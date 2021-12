Koei Tecmo lance Monster Rancher 1 et 2 sur iOS, PC et Switch

En août dernier, Koei Tecmo annonçait l'arrivée prochaine de Monster Rancher 1 & 2 DX en occident pour iOS, Nintendo Switch et PC. Aujourd'hui, le pack est disponible sur toutes les plateformes, avec notamment Monster Rancher à 15,99€ et Monster Rancher 2 à 22,99€. Si vous n'avez jamais joué à cette saga, sachez qu'elle a début à l'origine sur la première PlayStation en 1997 sous le nom de Monster Farm au Japon.

Monster Rancher : un RPG à la Pokémon avant l'heure

Ce RPG a connu de nombreuses versions sur différentes plateformes au fil des ans et Koei Tecmo permet désormais aux fans et aux nouveaux venus de découvrir Monster Rancher en Occident, une sorte de Pokémon avant l'heure avec un principe assez similaire.

Regardez le trailer de lancement de Monster Rancher 1 & 2 DX ci-dessous :

22 ans après sa sortie, le légendaire jeu d'entraînement de monstres "Monster Rancher" fait revivre l'époque passionnante de l'élevage et de l'entraînement de vos monstres uniques !

Découvrez, élevez, combinez et entraînez vos monstres parmi plus de 200 types disponibles pour créer le monstre original le plus fort qui soit.

Vous pouvez même choisir comment vous voulez les entraîner ! Allez-vous les adorer ou leur imposer un régime d'entraînement intense ? Trouvez votre propre style parmi des possibilités infinies !

Monster Rancher est un jeu de simulation d'entraînement dans lequel vous devenez un éleveur qui créer une variété de monstres, les entraîner et les faire combattre contre d'autres bêtes.

La caractéristique la plus originale de ce jeu est la possibilité d'obtenir de nouveaux monstres à partir de CD de musique. Différents CD produisent différents monstres, dont certains très rares. Les capacités de vos bestioles sont diverses et variées et il n'est pas aisé de les faire progresser. Le côté RPG et les combats sont très aboutis et plairont aux joueurs exigeants.



Monster Rancher et Monster Rancher 2 sont arrivés sur iOS, PC et Nintendo Switch au Japon il y a quelque temps, mais nous n'étions pas certains d'avoir droit à une sortie internationale. Heureusement, vous pouvez maintenant acheter les deux jeux sur l'App Store pour iOS séparément ou en bundle au prix de 29,99€ (soit 8 euros d'économies). Si on salue l'ajout de la compatibilité avec les manettes MFI et la sauvegarde automatique, on aurait aimé un petit travail sur les graphismes qui sont restés dans leur jus.



PS : le jeu n'est pas encore sorti sur Android.



Télécharger Monster Rancher à 15,99 €

Télécharger Monster Rancher 2 à 22,99 €