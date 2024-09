Sorties jeux : Poly Bridge 3, Clash of Destiny, Rubik's Match 3, El Paso, Elsewhere et Meow Hunter

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Poly Bridge 3, Clash of Destiny, Rubik's Match 3, El Paso, Elsewhere, Immortal Rising 2 et Meow Hunter.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Poly Bridge 3 (Jeu, Casse-tête / Simulation, , v1.0.0, 564 Mo, iOS 12.0, Dry Cactus) Poly Bridge 3 est un jeu de casse-tête axé sur la construction de ponts, où tes compétences en ingénierie seront mises à l'épreuve pour aider des véhicules à atteindre leur destination. Avec des centaines de niveaux, un mode Sandbox sans restrictions et une variété de ponts à concevoir, laisse libre cours à ta créativité pour des heures de fun architectural ! Télécharger Poly Bridge 3 à 2,99 €

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Knight Runner (Jeu, Action / Aventure, , v1.1, 506 Mo, iOS 15.0, Stargazers Studios) Knight Runner vous plonge dans une aventure infinie où vous explorez des royaumes variés, combattez des créatures redoutables et découvrez plus de 130 épées uniques. En plus de vos quêtes, collectez des récompenses et personnalisez votre maison pour créer un refuge parfait au cœur de vos aventures. Télécharger le jeu gratuit Knight Runner





Dookey Dash: Unclogged (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.19, 366 Mo, iOS 14.0, Faraway Inc.) Le jeu viral Dookey Dash: Unclogged, créé par les auteurs du Bored Ape Yacht Club, revient avec un parcours infini dans les égouts, des classements et des récompenses d'une valeur de plus de 1 million de dollars pour la première saison. Courez, évitez les obstacles et personnalisez vos personnages tout en gagnant des prix stupides et en partageant vos créations dans le Faraway Shop. Télécharger le jeu gratuit Dookey Dash: Unclogged





Clash of Destiny (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 340 Mo, iOS 15.0, BoomBit, Inc.) Clash of Destiny est un nouveau jeu de rôle fantasy mobile des créateurs de Tiny Gladiators et Hunt Royale, mêlant éléments RPG, roguelike et combats en PvP 2v2 pour une expérience captivante. Avec 16 personnages, des combats de boss en coop et une campagne stratégique, prépare-toi à débloquer des compétences uniques et à affronter les meilleurs joueurs du monde entier! Si vous aimez Clash of Clans, testez-le ! Télécharger le jeu gratuit Clash of Destiny





Mighty Calico (Jeu, , iPhone / iPad, v4.6, 1,7 Go, iOS 12.0, Crazy Labs) Mighty Calico est un jeu d'aventure RPG gratuit plein d'action, où tu voyages à travers un portail vers un royaume rempli d'ennemis maléfiques à affronter.



Améliorez vos héros, débloquez des donjons épiques et accomplissez des quêtes pour sauver le royaume, mais attention, si vous mourrez, vous devrez recommencer depuis le début ! Rejoignez The Claw dans sa chasse aux trésors pour compléter l'Amulette des Neuf Vies et obtenir l'immortalité, tout en veillant à ce que ses pouvoirs ne tombent pas entre les mains des ennemis ! Télécharger le jeu gratuit Mighty Calico





Rubik's Match 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 218 Mo, iOS 13.0, Nørdlight Games) Découvrez Rubik’s Match, un jeu de puzzle match 3 inspiré du célèbre Rubik’s Cube, célébrant 50 ans de twists et de défis ! Associez les couleurs, résolvez des puzzles uniques en 3D et mettez à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes. Explorez de nouveaux univers tout en affrontant des défis quotidiens de difficulté variable et remportez des récompenses exclusives ! Télécharger le jeu gratuit Rubik's Match 3





El Paso, Elsewhere (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.6, 2,7 Go, iOS 11.0, Frosty Pop) El Paso, Elsewhere vous plonge dans un motel surnaturel où James Savage, le protagoniste, affronte des créatures maudites tout en cherchant son ex-amant devenu un vampire meurtrier. Le jeu mêle des mécanismes classiques comme le "bullet time" à une narration captivante et une bande-son hip-hop.



La bande-annonce de El Paso, Elsewhere : Avec ses 46 étages à parcourir, le gameplay intense et les environnements destructibles offrent une expérience trépidante. Ce mélange de styles rétro et modernes rend El Paso saisissant, et son dernier niveau est particulièrement marquant. Télécharger le jeu gratuit El Paso, Elsewhere





Bob l'éponge : Bubble Pop (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.1, 379 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Rejoignez Bob l'éponge pour éclater des bulles et résoudre des énigmes colorées à Bikini Bottom, dans un jeu de tir de bulles inspiré du dessin animé de Nickelodeon. Utilisez des costumes et des pouvoirs pour aider Bob à stopper le chaos causé par le Hollandais Volant dans ce jeu amusant et nostalgique. Uniquement pour les abonnés Netflix. Télécharger le jeu gratuit Bob l'éponge : Bubble Pop





Stronghold Dude (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 231 Mo, iOS 12.0, 24 HIT Riga SIA) Stronghold Dude vous plonge dans un monde médiéval où vous devrez construire et développer votre propre cité. Gérer efficacement les ressources, développer votre économie et renforcer votre armée seront essentiels pour transformer votre petit village en un puissant empire. Téléchargez gratuitement et plongez dans des batailles épiques, des aventures magiques, et des légendes de chevaliers et dragons. Télécharger le jeu gratuit Stronghold Dude





Immortal Rising 2 (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.10, 464 Mo, iOS 13.0, Planetarium Labs) Immortal Rising 2 vous invite à plonger dans une aventure épique où le style rencontre l’action dans un monde entièrement rendu en graphismes 3D. Ce jeu propose des combats en temps réel immersifs qui captiveront les amateurs d'action intense. Avec un arbre de compétences sophistiqué offrant plus de dix millions de combinaisons, les possibilités de personnalisation sont pratiquement infinies. Télécharger le jeu gratuit Immortal Rising 2