Sorties jeux : Dusk of Dragons, Harvest Moon: Home, Ogu et la Forêt secrète, Snake.io

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Dusk of Dragons: Survivors, Harvest Moon: Home Sweet Home, Ogu et la Forêt secrète et Snake.io.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Harvest Moon: Home Sweet Home (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 893 Mo, iOS 12.0, Natsume Inc.) Harvest Moon: Home Sweet Home vous ramène dans votre village d'enfance, Alba, où vous devez revitaliser cette communauté en déclin en cultivant des cultures, en élevant des animaux, et en attirant de nouveaux habitants et touristes, tout en renouant avec des amis d'enfance et en participant à divers festivals et concours. Un autre titre de grande qualité cette semaine, mais au prix fort ! Télécharger Harvest Moon: Home Sweet Home à 19,99 €





Ocean Keeper: Dome Survival (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.6.14, 267 Mo, iOS 12.0, RetroStyle Games) Ocean Keeper: Dome Survival est un roguelike shooter en vue de dessus où vous incarnez un mineur dont le vaisseau s'est écrasé sur une planète remplie de monstres sous-marins, et où chaque exploration des biomes sous-marins uniques offre une nouvelle expérience grâce à des donjons générés de manière procédurale, tout en améliorant votre Mech sous-marin et en affrontant des hordes de créatures marines. Télécharger Ocean Keeper: Dome Survival à 6,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Death Travelers (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,5 Go, iOS 12.0) Death Travelers est un jeu d'aventure où les joueurs parcourent les différents royaumes de l'Au-delà pour sauver des âmes perdues, tout en évitant des obstacles, en améliorant leur base et leur véhicule, et en découvrant de nouvelles musiques, dont des morceaux de Snoop Dogg et RZA, à travers plus de 300 niveaux inspirés de diverses mythologies et remplis de défis uniques. Télécharger le jeu gratuit Death Travelers





Dusk of Dragons: Survivors (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.11, 1,4 Go, iOS 12.0, COREGAMES PTE. LTD.) Dusk of Dragons: Survivors est un jeu de survie médiéval fantastique où vous devez affronter des conditions extrêmes, des hordes de zombies, élever des dragons pour le combat, former des alliances, et explorer des cartes dynamiques pleines de défis et de trésors cachés. C'est beau, intelligent et traduit en français ! Télécharger le jeu gratuit Dusk of Dragons: Survivors





MMC KENKEN Math (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 677 Mo, iOS 12.0, Crunchyroll, LLC) Les abonnés à Crunchyroll peuvent jouer à ce nouveau jeu intelligent.



Le jeu "Daizen" transforme un célèbre matériel pédagogique en une application ludique proposant 3 000 puzzles mathématiques pour enfants et adultes, avec deux modes de jeu : un défi quotidien avec un puzzle noté par jour, et un mode libre permettant de s'exercer à tout moment sur des puzzles de difficulté croissante, le tout pour améliorer les compétences académiques en s'amusant. Télécharger le jeu gratuit MMC KENKEN Math





Ogu et la Forêt secrète (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 960 Mo, iOS 12.0, Sinkhole Studio Inc.) "Ogu et la Forêt secrète" est un jeu d'aventure 2D développé par une petite équipe de quatre personnes, mettant en scène des personnages dessinés à la main et une variété d'énigmes. Le joueur se lie d'amitié avec des personnages dynamiques et affronte des créatures étranges pour découvrir les secrets d'un monde enchanteur. Ogu et la forêt secrète est une version adorable de Zelda, avec un gameplay varié et de nombreux chapeaux à porter. Télécharger le jeu gratuit Ogu et la Forêt secrète





RWBY: Arrowfell (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,3 Go, iOS 15.0, Crunchyroll, LLC) Pour les abonnés Crunchyroll uniquement.



Plongez dans une nouvelle aventure explosive avec RWBY: Arrowfell, où vous pouvez instantanément passer entre les quatre membres de l'équipe RWBY pour combattre les Créatures de Grimm et résoudre des énigmes environnementales, tout en explorant Atlas et ses environs, le tout accompagné de voix originales, de nouvelles cinématiques et d'une chanson exclusive de Jeff et Casey Lee Williams. Télécharger le jeu gratuit RWBY: Arrowfell





SlidewayZ (Jeu, Jeux de société / Musique, iPhone / iPad, v1.0, 311 Mo, iOS 17.0, Dig-It Games) Découvrez SlidewayZ, un jeu de puzzle à blocs coulissants unique en son genre, où vous ferez glisser des personnages adorables à travers des mondes colorés tout en collectionnant de la musique classique apaisante, avec des mouvements inspirés des échecs et autres jeux de société, parfait pour une pause détente sans connexion Internet. Télécharger le jeu gratuit SlidewayZ





Snake.io (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 210 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Snake.io est un jeu d'arcade effréné où vous incarnez un serpent qui doit collecter de l'énergie pour grandir et dévorer ses adversaires, tout en évitant de se faire piéger par eux, dans un combat en mode Battle Royale. Les fans du bon vieux Snake de Nokia peuvent y aller les yeux fermés, en tout cas ceux qui ont un abonnement Netflix actif. Télécharger le jeu gratuit Snake.io