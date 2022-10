Sorties jeux : SIMULACRA 3, Panilla Saga, Monster Train, Labyrinth: The War on Terror et Doggo Patrol

Aujourd'hui, 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SIMULACRA 3, Panilla Saga, Monster Train, Labyrinth: The War on Terror et Doggo Patrol.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Panilla Saga (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v3.7.2, 1,4 Go, iOS 9.0, Ujoy Games Limited) Le nouveau RPG mobile rétros s'appelle Panilla Saga. Fort de son succès sur les marchés asiatiques, le jeu fait enfin ses débuts occidentaux. Avec un style artistique distinctif, il place les joueurs dans un monde fantastique où ils doivent accomplir l’ancienne prophétie. Regardez le trailer vidéo : Dans Panilla Saga, les joueurs se retrouvent embarqués dans une aventure épique qui consiste à sauver la patrie. Le jeu combine des éléments de RPG de style rétro et des mécanismes tactiques pour créer une expérience assez originale. Pour progresser, les joueurs doivent constituer des équipes de cinq héros dotés de compétences et d’armures différentes. L'équilibre entre les compétences est crucial, et les joueurs doivent constamment développer de nouvelles stratégies s’ils veulent progresser dans ce jeu qui propose 100 héros, un gameplay inactif et une bonne dose de stratégie. Télécharger le jeu gratuit Panilla Saga





Shankstars (Jeu, Sports / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 221 Mo, iOS 13.0, WGT) À vous de choisir la meilleure équipe de golfeurs du monde entier pour dominer les parcours ! Jouez en solo ou en face-à-face contre d'autres joueurs. Montez en niveau pour débloquer de nouveaux personnages, des parcours originaux et des aventures incroyables !



Pour dominer ces parcours audacieux, vous aurez besoin des meilleurs. Il n'y aura pas de maillon faible ! Besoin de puissance ? Votre pirate est si fort que la mer elle-même lui obéit. Si la précision est de mise, choisissez votre astronaute ! Chaque golfeur et golfeuse a des compétences et aptitudes uniques. Télécharger le jeu gratuit Shankstars





Rise of Stars Re:Verse (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.14, 557 Mo, iOS 12.0, Wemade Max Co., Ltd.) Rejoignez la guerre sans fin pour devenir le chancelier qui règne sur l'espace insondable !

Afin de développer une nouvelle galaxie, les amiraux doivent explorer des planètes ressources, établir des bases et vaincre des ennemis menaçants.

Ils doivent également rejoindre d'autres amiraux amis pour former une alliance et conquérir le Conseil qui est la destination finale.

Chaque galaxie attend un grand amiral qui écrira un nouveau mythe. Télécharger le jeu gratuit Rise of Stars Re:Verse





Path to Nowhere (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,2 Go, iOS 11.0, AISNOGames) Bienvenue au Bureau de Contrôle des Crises de Minos. En tant que chef, vous êtes tenu d'enchaîner et de contrôler les hors-la-loi les plus vicieux, les pécheurs, afin de protéger la ville de la chute. Accrochez-vous à la lumière dans l'obscurité et sauvez l'espoir du désespoir.



De mystérieuses météorites marquent le début de l'Apocalypse. Infectés par la Manie, les gens perdent conscience et mutent en monstres hideux. Trouvez la Providence et sauvez le monde dystopique de la peste.



Vos prisonniers portent des pouvoirs dangereux et un charme irrésistible. Récoltez leur loyauté et leurs secrets les plus sombres à travers des disciplines et des interrogatoires.



Le timing est essentiel dans ce jeu à l'ambiance noire ! Télécharger le jeu gratuit Path to Nowhere





NEKO GOLF (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 282 Mo, iOS 13.0, COLOPL, Inc.) NEKO GOLF met la sensation d'un jeu de golf réaliste au bout de vos doigts !

Affinez vos compétences et défiez les meilleurs joueurs du monde, ou détendez-vous et profitez d'une partie relaxante en discutant avec vos amis !

Parcourez de vastes terrains avec des joueurs du monde entier !



Un jeu de golf nippon assez technique et très complet. Télécharger le jeu gratuit NEKO GOLF





Millistar Raiders (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.7, 353 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) En l'an 2317 du calendrier de Millistar, le sceau du Seigneur des Ténèbres est brisé et la Terre des Cochons est en danger.

À l'ordre du Roi Cochon, un soldat de bas rang, Kim Chun-mil, devient un guerrier d'expédition.



Un Idle RPG où le capitaine (joueur) et ses héros partiront explorer le Devildom! À vous le Clown, l'Agriculteur, le Boucher ... ces gens ordinaires mais aussi extraordinaires qui s'unissent en tant que guerriers ! Télécharger le jeu gratuit Millistar Raiders





MADFUT 23 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 109 Mo, iOS 14.1) La nouvelle génération de l'application MADFUT est arrivée, et c'est la meilleure à ce jour. Bienvenue dans la nouvelle saison 23, avec plus de contenu et de modes que jamais !



De grands ajouts dans MADFUT 23 : Jetons

Coupes en ligne

Défis quotidiens de niveaux

Une logique de simulation améliorée et de nouvelles actions

Et bien plus encore ! Télécharger le jeu gratuit MADFUT 23





LowRes Collection (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 1 Mo, iOS 12.0, Timo Kloss) Cette collection contient 5 jeux d'arcade simples avec une résolution de 64x64 pixels, 16 couleurs et une musique chiptune. LOWBOT

Le jeu de la tondeuse à gazon

LowRes Galaxy

LowRes Racing

LowRes Snake

et une démo de défilement de texte. Ils ont été créés directement sur un iPad en utilisant l'application LowRes Coder. Télécharger le jeu gratuit LowRes Collection





Doggo Patrol (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 145 Mo, iOS 15.0, Benfont Limited) Jouez maintenant à ce grand jeu et profitez d'heures de plaisir !

Doggo Patrol offre un niveau infini généré de manière aléatoire avec un monde incurvé qui offre des sensations assez uniques ! Musique et animations sont également de qualité dans ce runner. Télécharger le jeu gratuit Doggo Patrol





Nouveaux jeux payants iOS :

Samurai Shodown V Special (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 223 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Samurai Shodown V Special est un jeu de combat sorti par SNK en 2004 qui arrive dans la collection ACA NeoGeo.



Réunissant 28 de vos personnages préférés, y compris les anciens boss ! Les familiers Rage Explosion, Concentration One Gauge et Fatal Flash des précédents titres de la série sont toujours là, et vous ne pouvez pas manquer cette chance d'abattre vos adversaires en un seul coup avec des techniques désespérées flashy ! Télécharger Samurai Shodown V Special à 4,99 €





SIMULACRA 3 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v4.81.1, 1,9 Go, iOS 11.0, Kaigan Games OÜ) SIMULACRA 3 poursuit la série de jeux d'horreur à base de téléphones trouvés, axés sur la narration. La ville de Stonecreek, autrefois charmante, a connu des jours meilleurs. Les gens disparaissent dans la nature, ne laissant derrière eux que d'étranges symboles là où ils ont été vus pour la dernière fois. Votre seule piste est le téléphone d'un enquêteur disparu. Armé d'une application de cartographie et d'une série de vidéos effrayantes, plongez dans les coins les plus sombres des royaumes numériques en enquêtant sur les horreurs vues sur son téléphone et à Stonecreek.



Regardez le trailer vidéo : L'un des meilleurs FMV de l'App Store ! Télécharger SIMULACRA 3 à 9,99 €





Queens Wish 2: The Tormentor (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 184 Mo, iOS 9.0, Spiderweb Software) Queen's Wish 2 : The Tormentor est une énorme aventure de jeu de rôle fantastique et rétro, comprenant une aventure fantastique épique avec plus de 50 heures de jeu, des combats tactiques, un système de forteresse, de l'exploration de donjons et plus encore.



Pas d'achats in-app ou de publicités, mais en anglais. Télécharger Queens Wish 2: The Tormentor à 11,99 €





Qubd (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, 78 Mo, iOS 10.0, Steven Koutsouliotas) Testez vos compétences en mathématiques, en addition, en soustraction, en multiplication et en observation dans ce jeu simple et amusant qui consiste à deviner combien de cubes manquent dans un volume de 5 x 5 x 5 cubes.

Affinez votre esprit et faites travailler votre cerveau tout en complétant des niveaux toujours plus difficiles. Télécharger Qubd à 2,49 €





Monster Train (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v2.2.3, 533 Mo, iOS 14.0, Good Shepherd Entertainment) L'enfer a gelé. Vous seul pouvez protéger son dernier brasier des forces célestes et restaurer ses flammes. Monster Train, avec ses trois champs de bataille verticaux à défendre, apporte une nouvelle dimension au deckbuilder roguelite.



Un jeu de construction de deck ultra complet avec plus de 250 cartes, 5 clans de monstres, chacun disposant d'une jouabilité différente et de 10 niveaux à déverrouiller, et plus encore. Les fans de Slay the Spire devraient y trouver leur compte. Télécharger Monster Train à 11,99 €





Labyrinth: The War on Terror (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 342 Mo, iOS 11.0, Playdek, Inc.) Du concepteur primé et ancien analyste du renseignement de la CIA Volko Ruhnke, Labyrinth: The War on Terror combine l'accent mis sur le jeu avec une simulation à multiples facettes couvrant l'histoire récente et le futur proche.



Le jeu emmène les joueurs dans la guerre mondiale contre le terrorisme. La conception immersive du jeu vous amène à diriger les États-Unis pour neutraliser les cellules, maintenir le soutien international et encourager la réforme démocratique. Une grande variété de combinaisons d'événements pilotés par cartes alimente la conception asymétrique de Labyrinth, créant une profonde complexité qui se déploie à chaque tour tout en maintenant une facilité de jeu qui augmente l'engagement à chaque décision. Télécharger Labyrinth: The War on Terror à 11,99 €





Gigapocalypse (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3, 705 Mo, iOS 12.0, Headup GmbH) Devenez un monstre géant personnalisable aux compétences multiples dans ce jeu de destruction, inspiré des films classiques de Kaijū tels que "Godzilla" et "King Kong" et du classique du jeu "Rampage".



Gigapocalypse présente une sélection de différents "Gigas" de l'ère préhistorique, de l'espace inexploré et de l'histoire oubliée. Chacun d'entre eux possède des compétences uniques, des mutations et de nombreuses peaux qui peuvent être débloquées en montant de niveau. Télécharger Gigapocalypse à 3,49 €





Clever 4Ever (Jeu, Jeux de société / Quiz, iPhone / iPad, v1.2, 41 Mo, iOS 11.0, BrettspielWelt) Comme le temps passe vite ! Il passe encore plus vite avec "Clever 4ever". Avec ce nouvel opus de la série, vous rencontrerez de vieilles connaissances et de nouveaux amis. Le système de récompense de la série Clever est à nouveau rempli de défis intéressants et de décisions délicates.

Êtes-vous prêt à accepter des points négatifs pour certains bonus ? Quels chiffres utilisez-vous pour déclencher les effets les plus utiles ?

Bien sûr, il y a aussi cinq nouvelles catégories de dés cette fois-ci, y compris la disposition des bonus, qui rendent à nouveau difficile de trouver les meilleurs mouvements. Télécharger Clever 4Ever à 4,99 €