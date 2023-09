Sorties jeux : Knights of Grayfang, Monster Hunter Now et Motorsport Manager 4

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Knights of Grayfang, Monster Hunter Now et Motorsport Manager Mobile 4.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Monster Hunter Now (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v60.3, 199 Mo, iOS 14.0, Niantic, Inc.) Vivez le frisson de la chasse directement sur votre téléphone avec le dernier jeu AR de Niantic !



Partez à l'aventure, traquez et défiez des monstres redoutables dans une quête épique au cœur de l'univers de Monster Hunter, partout dans le monde réel ! Forgez des armes puissantes et faites équipe avec d'autres chasseurs pour affronter en groupe des créatures de plus en plus redoutables. Sortez de chez vous : avec Monster Hunter Now, vous devez sortir de chez vous pour chasser des monstres apparus dans le monde réel. Découvrez une variété de monstres en fonction de l'environnement qui vous entoure (forêt, désert ou marais) et engagez des combats palpitants en solo ou en équipe avec d'autres chasseurs. L'idée est bonne, à voir si l'engouement est au rendez-vous ! Télécharger le jeu gratuit Monster Hunter Now





AFK Football (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 181 Mo, iOS 11.0, Wildlife Studios) Plongez dans le monde palpitant d'AFK Football, une fusion unique de stratégie footballistique et de RPG ! Engagez-vous dans une compétition intense avec des joueurs du monde entier, maîtrisez des combos stratégiques et explorez les histoires intrigantes de chacune de nos stars au design unique. AFK Football n'est pas un jeu de sport comme les autres, c'est un voyage épique à la recherche de la domination du football mondial ! Télécharger le jeu gratuit AFK Football





Grab The Apple (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 86 Mo, iOS 12.0, Korigame Ltd) Dans ce jeu, vous contrôlez un personnage aux longs bras extensibles qui parcourt de nombreux niveaux de puzzle pour collecter des pommes. En chemin, vous devez éviter les obstacles dangereux tels que les pointes, les bombes, les pièges et les surprises inattendues. Utilisez vos bras pour casser des blocs, vous débarrasser des insectes et collecter des pièces disséminées dans les niveaux. Faites attention aux lasers, et surtout, profitez d'un jeu stimulant et divertissant ! Télécharger le jeu gratuit Grab The Apple





PopFurtif (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 200 Mo, iOS 12.0, Shun Nishida) Découvrez un jeu d'action furtif accessible à tous ! Prenez le contrôle d'un personnage mignon et astucieux, et visez à atteindre l'objectif sans être repéré par les ennemis.



Plus de 50 niveaux passionnants vous attendent. Utilisez une variété de gadgets comme les zones de distorsion et les blocs destructibles pour maîtriser l'art de la furtivité. Les niveaux sont courts, ce qui vous permet de jouer rapidement ! Télécharger le jeu gratuit PopFurtif





Strikers1945: RE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 506 Mo, iOS 12.0, Com2uS Corp.) "Strikers1945" est un jeu de tir vertical sous licence officielle qui met les joueurs dans la peau des forces spéciales "Strikers". Inspiré du jeu original Strikers1945, les joueurs développent leurs compétences de survie en affrontant des ennemis et accomplissent des missions avec plus de 230 compétences à combiner. Ils deviennent les pilotes d'avions célèbres tels que l'Harrier AV-8, le Phantom F-4, le Super Hornet F/A-18E, le Nighthawk F-117, le Raptor F-22 et le X-6, en progressant à travers les niveaux du scénario pour sauver la journée. Télécharger le jeu gratuit Strikers1945: RE





Waddle Wars: Roguelike Defense (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 130 Mo, iOS 12.0, Cozy Labs) Préparez-vous à une aventure douillette dans "Waddle Wars" de Cozy Labs ! Incarnez le pingouin héros dans un mélange unique de tower defense et de roguelike pour défendre votre château contre des vagues d'envahisseurs aussi mignons qu'ennuyeux. Mais ce n'est pas tout : après chaque vague, choisissez parmi plus de 30 avantages différents pour améliorer vos défenses. Invoquez des gardes, améliorez votre château, augmentez le niveau de votre héros, et bien plus encore. Terminez des quêtes pour débloquer de nouvelles apparences de héros et disputez les meilleurs scores en local et en multijoueur. Télécharger le jeu gratuit Waddle Wars: Roguelike Defense





Nouveaux jeux payants iOS :

Knights of Grayfang (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 1 Go, iOS 13.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Le pays d'Eldraad est en pleine guerre entre les humains, nés de la divinité du Crépuscule, et les monstres, nés de la divinité de la Nuit, pour le contrôle des neuf temples. Le roi Edwahl manie la puissance du Crépuscule, transformant les humains en vampires grâce à un rituel. Cependant, une force sinistre se réveille parmi les monstres.



L'un des personnages principaux, Thoma, dispose d'une jauge de sang unique, qui remplace les HP et les MP. Grâce à cette jauge, les personnages peuvent activer Bloodthirst, ce qui leur confère de nouvelles compétences et apparences. Equipez les chauves-souris trouvées dans les donjons pour obtenir des effets passifs tels que la protection contre les maladies et l'augmentation de la puissance d'attaque. Remportez la victoire en vous emparant des neuf temples. Percez les mystères et combattez les monstres qui s'y trouvent pour les conquérir ! Un super Zelda dans l'âme, à tester pour tous les fans de RPG old-school. Télécharger Knights of Grayfang à 8,99 €