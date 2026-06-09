Road to Empress II : la suite du live-action interactif est disponible sur mobile

New One Studio lance officiellement Road to Empress II en ce 9 juin 2026 sur iOS, Android et Steam. La suite très attendue du jeu cinématographique interactif en live action enrichit considérablement l’expérience avec près de 1 000 minutes de nouvelles séquences filmées et une stratégie politique bien plus profonde. Encore une découverte iPhoneSoft.

Une immersion encore plus grandiose

Le jeu, qui est une mise à jour du premier opus sur App Store, vous plonge à nouveau dans une cour impériale impitoyable où chaque choix peut changer le cours de l’histoire. Vous incarnez un stratège politique chinois qui doit naviguer entre alliances, trahisons, ambitions et sacrifices pour accéder au pouvoir suprême.



Les principales nouveautés de Road to Empress 2 :

Près de 1 000 minutes de nouvelles séquences live action (soit plus de 16 heures de contenu cinématographique)

Système de gouvernance enrichi : mémoires politiques, édits impériaux, gestion des factions

Des choix aux conséquences encore plus lourdes et visibles

Un casting étendu avec Kuan Hung, Evie Huang, Zeawo Yao et Hana Lin aux côtés des acteurs du premier opus

Graphismes HD jusqu’en 4K sur PC/Steam

L’expérience reste fidèle à la formule qui a fait le succès du premier volet : une narration à la première personne, des décors somptueux et une mise en scène digne d’une série télévisée orientale. Si vous aimez les drama asiatiques, foncez les yeux fermés. Sinon, dans le genre live-action, Her Story fait office de pionnier sur mobile.

Disponibilité

Date de sortie : ce mardi 9 juin 2026

Plateformes : iOS (App Store), Android (Google Play) et Steam (PC)

Version Nintendo Switch prévue plus tard en 2026

Le jeu est disponible en freemium (premiers chapitres gratuits, puis achats in-app pour débloquer la suite).

Notre avis

Si vous aviez aimé le premier opus pour son mélange réussi entre film interactif et jeu de stratégie politique, cette suite semble monter d’un cran dans tous les domaines. L’ampleur narrative et la qualité de production devraient en faire l’un des meilleurs jeux narratifs de l’année. Mieux, les deux opus sont dans la même application, avec 16 chapitres puis 32.



Avez-vous terminé Road to Empress I ? Qu’attendez-vous le plus de cette suite ?

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