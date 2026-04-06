Netflix lance une application gratuite de jeux pour enfants

Le géant américain Netflix surprend tout le monde en lançant une application gratuite de jeux pour enfants afin de concurrencer directement un certain Apple Arcade sur nos iPhone, iPad, Mac et même Android.

Netflix Playground

L’application, baptisée Netflix Playground (ou coin jeu en français), est spécialement conçue pour les enfants de 8 ans et moins. Elle propose une sélection de jeux sans publicité et sans achats intégrés, mettant en scène des personnages populaires issus de séries comme Sesame Street et Peppa Pig.



Netflix Playground est inclus gratuitement dans tous les abonnements Netflix. Il s’agit d’une extension majeure de l’offre jeux lancée par Netflix en 2021. Contrairement aux jeux précédents, cette nouvelle application est entièrement dédiée aux plus jeunes et fonctionne comme une app indépendante. Il suffit de se connecter avec son compte Netflix pour y accéder. Elle est disponible sur iPhone et iPad.



Avec cette initiative, Netflix entre en concurrence frontale avec Apple Arcade, le service de jeux par abonnement d’Apple. Comme Playground, Apple Arcade propose des jeux sans pubs, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. Cependant, Netflix se distingue en offrant, avec un seul abonnement, à la fois du streaming vidéo (séries et films) et des jeux pour enfants et adultes. C’était déjà le cas avec l’ensemble de jeux Netflix Games, mais tout est ici rassemblé.



À titre de comparaison :

L’abonnement Netflix avec pubs (qui inclut les jeux) coûte 8,99 €/mois.

L’abonnement Netflix sans pubs est à environ 19,99 €/mois.

Apple One (qui regroupe Apple TV+, Apple Music, iCloud+ et Apple Arcade) est également à 19,95 €/mois. On peut avoir Arcade seul à 6,99 €.

Lancement mondial

Le lancement de Netflix Playground intervient alors que de nombreux pays durcissent les règles concernant les applications destinées aux mineurs et imposent des vérifications d’âge plus strictes. De nombreux parents recherchent désormais des contenus simples, sûrs et adaptés aux enfants, sans publicité intrusive.



L’application est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande.

Elle sera lancée dans le monde entier le 28 avril 2026, dont en France.



Télécharger l'app gratuite Coin jeu Netflix