Le jeu de stratégie interactif "Six Ages 2 : Lights Going Out" arrive sur iOS et PC

Suite spirituelle de King of the Dragon Pass, Six Ages : Ride Like the Wind était une excellente surprise sortie en 2018 sur iOS. Cinq ans plus tard, le studio A Sharp est de retour avec Six Ages 2 : Lights Going Out. Six Ages 2 est non seulement annoncé, mais il sortira dès cet été sur iOS, iPadOS, macOS et Windows et proposera un mélange de récit interactif et de stratégie au tour par tour, avec plus de 505 000 mots de texte et le monde de Glorantha. Attention, seuls les anglophones sont concernés, le premier jeu n'étant pas traduit.

Six Ages 2 annoncé sur mobile

Regardez la bande-annonce de Six Ages 2 : Lights Going Out ci-dessous :

L'annonce officielle confirme que Six Ages 2 : Lights Going Out profitera des sauvegardes dans le Cloud seulement sur Steam, mais qu'il supportera les succès à la fois sur iOS et Steam. Six Ages 2 : Lights Going Out et Six Ages : Ride Like the Wind peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Le développement de Six Ages 2 : Lights Going Out a commencé en septembre 2018, quelques mois après la sortie du premier jeu.



Avant la sortie de Six Ages 2 cet été sur iPhone, iPad, Mac et PC, vous pouvez télécharger l'original sur iOS ci-dessous. Il s'agit d'un jeu entièrement premium sans aucun achat in-app.

