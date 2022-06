Sorties jeux : Toy Rider : All Star Racing, LazyThief, Disney Mirrorverse, Call Of Dungeon: Devils Quest

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Toy Rider : All Star Racing, LazyThief, Disney Mirrorverse, Call Of Dungeon: Devils Quest.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Toy Rider : All Star Racing (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.3, 550 Mo, iOS 11.0, Ajesh Nair) Toy Rider est un jeu de course de voitures miniatures sur mobile. Ce qui le différencie d'un jeu de course de voitures typique, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de vitesse, mais aussi d'équilibre, de timing, d'utilisation correcte des bonus et de vitesse correcte ! Le jeu est inspiré du jeu Table Top Racing mais avec de nombreuses améliorations. On trouve notamment 100 voitures, 10 power-ups et 24 circuits ! Télécharger le jeu gratuit Toy Rider : All Star Racing





Paragon Pioneers (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.78, 97 Mo, iOS 11.0, Tobias Tenbusch) Paragon Pioneers est un jeu de construction de villes dans lequel vous devez découvrir, conquérir et construire sur des îles pour répondre aux besoins de vos habitants. Même avec un temps de jeu limité, vous pouvez profiter de ce jeu de simulation profond et suivre l'une des innombrables façons d'optimiser votre empire. Construisez un palais impressionnant et entrez dans l'histoire comme le dirigeant le plus prospère de Paragon. Télécharger Paragon Pioneers à 3,99 €





Llamagotchi (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.1.1, 1,1 Go, iOS 14.0, PandaWorks Studio Corp) Votre lama doit atteindre le sommet d'une montagne, pour ça, il va falloir passer des jours à jouer, à nourrir et à prendre soin de lui.



Llamagotchi est un jeu indépendant développé en solo qui pourrait être une bonne surprise. Télécharger le jeu gratuit Llamagotchi





LazyThief (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 28 Mo, iOS 13.0, Antony Lavelle) Lancez des pierres, des balles rebondissantes et des étoiles ninja pour aider le voleur le plus paresseux de l'histoire à collecter des pierres précieuses dans ce casse-tête physique.



50 puzzles, 200 étoiles à collecter, et vous pouvez faire tout cela en restant assis sur votre derrière dans cette aventure paresseuse..... Il s'agit d'une conception intelligente et humoristique pour un jeu de puzzle, soutenue par un système physique amusant. Les choses bougent beaucoup plus vite que dans un jeu comme Angry Birds, et il y a même quelques éléments de Cut the Rope, car vous devrez parfois lancer des étoiles ninja pour couper les cordes qui suspendent des pierres précieuses dans les airs. Télécharger le jeu gratuit LazyThief





Jigsaw Puzzles - Video Edition (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.1, 505 Mo, iOS 15.0, Alexandre Minard) Avec Jigsaw Puzzles Video Edition, les vidéos ont pris la places des images. JigSaw Puzzles - Video Edition se joue comme les autres jeux de puzzles classiques : vous déplacez les pièces là où vous pensez qu'elles doivent être. La différence est que les pièces sont des parties de vidéo, donc elles sont animées ! Un abonnement est nécessaire pour accéder à tous les puzzles. Télécharger le jeu gratuit Jigsaw Puzzles - Video Edition





Disney Mirrorverse (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,2 Go, iOS 13.0, Kabam Games, Inc.) Disney Mirrorverse est un nouveau jeu action RPG aux graphismes de grande qualité qui se déroule dans un univers Disney divergent. Les joueurs doivent y assembler des équipes de personnages Disney et Pixar qui doivent lutter contre des forces sinistres.



Le jeu parfait pour les gens qui veulent des combats satisfaisants avec des personnages Disney étonnamment redessinés, mais qui ne veulent pas s'occuper des à-côtés et de l'histoire de quelque chose comme Kingdom Hearts. Télécharger le jeu gratuit Disney Mirrorverse





Call Of Dungeon: Devils Quest (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 185 Mo, iOS 11.0, Andrey Abrosimov) Le désir de devenir riche a conduit le mineur ordinaire Daniel dans l'antre du diable. La seule chance de sortir du piège est de collecter tous les artefacts pour Méphistophélès. Pour cela, vous devrez accomplir toutes les quêtes créées par le cube magique. Seul le destin du protagoniste dépend de vous.



Voilà un jeu très intéressant, parfaitement pensé et maitrisé par un seul développeur. Call Of Dungeon: Devil's Quest se joue à un seul doigt mais demande une certaine réflexion. Télécharger le jeu gratuit Call Of Dungeon: Devils Quest





Bloodline: Last Royal Vampire (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 1 Go, iOS 10.0, Crunchyroll Games, LLC) Bloodline est un jeu de cartes de rôle mobile au style animé, qui met l'accent sur la personnalisation et la mise à niveau des personnages, ce qui permet à chaque joueur de disposer d'une liste de héros qui lui est propre. L'histoire suit la dernière vampire royale Lilo.I et son compagnon Ron dans leur quête pour sauver leurs proches d'un ordre militariste appelé la Terre Sainte.



Pas traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Bloodline: Last Royal Vampire





Nouveaux jeux payants iOS :

Yet Another Zombie Defense HD (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0, 188 Mo, iOS 12.0, Awesome Games Studio Sp. z o.o...) Yet Another Zombie Defense HD est l'un des meilleurs titres du genre, un jeu de tir en vue du dessus comportant des éléments tactiques et stratégiques. Préparez-vous avant que la nuit tombe. Érigez des barricades, achetez des armes et des munitions, mettez en place des tourelles et tenez aussi longtemps que possible. Chaque nuit est une épreuve, les forces des ténèbres deviennent chaque fois plus dangereuses. Pour survivre, il va falloir dégommer du zombie tout en gérant votre base et vos munitions. Télécharger Yet Another Zombie Defense HD à 2,99 €





Tropical Resort Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.21, 278 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Comme souvent avec les jeux du studio japonais, tous vos choix auront des répercussions, et tous les détails devront être pris en compte. Ainsi, sur cette île océanique, la mer étincelante est une énorme attraction en soi, mais est loin d'être suffisante. Pour attirer des touristes, il va déjà falloir améliorer la qualité de l'eau, étudier les poissons, en pêcher, en attirer, combiner les lieux de divertissement et plus encore. Télécharger Tropical Resort Story à 5,99 €





Overrun Premium (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 364 Mo, iOS 13.0, Wildfire Games Ltd) Overrun vous place dans un monde post-apocalyptique de zombies où votre survie est en péril. Votre objectif est de construire une défense contre les zombies, équiper vos survivants avec les armes dévastatrices et combattre l’horde de zombies pour avancer à chaque nouvelle location. Bien évidemment, au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles armes, tourelles et barricades. Un bon jeu qui est à rapprocher de Yet Another Zombies Defense... Télécharger Overrun Premium à 3,99 €





Loco Looper (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 67 Mo, iOS 15.5, James Vanas) Trains. Nuages en peluche. Planètes. Des étoiles. Même une mouette. Branchez votre cerveau avec ce jeu de puzzle original.



Faites un circuit parfait en utilisant toutes les pièces. Plus le niveau est difficile, plus il y a de moyens de le résoudre.



Des niveaux faits à la main, chacun étant une lettre d'amour au style plume et encre pour les mini dioramas et les trains.

Un effet 3D astucieux rend le jeu naturellement POP lorsque vous tenez votre appareil. Télécharger Loco Looper à 3,99 €