Sorties jeux : Monster Rancher, Blast Waves, Alien: Isolation

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Monster Rancher, Blast Waves, Alien: Isolation.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tap Wizard 2: Idle Magic Quest (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v2.2.1, 159 Mo, iOS 11.0, TopCog LLC) Lors d'une quête magique pour sécuriser la Chronosphère, le Sorcier est pris en embuscade par les forces obscures. L'espoir est perdu alors que le Sorcier rend son dernier souffle... jusqu'à ce que la Chronosphère vrombit et remonte le temps ! Armé de la connaissance de l'assaut et d'un pouvoir accru, le sorcier se prépare pour la prochaine vague !



Tap Wizard 2 Idle Magic Quest vous emmène dans un voyage plein d'action magique et d'émerveillement. Maniez des compétences magiques et combattez les forces obscures pour sécuriser la Chronosphère. C'est l'un de ces jeux de magicien guerrier qui vous permettra de vous amuser et de vivre l'excitation d'un jeu de RPG fantaisiste avec des défis passionnants.





Pixel Pro Winter Sports (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 63 Mo, iOS 12.0, Pixamo) Pixel Pro Winter Sports est un jeu de transformation en pixel-art incroyablement addictif de vos sports d'hiver préférés.



Dévalez les pentes en ski alpin, passez sur la piste de bobsleigh pour une course effrayante, ou visez l'or olympique en slalom ou en saut à ski.



Chaque sport a ses propres mécanismes de jeu et ses propres défis. Tout est simple, mais addictif.



Chaque discipline dispose d'un mode événement unique, pour une dose rapide de plaisir. Le Game Center est intégré, vous pouvez donc défier vos amis et tenter de battre les records du monde.





Peace, Death! 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.11, 35 Mo, iOS 12.1, Azamat Bayzulaev) Dans un lieu situé au-delà du temps et de l'espace, les Faucheurs ont formé une Union indépendante afin de ne plus avoir à répondre aux Cavaliers de l'Apocalypse.

En l'absence de candidat acceptable pour le poste de chef de l'Union, l'atmosphère de l'Union a sombré dans une anarchie béate, ce qui n'est pas bon pour la productivité.

Heureusement, un jour, un nouveau faucheur est engagé comme trieur - vous.



Les règles. Envoyez les clients au Paradis, en Enfer ou au Purgatoire en fonction des différents signes qu'ils présentent. Il y a des clients difficiles qui interagissent entre eux, interfèrent avec le travail du Faucheur ou ignorent les règles de base, ce qui signifie que vous devrez faire très attention lorsque vous déciderez où envoyer presque tout le monde.





Linia super (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.9, 225 Mo, iOS 14.0, Blackrobot Games) Linia est de retour et le fait avec style, avec des visuels revus et plus de 100 niveaux remplis d'énigmes originales et imprévisibles.

Dans "Linia super" - la deuxième édition du jeu téléchargé par plus d'un million d'utilisateurs dans le monde - vous partirez une fois de plus à la chasse aux séquences de couleurs, en traçant une ligne pour créer la bonne connexion entre les différentes formes à l'écran.

Mais cette fois, pour rendre le jeu encore plus captivant, vous devrez également garder un œil sur le temps qui passe impitoyablement tout en collectant les "Liniacoins" qui vous aideront à traverser les chapitres passionnants du jeu.





Dynasty Origins: Conquest (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.10005, 1,6 Go, iOS 9.0, YOOZOO (SINGAPORE) PTE. LTD.) Dynasty Origins: Conquest est la nouvelle œuvre 「Dynasty Origins」 de Youzu Games. Avec une disposition en 4x4 personnalisable, de nouveaux généraux et alliances exceptionnels, commandez et conquérez pour accéder au trône !



Personnalisez votre formation et établissez des stratégies avant les batailles ! Une nouvelle disposition en 4x4 qui va à l'encontre des stratégies traditionnelles par cartes est arrivée. Dans ce jeu, les généraux des Trois royaumes sont divisés en six types : Gardiens, Cavalerie lourde, Cavalerie légère, Archers, Infanterie et Soutien. Les joueurs peuvent organiser leurs formations en fonction de la disposition de l'ennemi pour infliger un coup surprise sur les adversaires !





Ant War - Kingdom Battles (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v2021.2, 110 Mo, iOS 11.0, Genix Lab) Rassemblez et empilez des morceaux de sucre pour construire votre glorieux nid de fourmis.

Améliorez votre nid de fourmis pour en faire un plus grand et plus fort.

Faites concurrence aux armées de fourmis des autres ennemis pour découvrir le meilleur joueur.

Recruter des fourmis perdues pour construire votre armée et obtenir une plus grande colonie.

Les nids de niveau supérieur feront éclore plus de fourmis pour votre équipe.

Les nids de niveau supérieur feront éclore plus de fourmis pour votre équipe.

Les fourmis libres peuvent voler d'autres fourmis pour apporter plus de morceaux de sucre à votre nid.





Nouveaux jeux payants iOS :

One Hand Clapping - OHC (Jeu, Musique / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 692 Mo, iOS 13.0, HandyGames) One Hand Clapping est un jeu de plateforme vocal en 2D. Résolvez des énigmes en chantant ou en fredonnant dans votre microphone, et prenez confiance dans le pouvoir de votre voix qui change le monde qui vous entoure.



One Hand Clapping est un jeu de plateforme relaxant et inspirant qui se concentre sur l'utilisation de la voix pour progresser dans cet univers vibrant. Prenez confiance en votre voix en utilisant la mélodie, le rythme et l'harmonie comme outils. Prenez votre temps. Vous n'avez rien à perdre et vous ne serez pas puni si vous commettez une erreur.



Rencontrez des personnages adorables qui vous aideront et vous encourageront, tout en vous incitant à vous exprimer sans vous forcer. Il n'est pas nécessaire d'être un prodige de la voix pour apprécier One Hand Clapping.





Monster Rancher 2 (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 591 Mo, iOS 9.0, KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) Si vous n'avez jamais joué à cette saga, sachez qu'elle a début à l'origine sur la première PlayStation en 1997 sous le nom de Monster Farm au Japon.



Ce RPG a connu de nombreuses versions sur différentes plateformes au fil des ans et Koei Tecmo permet désormais aux fans et aux nouveaux venus de découvrir Monster Rancher en Occident, une sorte de Pokémon avant l'heure avec un principe assez similaire.



Monster Rancher est un jeu de simulation d'entraînement dans lequel vous devenez un éleveur qui créer une variété de monstres, les entraîner et les faire combattre contre d'autres bêtes.

La caractéristique la plus originale de ce jeu est la possibilité d'obtenir de nouveaux monstres à partir de CD de musique. Différents CD produisent différents monstres, dont certains très rares. Les capacités de vos bestioles sont diverses et variées et il n'est pas aisé de les faire progresser. Le côté RPG et les combats sont très aboutis et plairont aux joueurs exigeants.

Télécharger Monster Rancher 2 à 22,99 €





Monster Rancher (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 266 Mo, iOS 9.0, KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) Si vous n'avez jamais joué à cette saga, sachez qu'elle a début à l'origine sur la première PlayStation en 1997 sous le nom de Monster Farm au Japon.



Ce RPG a connu de nombreuses versions sur différentes plateformes au fil des ans et Koei Tecmo permet désormais aux fans et aux nouveaux venus de découvrir Monster Rancher en Occident, une sorte de Pokémon avant l'heure avec un principe assez similaire.



Monster Rancher est un jeu de simulation d'entraînement dans lequel vous devenez un éleveur qui créer une variété de monstres, les entraîner et les faire combattre contre d'autres bêtes.

La caractéristique la plus originale de ce jeu est la possibilité d'obtenir de nouveaux monstres à partir de CD de musique. Différents CD produisent différents monstres, dont certains très rares. Les capacités de vos bestioles sont diverses et variées et il n'est pas aisé de les faire progresser. Le côté RPG et les combats sont très aboutis et plairont aux joueurs exigeants.

Télécharger Monster Rancher à 15,99 €





LinearShooter Remixed (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 284 Mo, iOS 11.0, Masamichi Nakada) "LinearShooter Remixed" est un jeu qui combine le scrolling vertical bullet hell shmup avec le rogue-lite qui combine des power-ups pour construire des bâtiments.

Il s'agit de nettoyer l'étape en assemblant votre vaisseau avec des power-up tout en se saoulant avec des graphismes minimaux et magnifiques et une musique trance.



Tirez et battez vos ennemis tout en évitant l'enfer des balles.





Garage: Bad Dream Adventure (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.161, 198 Mo, iOS 11.0, Tomomi Sakuba) Garage: Bad Dream Adventure crée un monde sombre et bizarre en travaillant sur le subconscient du sujet.

Le personnage du joueur est projeté dans un monde clos rempli d'eaux usées, de bâtiments en bois en décomposition et de métaux rouillés.

Il découvre que son corps a été transformé en quelque chose qui se situe entre une machine et une créature vivante.

Il erre dans ce monde structurellement complexe, semblable à un labyrinthe, à la recherche d'une issue.



"Garage : Bad Dream Adventure" est sorti à l'origine comme un jeu d'aventure pour PC en 1999. Dans ce jeu, le personnage du joueur pénètre dans son monde intérieur grâce à une machine psychothérapeutique. Il est transformé en une étrange machine biologique et cherche un moyen de s'échapper de ce monde.





Blast Waves (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 142 Mo, iOS 12.0, Kyle Barrett) Blast Waves est un jeu de tir tactique d'arcade où le temps n'avance que lorsque vous bougez, et où chaque tir compte.



Jouez en mode Survie dans la peau d'une nouvelle recrue. Gagnez rapidement de nouvelles armes et capacités tout en essayant de survivre à un conflit intergalactique.



La plupart des soldats ne s'en sortiront pas. Les rares qui survivent deviennent des commandants d'escadrons clones jouables en permanence. Dans le mode Commandement, qui ressemble à un jeu de combat automatique, les joueurs construisent et organisent des escouades tout en se battant pour durer le plus longtemps possible contre des chances écrasantes.

Télécharger Blast Waves à 3,99 €