Sorties jeux : Atelier Resleriana, Re.Call et Ugly

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Atelier Resleriana, Re.Call et Ugly. Une petite fournée cette semaine, mais avec plusieurs titres indépendants de qualité.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Ugly (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 607 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) Embarquez pour un voyage inoubliable à travers la psyché d'un noble tourmenté dans "Ugly", un conte de fées sombre transformé en puzzle-platformer mobile. Naviguez dans un monde tragique, armé d'une mécanique de miroir originale qui vous permet d'affronter les énigmes - et vous-même - comme jamais auparavant. Le mécanisme de base dans Ugly est votre capacité à diviser un niveau en deux parties et à créer une image miroir de vous-même que vous pouvez alors contrôler en même temps que votre propre personnage. Vous utiliserez cette capacité pour résoudre une variété d'énigmes et découvrir des tas de secrets cachés dans le jeu, qui révèlent peu à peu des bribes de l'histoire et du passé troublé de votre personnage.



Beau et plutôt original ! Télécharger Ugly à 5,99 €





Methods: Detective Competition (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,1 Go, iOS 13.0, Erabit Studios) Le premier chapitre de la série Methods Visual Novel.



Methods est un roman visuel avec un gameplay simple d'enquête criminelle où vous examinez des preuves et répondez à des questions à choix multiples sur la solution. Cent détectives s'affrontent dans une mystérieuse compétition, résolvant des crimes créés par les criminels les plus intelligents du monde. Le détective qui gagne reçoit un million de dollars et l'opportunité de sa vie. Cependant, si un criminel gagne, il recevra également un million de dollars... et une libération conditionnelle, quelle que soit la gravité de son crime. Télécharger Methods: Detective Competition à 1,99 €





Re.Call (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 636 Mo, iOS 16.0, HellYeah!) Le 7 est considéré comme un nombre spécial dans de nombreuses cultures de la planète. 7 jours de création, 7 mers et 7 péchés. 7 notes dans la musique indienne, 7 chanceux et harmonie en Chine. Les 7 îles de l'Atlantide sont les plus susceptibles d'être choisies comme nombre favori par les gens du monde entier. Pourquoi sommes-nous si obsédés par ce chiffre ? Depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qui le rend si spécial ? En 1956, George A. Miller a conclu que nous sommes capables de retenir, en moyenne, 7 éléments d'information (plus ou moins deux) dans la mémoire à court terme à un moment donné. Est-ce vraiment notre limite ? Avec ce jeu, vous pourrez peut-être mettre à l'épreuve cette théorie ainsi que votre mémoire.



Dans 7 pyramides, vous trouverez 210 défis de mémoire qui augmenteront à chaque niveau. C'est beau et très bien pensé ! Télécharger Re.Call à 5,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Abyssrium Match (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 257 Mo, iOS 13.0, Wemade Play Co.,Ltd.) Plongez dans l'histoire relaxante du monde sous-marin, avec d'adorables amis poissons, dans ce match-3 dans l'univers d'Abyssrium.



Ce second chapitre promet des surprises et des récompenses tout au long des étapes du jeu. L'objectif est de décorer votre aquarium et de récupérer des boosters et des bonus. Télécharger le jeu gratuit Abyssrium Match





Atelier Resleriana (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 472 Mo, iOS 14.0, KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) Koei Tecmo et Akatsuki Games lancent la version mondiale d'Atelier Resleriana sur mobile et PC. Atelier Resleriana est le dernier RPG de la série avec un nouveau protagoniste, des personnages en 3D, des combats tactiques basés sur la chronologie, de la synthèse et bien plus encore.

Regardez la bande-annonce de présentation du système de jeu ci-dessous : Il y a bien longtemps, le royaume de Lantarna prospérait grâce aux bienfaits d'une comète blanche qui passait au-dessus de sa tête. L'art d'exploiter les bienfaits de la comète s'appelait l'alchimie, et les praticiens de cet art étaient connus sous le nom d'alchimistes.

Cependant, lorsque la comète a disparu et que ses bienfaits n'ont plus été disponibles, l'usage de l'alchimie a peu à peu décliné et a fini par tomber dans l'oubli. Télécharger le jeu gratuit Atelier Resleriana





Boori's Spooky Tales (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.10.13, 516 Mo, iOS 13.0, SuperPlanet) Boori, un exorciste pris dans le corps d'un corbeau après une rencontre avec un fantôme, se lance dans une quête de vengeance et de retour à l'humanité. Dans ce jeu de chasse aux fantômes, vous allez devoir engager des batailles automatiques contre des hordes de fantômes, en lançant des charmes et en améliorant des compétences dans les domaines de la Flamme, de l'Eau et des Ténèbres pour infliger des dégâts massifs.



Original et traduit en français Télécharger le jeu gratuit Boori's Spooky Tales





Dots and Bubbles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 59 Mo, iOS 12.4, Tim Kretz) Dans ce jeu, vous devez activer et désactiver des points spécifiques sur le terrain de jeu pour contrôler le rebond de la balle et la guider vers le but. Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux de difficulté, vous rencontrez divers points spéciaux, tels que des "trous noirs", des "boosters de direction" et des "bulles", qui ajoutent chacun une touche unique à la physique du jeu.



Avec plus de 90 niveaux variés et intrigants, vous devez résoudre chacun d'entre eux en faisant preuve d'ingéniosité et en utilisant des combinaisons astucieuses. Télécharger le jeu gratuit Dots and Bubbles





NU: Carnival - Bliss (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.9.2, 277 Mo, iOS 12.0, DarkWind Ltd.) NU : Carnival - Bliss est un jeu de simulation de vie pour mobile.



Il y a longtemps, pour calmer les esprits élémentaires qui semaient le chaos sur le continent de Klein, le grand sorcier Huey a placé des pierres précieuses élémentaires capables de réguler la nature dans cinq autels, en les protégeant par des sceaux magiques. Tous les dix ans, Huey emmenait les membres de son clan visiter les autels pour entretenir les pierres précieuses. Cependant, il y a vingt ans, Huey a disparu. Sans personne pour réguler les pierres précieuses, l'équilibre s'est lentement perdu, entraînant des catastrophes naturelles et la propagation de la Zone morte. C'est alors que les familiers de Huey ont convoqué le personnage principal d'un autre monde : Eiden.



Après son arrivée sur le continent de Klein, Eiden assume la mission du Grand Sorcier disparu. Il apprend à réguler son essence - semblable à celle de Huey - et s'engage dans des "échanges intimes" avec les membres du clan, essayant de saisir l'essence pour libérer le sceau de la pierre précieuse de néon et restaurer son pouvoir. Télécharger le jeu gratuit NU: Carnival - Bliss