) Ce MMORPG en monde ouvert vous plonge dans un univers fantasy avec deux factions, où vous développez votre personnage via PvE, crafting (18 professions), exploration de donjons et combats PvP 24/7 en Death Valley, tout en participant à des guerres de clans et événements réguliers.

Beaucoup y retrouvent l’esprit des grands MMORPG classiques avec une sensation de liberté appréciable sur mobile, même si la courbe d’apprentissage peut sembler abrupte pour les nouveaux venus. Télécharger le jeu gratuit Rise Online World

Eight! Warriors Eight! Warriors (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.1.3, VF, 261 Mo, iOS 13.0, SUPERBOX. Inc) Ce jeu de tower defense stratégique en temps réel vous permet de construire des decks de cartes héros et magies, d’invoquer des unités sur le champ de bataille, de gérer les ressources en combat et d’affronter d’autres joueurs en PvP ou des boss en raids.

Les amateurs de stratégie mobile saluent la richesse des synergies et la profondeur tactique qui récompense la réflexion, offrant un gameplay nerveux et addictif une fois les bases maîtrisées. Uniquement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Eight! Warriors

Pokermancer Pokermancer (Jeu, Cartes / Casse-tête, iPhone, v1.0.6, VO, 74 Mo, iOS 14.0, Adam Bray) Dans ce roguelite de poker puzzle, vous tracez des chemins sur une grille de cartes pour former des mains de poker, gérez des trinkets et objets entre les rounds pour créer des combos puissants, tout en affrontant des boss qui modifient les règles.

Ce titre original séduit par son mélange intelligent de poker et de rogue-like, avec une courbe de progression très satisfaisante et un excellent rapport qualité/prix pour les amateurs de réflexion stratégique. Télécharger le jeu gratuit Pokermancer

ikami ikami (Jeu, Parties rapides / Action, iPhone, v1.0.3, VO, 276 Mo, iOS 15.0, Hawkbit Interactive e.U.) Ce jeu d’arcade endless runner coloré vous invite à collecter des orbes de couleur pour créer une traînée arc-en-ciel, écraser des obstacles correspondants en rythme et maintenir le flow pour enchaîner les combos et maximiser votre score.

Les joueurs apprécient son ambiance hypnotique et relaxante qui combine simplicité et challenge croissant, parfait pour des sessions courtes où l’on cherche à entrer dans un état de concentration fluide. Télécharger le jeu gratuit ikami

Meg's Monster Meg's Monster (Jeu, Livres / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.6, VF, 181 Mo, iOS 13.0, Odencat Inc.) Dans cet JRPG pixel art touchant, vous incarnez un ogre protecteur qui doit empêcher une petite fille aux larmes apocalyptiques de pleurer, en explorant l’Underworld, en résolvant des combats originaux et en suivant une histoire émouvante d’amitié. Ce titre narratif est une petite perle émotive et bien rythmée, avec des personnages attachants et une mécanique de protection originale qui rend l’expérience mémorable. À tester ! Télécharger le jeu gratuit Meg's Monster

Perchang World Perchang World (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.4, VF, 1.3 Go, iOS 16.0) Ce jeu de puzzle physique Apple Arcade vous fait guider des billes à travers des mondes colorés en utilisant des gadgets ingénieux (ventilateurs, aimants, inversions de gravité), tout en suivant une histoire légère narrée avec humour.

Les fans de casse-tête physiques apprécient sa précision, sa créativité et son absence totale de microtransactions, offrant un pur plaisir de réflexion et de timing. Télécharger le jeu Perchang World

Nick Jr. Playtime! Nick Jr. Playtime! (Jeu, Famille, iPhone, v1.01, VF, 1.6 Go, iOS 13.0, Viacom International Inc.) Cet espace de jeu éducatif pour enfants propose plus de 50 mini-jeux avec les personnages préférés de Nick Jr. (Dora, Blaze…), un monde personnalisable et des activités qui développent motricité, maths et créativité en toute sécurité.

Les parents apprécient particulièrement la qualité des jeux et l’aspect éducatif bien intégré, qui permet aux tout-petits de jouer de manière autonome tout en apprenant. Télécharger le jeu Nick Jr. Playtime!

Game of Thrones: Dragonfire Game of Thrones: Dragonfire (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone, v26.4.51103, VF, 361 Mo, iOS 15.0, Warner Bros.) Dans cet univers Game of Thrones, vous incarnez un dragonnier et gérez combats aériens spectaculaires, alliances politiques et conquêtes sur Westeros avec des dragons puissants et des choix stratégiques.

Les fans de la série y retrouvent avec plaisir l’ambiance épique et les dragons majestueux, même si le gameplay reste assez classique pour le genre action-RPG mobile. Télécharger le jeu Game of Thrones: Dragonfire

Shattered Dimension Shattered Dimension (Jeu, Divertissement / Casse-tête, iPhone, v1.2, VO, 1.7 Go, iOS 16.0, COTTONGAME Network Technology ...) Ce puzzle narratif en vue isométrique vous plonge dans un monde mystérieux où vous enquêtez, collectez des objets, discutez avec des personnages et résolvez des énigmes complexes dans divers décors (restaurant, commissariat, laboratoire).

Ce titre CottonGame séduit par son atmosphère intrigante et ses puzzles bien pensés qui stimulent l’esprit sans frustration excessive, idéal pour les amateurs d’aventures point & click modernes. Télécharger le jeu gratuit Shattered Dimension

Tactic Manager: Road To Glory Tactic Manager: Road To Glory (Jeu, Sports / Simulation, iPhone, v1.0.2, VO, 224 Mo, iOS 13.0, HIAN GAMES) Ce manager de football tactique vous permet de créer des formations dynamiques, simuler des matchs avec des highlights réalistes, gérer finances, transferts en temps réel et infrastructure pour mener votre club vers la gloire.

Les passionnés de football management apprécient la profondeur stratégique et le système de simulation détaillé qui donne une vraie sensation de contrôle, même si le jeu reste encore jeune. Télécharger le jeu gratuit Tactic Manager: Road To Glory

Ultimate 8 Ball Pool+ Ultimate 8 Ball Pool+ (Jeu, Sports, iPhone, v1.0.0, VF, 516 Mo, iOS 13.0, HypGames, Inc.) Ce jeu de billard multijoueur en 3D réaliste vous propose des parties 8-ball classiques, des duels rapides en face-à-face, des tournois quotidiens et des défis de coups spéciaux avec une physique ultra-précise, des angles de vue multiples et une personnalisation complète de queues et tables.

Les premiers joueurs apprécient la fluidité des graphismes photoréalistes et la précision des coups qui donne une sensation authentique, offrant un excellent divertissement compétitif même si le jeu est encore tout récent. Télécharger le jeu Ultimate 8 Ball Pool+

Bonne Pizza, Super Pizza+ Bonne Pizza, Super Pizza+ (Jeu, Simulation / Parties rapides, iPhone, v1.0.0, VF, 379 Mo, iOS 13.0, TAPBLAZE) Dans ce simulateur de pizzeria cosy et narratif, vous préparez des pizzas sur mesure selon les commandes originales des clients, gérez votre restaurant, cultivez vos ingrédients au jardin et suivez une histoire attachante à travers plusieurs chapitres tout en décorant votre établissement.

Beaucoup y retrouvent avec plaisir le charme addictif et l’humour du jeu original, renforcé par une version Arcade sans pubs ni achats, idéale pour se détendre en cuisinant des pizzas ASMR satisfaisantes. Télécharger le jeu Bonne Pizza, Super Pizza+

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