Off the Road 2 revient sur iOS et Android !

Les amateurs de conduite extrême et de destruction mécanique vont être ravis : Off the Road 2 débarque sur iPhone, iPad et Android le mois prochain. Après le succès du premier opus, le studio Fishlabs (propriété de Gameloft) revient avec une suite beaucoup plus ambitieuse qui promet de repousser les limites du genre sur mobile. Le tout est édité par Dogbyte Games.

OTR2 arrive sur mobile !

Ne tournons pas autour du pot, la version 2 du jeu vous plonge dans un immense monde ouvert et sans chargement, 30 fois plus vaste que celui du premier volet, ce qui vous donne une petite idée du travail réalisé par les développeurs. Vous pourrez explorer des montagnes, des déserts, des océans, des autoroutes et des pistes off-road sauvages, le tout avec un cycle jour/nuit réaliste et des conditions météo dynamiques.



Ce qui rend OTR 2 particulièrement excitant, c’est sa variété de véhicules :

4x4 et camions tout-terrain

Supercars pour l’asphalte

Jets et avions

Bateaux à moteur rapides

Oui, vous n’êtes plus limité à la terre ferme : le jeu vous laisse vraiment piloter « tout ce qui roule, vole ou flotte ». Une sorte de GTA de la conduite.

Un vrai simulateur avec du feeling

Le jeu met l’accent sur une physique réaliste : boue qui colle aux pneus, dégâts visibles et détaillés sur les véhicules, comportement différent selon le type de terrain… Les gars de Fishlabs promettent une expérience proche de ce que l’on trouve sur consoles.



Autre point fort : un éditeur de livrée complet pour personnaliser votre véhicule (peinture, autocollants, jantes, etc.) et un mode multijoueur jusqu’à 6 joueurs, que ce soit pour des courses compétitives ou simplement pour explorer le monde ensemble.

Notre avis

Off the Road 2 semble être une évolution très prometteuse du premier opus, Off the Road. Le monde beaucoup plus vaste, la variété de véhicules et les graphismes améliorés devraient en faire l’un des meilleurs jeux de conduite off-road sur mobile en 2026. Le fait qu’il soit entièrement jouable hors ligne est aussi un très bon point.



Le jeu sera disponible gratuitement avec achats intégrés en mai 2026 sur l’App Store et le Google Play Store. Les précommandes sont ouvertes !

Télécharger le jeu OTR2