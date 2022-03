Sorties jeux : Treasure Temples, Slime Labs 2, Aerial_Knights Never Yield

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Treasure Temples, Slime Labs 2, Aerial_Knights Never Yield.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tamashi : Rise of Yokai (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, 322 Mo, iOS 10.0, EYOU TECHNOLOGY LIMITED) Tamashi : Rise of Yokai est un jeu MMORPG en 3D de style animé, où vous pouvez croiser le chemin et combattre côte à côte avec toutes sortes de yokai et d'esprits gardiens appelés Tamashi. Le jeu offre une expérience immersive pour devenir un tueur de démons dans un monde magnifique mais dangereux, avec des personnages mignons, un système d'action bien réglé et des effets visuels époustouflants. Appelez vos amis et commencez votre aventure dès maintenant !



Devenez le chasseur de démons de Glamland, un endroit magnifique où les humains, les dieux et les yokai vivaient une vie paisible jusqu'à ce que le Roi Démon se réveille d'un long sommeil. Suivant son exemple, les yokai dépravés, connus sous le nom de démons, ont lancé leur incursion infernale vers Glamland. Le temps est venu où les bons yokai, les dieux et les humains doivent unir leurs forces pour affronter les ténèbres... Télécharger le jeu gratuit Tamashi : Rise of Yokai





Slime Labs 2 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 23 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) La suite de Slime Labs est arrivée ! Explorez un laboratoire rempli de pièges et de créatures qui se cachent dans l'obscurité. Slime Labs 2 est un jeu de plateforme basé sur la physique dans lequel vous contrôlez un blob de bave verte qui peut écraser, étirer, rétrécir et attaquer des ennemis à l'aide de sa langue collante. Collectez tous les disques de données cachés dans les niveaux et perfectionnez toutes les étapes.



L’objectif de Slime Labs 2 reste le même, à savoir collectionner des disques de données répartis sur plusieurs niveaux toujours plus corsés. Si le style graphique pourrait rebuter certains joueurs, son ambiance, son moteur physique, ses animations et son héros vert sont un véritables délices. Réflexes et réflexion sont requis pour parvenir à terminer les nombreux défis imaginés par les développeurs.



Télécharger le jeu gratuit Slime Labs 2





Ninjas Dungeon (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 270 Mo, iOS 11.0, Miracle Works Game Studio) Ninja's Dungeon est un jeu de plateforme inspiré du parkour avec des éléments de RPG. Dans ce jeu, vous incarnez un Ninja vengeur, qui est enfermé dans un donjon magique par le diabolique samouraï Akusama. Afin de venger sa famille assassinée, le Ninja doit s'échapper de donjons difficiles avec des pièges dangereux et des ennemis puissants, tout en faisant une course contre la montre.

Vous pouvez améliorer vos capacités en collectant des éléments dans chaque niveau.

Ne laissez pas le samouraï maléfique Akusama s'échapper, échappez au donjon et vengez votre famille ! Télécharger le jeu gratuit Ninjas Dungeon





Kawaii Islands - Kawaiiverse (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.6.55, 232 Mo, iOS 11.0, Imba) Kawaii Islands crée un univers fantastique sur le nuage pour les multijoueurs afin qu'ils puissent expérimenter toute une série de jeux de simulation, notamment la conception, la construction, l'artisanat, l'agriculture et les réseaux sociaux.



En particulier, en gamifiant plusieurs mécanismes de DeFi, Kawaii Islands apportera aux joueurs une nouvelle dimension de divertissement mixte et d'amassement de fortune.



Il existe six types de fonctionnalités de base. Construisez votre propre entreprise sur la chaîne et développez votre créativité.

- Cultivez et gérez de nombreuses ressources magiques

- Créez différents types de meubles pour votre maison sur le nuage

- Remplissez des commandes difficiles pour créer votre fortune et votre prestige. Télécharger le jeu gratuit Kawaii Islands - Kawaiiverse





Fishing Planet (Jeu, Simulation / Sports, iPhone, v1.0.2, 3,3 Go, iOS 11.0) Fishing Planet® est un simulateur de pêche en ligne réaliste et unique à la première personne réalisé par des pêcheurs passionnés et pour des pêcheurs. Choisissez l’équipement de pêche, attrapez les poissons, explorez le monde et améliorez vos compétences dans de très nombreux lieux de pêche et à tout moment avec vos amis!



Fishing Planet® n’est pas seulement un jeu de pêche. Grâce au graphisme époustouflant, à la physique ultra-réaliste d’endommagement du matériel de pêche, à l’hydrodynamique et l’aérodynamique, et surtout, grâce à l'intelligence artificielle du poisson, basée sur le comportement réel de chaque espèce, vous vous trouverez littéralement sur le terrain, améliorant et perfectionnant vos acquis réels de pêche. Télécharger le jeu gratuit Fishing Planet





Deadlocked (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 130 Mo, iOS 11.0, Millstream Games) Vous arrivez à la périphérie de Darkvale au milieu des hordes infinies de morts-vivants.

Il serait préférable de quitter cet endroit et vous seriez sage de suivre ce conseil.

N'oubliez pas votre fusil à pompe.



Courez tout en évitant les dangers et les obstacles environnementaux. Télécharger le jeu gratuit Deadlocked





Crush the Castle Legacy (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.200.140, 121 Mo, iOS 13.0, Armor Games Inc) Crush the Castle Legacy Collection vous permet de revivre le chaos et la pagaille de la série originale avec des graphismes améliorés et de nouveaux succès. Chargez votre trébuchet de projectiles spéciaux pour renverser vos ennemis et marquez de gros points pour remporter la victoire.



Cette collection comprend tous les niveaux de la série originale Crush the Castle, Crush the Castle : Players Pack, Crush the Castle 2, Crush the Castle 2 : Players Pack, et Crush the Castle : Adventures. Télécharger le jeu gratuit Crush the Castle Legacy





Boba Tale (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 10 Mo, iOS 12.0, Devin Le) Bienvenue à Boba Tale ! Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'une boutique de bubbles teas ! Commencez votre aventure en préparant des boissons pour les habitants de la ville, et améliorez votre boutique et vos recettes de boissons pour bâtir votre empire du boba.



Vous ne savez pas par où commencer ? Suivez vos amis boba et ils vous aideront à démarrer votre voyage. Boba Tale est une aventure de vie relaxante et non compétitive. Le monde est à vous pour l'explorer avec des combinaisons d'améliorations infinies et des personnages de la ville à rencontrer.



Pourrez-vous gagner des millions en vendant des bubbles teas ? Télécharger le jeu gratuit Boba Tale





Nouveaux jeux payants iOS :

Treasure Temples (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 137 Mo, iOS 12.0, GAMEDIA B.V.) Tracez votre chemin à travers d'anciennes chambres au trésor en Antarctique.



Deux jeunes aventuriers ont découvert une série d'anciennes salles aux trésors, cachées sous la neige de l'Antarctique ! C'est à vous de les guider dans cette aventure où chaque pas compte. Littéralement, car les anciennes dalles du sol s'effondrent derrière vous à chaque pas que vous faites !



Dans chaque chambre, vous devrez découvrir un chemin qui vous permettra d'atteindre tout l'or et de revenir vers la sortie en toute sécurité. Les dalles qui s'effondrent constituent le principal obstacle à la réalisation de cet objectif, mais au fur et à mesure de votre progression, vous devrez également affronter des pièges mortels, des gardiens antiques et peut-être plus encore... Tout cet or scintillant semble avoir attiré l'attention de quelque chose de très grand, tapi juste sous la surface de l'eau. Télécharger Treasure Temples à 4,99 €





SENGOKU ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 159 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Sengoku a été lancé en 1991 et les joueurs se battent contre des fantômes du passé qui ont été ressuscités dans la ville de Washington. Les joueurs utiliseront des personnages spéciaux après les avoir libérés et passeront d'un loup en armure à un samouraï ou un ninja en fonction de la situation. Pour avoir une idée de la façon dont le jeu Hamster se déroule, regardez le trailer de la version originale sur console :



Télécharger SENGOKU ACA NEOGEO à 3,99 €





Peril by MDE (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 185 Mo, iOS 12.0, daniel Thurman) Peril est un jeu d'action-aventure et de plates-formes en 2D créé à l'aide de l'Unreal Engine 4. Dans ce jeu, le personnage principal doit se battre à travers différents mondes et vaincre de nombreux ennemis, tout en utilisant un javelot à la fois comme arme et comme outil pour atteindre de nouveaux endroits... Télécharger Peril by MDE à 4,99 €





John Ray Space Adventure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 145 Mo, iOS 13.0, Adam Musial-Bright) Un jeu d'aventure rétro point and click sur John Ray, un archéologue de l'espace, sous contrat avec le riche M. Maljerk. L'aventure de John commence par la recherche d'anciens artefacts dispersés dans le système stellaire local. Ces artefacts font partie d'un puissant dispositif laissé par une race Xec technologiquement avancée mais surtout oubliée.

Voyagez entre les planètes, parlez aux gens et aux robots, faites-vous des amis, collectez des objets d'inventaire, résolvez des énigmes et interagissez avec le monde. Il s'agit d'un jeu dans la meilleure tradition du point and click. Télécharger John Ray Space Adventure à 3,99 €





Dealers Life 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.002_I14, 174 Mo, iOS 11.0, Abyte Entertainment Ltd) Avez-vous déjà rêvé de bâtir votre propre empire sans risquer de vous retrouver sous un pont ? Devenez prêteur sur gage et marchandez comme si votre vie en dépendait !



Commencez votre périple dans un cabanon délabré puis montez votre affaire jour après jour en négociant avec vos clients, en engageant des employés et en participant à des enchères.

Mais soyez prudent ! Des arnaqueurs tenteront de vous berner à grand renfort d'objets faux, et si quelqu'un cherche à vous vendre une "assurance" peu rassurante, vous feriez mieux de bien choisir vos mots.

En négociation, chaque client se comporte d'une manière différente en fonction de sa psychologie. Télécharger Dealers Life 2 à 5,99 €





Convenience Stories (Jeu, , iPhone / iPad, v1.16, 278 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Êtes-vous prêt à redéfinir la notion de commodité ?



Entrez dans la peau du gérant d'un magasin de proximité dans cette charmante simulation d'entreprise. Aménagez et personnalisez le magasin en utilisant une grande variété de produits - bonbons, boissons, et même des repas chauds. Vous avez le choix !



Ajoutez un kiosque à journaux pour vendre les derniers magazines, bandes dessinées et autres. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une bibliothèque !



Parfois, le chemin le plus rapide vers le cœur de vos clients passe par leur estomac ! Proposez des snacks chauds pour inciter les passants à se remplir le ventre et à alléger leur porte-monnaie.



La gestion d'un bon magasin est un travail d'équipe. Vous devrez recruter de nouveaux employés pour tirer le meilleur parti de vos heures de travail. En un rien de temps, vous serez en mesure d'offrir un service 24 heures sur 24 toute l'année ! Télécharger Convenience Stories à 5,99 €