Slime Rancher Mobile : l’aventure cosy et gluante est enfin disponible !

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux relaxants et originaux : Slime Rancher, le hit indépendant adoré par des millions de joueurs, est désormais disponible sur l’App Store (et Google Play). Développé par Monomi Park et porté sur mobile par Playdigious, ce jeu d’aventure et de simulation vous emmène sur la Far, Far Range, une planète extraterrestre colorée et pleine de surprises. Encore une découverte iPhoneSoft !

Un concept unique et addictif

Vous ne connaissez pas Slime Rancher ? Vous y incarnez Beatrix LeBeau, une jeune rancher qui part s’installer sur cette planète lointaine pour élever des slimes : de drôles de créatures gélatineuses, adorables et très variées. À l’aide de votre Vacpack, vous aspirez les slimes, les ramenez à votre ranch, les nourrissez, les multipliez et découvrez même des slimes hybrides uniques. Tout un programme !

Slime Rancher raconte l'histoire de Beatrix LeBeau, une courageuse éleveuse partie s'installer sur Far, Far Ouest, à mille années-lumière de la Terre, où elle tentera de gagner sa vie comme éleveuse de slimes.

Le jeu mélange avec brio :

Exploration d’un monde alien magnifique

Gestion et agrandissement de votre ranch

Décoration de votre maison

Quêtes quotidiennes via le Range Exchange

Amélioration progressive de votre équipement

Trois modes de jeu pour tous les styles

L'un des atouts de Slime Rancher, c'est qu'il propose une grande flexibilité avec trois modes pour tous les goûts :

Adventure Mode : l’expérience complète et équilibrée

: l’expérience complète et équilibrée Casual Mode : plus détendu, idéal pour jouer tranquillement

: plus détendu, idéal pour jouer tranquillement Rush Mode : plus intense pour les joueurs qui veulent du challenge

L’interface a été entièrement repensée pour le tactile, et le jeu profite de la sauvegarde iCloud pour continuer votre progression sur tous vos appareils. Précisons que le jeu est uniquement compatible avec les manettes PS4, PS5 et Xbox et qu'il est optimisé spécialement pour les iPhone 17 (dont Pro Max)

En raison de leur mémoire vive limitée, |es appareils suivants ne sont pas compatibles : iPhone XR, iPhone SE (2e génération, 2020), iPad mini (5e génération), iPad Air (3e génération), iPad (8e génération), iPad (9e génération).

Offre de lancement attractive

Pour célébrer son arrivée sur mobile, Slime Rancher bénéficie d’une réduction jusqu'au 2 juin. Le prix passe donc à 7,99 € au lieu de 8,99 € (achat unique, sans achats in-app agressifs).

L'avis d'iPhoneSoft

Slime Rancher est exactement le genre de jeu dont on a besoin sur iPhone (et Android via le Play Store) : beau, relaxant, original et addictif sans être stressant. Son univers coloré, ses slimes attachants et sa liberté de jeu en font une excellente alternative aux jeux de ferme classiques comme Stardew Valley ou Animal Crossing.



Si vous cherchez une expérience cosy et dépaysante, foncez ! Cette version mobile semble particulièrement réussie.Vous allez le télécharger ? Quel est votre slime préféré ?

Télécharger Slime Rancher à 7,99 €