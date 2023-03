Sorties jeux : SSSnaker, WinterCraft, Slime Labs 3, Call of Dragons et Brotato:Premium

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SSSnaker, WinterCraft, Slime Labs 3, Call of Dragons et Brotato:Premium.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

WinterCraft (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.3, 372 Mo, iOS 12.0, Dmitry Ognev) Vous êtes dans une forêt hivernale et vous essayez de survivre à tout prix ! Pourrez-vous survivre et retrouver votre père disparu ?



WinterCraft est un jeu de survie qui se déroule dans une forêt hivernale où vous devrez affronter des dangers dans un vaste monde libre. Trouvez des ressources, montez un camp, chassez des animaux sauvages et explorez les forêts enneigées ! Chaque jour de survie hivernale peut être le dernier jour sur terre ! De nombreuses aventures vous attendent : quêtes, survie en forêt, exploration, chasse, cueillette et artisanat. Tu devras apprendre beaucoup de choses pour survivre : trouver de la nourriture, faire fondre la neige, chasser des animaux et faire du feu ! Télécharger le jeu gratuit WinterCraft





SSSnaker (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.7, 483 Mo, iOS 12.0, HABBY) Un jeu de tir roguelite entre le célèbre Snake et un jeu de tir à la Bullet Hell plutôt original à découvrir. Prenez des proportions giga-énormes et anéantissez vos ennemis ! C'est SSSnaker !

Dans les profondeurs dangereuses des donjons, votre serpent ne se contentera pas de grandir, il deviendra également plus fort ! Télécharger le jeu gratuit SSSnaker





Goofy Ahh Game (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 179 Mo, iOS 11.0, Influencer Apps LLC) Aidez Meme Zee et Kracc Bacc à rassembler votre équipe de combattants compétents pour affronter une horde de personnages mèmes d'Internet.



Ce jeu se déroule dans un monde virtuel où les mèmes ont pris vie et font des ravages parmi les habitants.



Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous rencontrerez des ennemis de plus en plus coriaces, notamment des mèmes bien connus, chacun ayant ses propres capacités et mouvements spéciaux. Vous devrez planifier et élaborer des stratégies pour vaincre ces redoutables ennemis. Télécharger le jeu gratuit Goofy Ahh Game





Terra Nil (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v0.3, 701 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Disponible exclusivement pour les abonnés Netflix, Terra Nil veut vous sensibiliser à l'écologie en revitalisant une terre stérile. Plantez des forêts, nettoyez les sols et les océans pollués pour changer un écosystème ravagé en un paradis écologique. Transformez un monde sans vie en un écosystème prospère et dynamique. Faites sortir de terre des prairies fertiles et créez l'habitat idéal pour toutes sortes d'animaux. Ensuite, recyclez vos bâtiments et effacez toute trace de votre passage. Télécharger le jeu gratuit Terra Nil





Slime Labs 3 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 35 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) Slime Labs est de retour avec le troisième opus du jeu de plateforme basé sur la physique dans lequel vous contrôlez un blob d'ooze vert qui peut s'écraser, s'étirer, rétrécir et se congeler. Terminez tous les niveaux tout en récupérant les disques de données perdus.



Un jeu intelligent et prenant qui est à mettre entre toutes les mains ! Slime est bloqué sur la planète Freezia et a besoin de votre aide ! Explorez un laboratoire gelé avec de la glace glissante et de nouveaux pièges dangereux. Télécharger le jeu gratuit Slime Labs 3





Call of Dragons (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1470, 1,7 Go, iOS 11.0, Farlight Games) Call of Dragons est un MMO de conquête fantastique développé par les créateurs de Rise of Kingdoms qui propose une expérience de combat stratégique de haut vol.

Découvrez le tout nouveau système de combat de béhémoth : combattez aux côtés de vos alliés pour vaincre de puissants monstres, puis invoquez-les dans des combats JcJ en tant qu'arme secrète ! Un joli monde 3D, fourmillant de détails et de possibilités vous attend. Télécharger le jeu gratuit Call of Dragons





Nouveaux jeux payants iOS :

Null Matter (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.22, 43 Mo, iOS 11.0, Carlos Saoud) Découvrez le défi apaisant de Null Matter, un jeu de réflexion abstrait qui met à l'épreuve vos capacités logiques. Votre objectif est d'éliminer toutes les particules de la scène en fusionnant les particules de matière et d'antimatière. Avec 50 niveaux à compléter et un mode de jeu infini, vous pouvez profiter de nombreuses heures de jeu. Utilisez plusieurs types d'éléments pour modifier les propriétés des particules et résoudre le puzzle. Le jeu propose un thème sombre et lumineux qui peut être inversé, ainsi que des commandes simples et faciles. Télécharger Null Matter à 1,99 €





Brotato:Premium (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.20, 137 Mo, iOS 11.0, Erabit Studios) Vu en début de semaine, Brotato est un jeu de tir en arène roguelite dans lequel vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu'à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d'extraterrestres. Choisissez parmi une variété de caractéristiques et d'objets pour créer des constructions uniques et survivre jusqu'à l'arrivée des secours. En attendant d'être secouru par ses compagnons, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile qui nous fait penser à Vampire Survivors, mais avec un gameplay encore plus intéressant et un contenu pléthorique. Télécharger Brotato:Premium à 3,99 €