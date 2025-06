Goat Simulator 3 - Multiverse arrive sur mobile !

Une nouvelle fois, Coffee Stain North vous propose d'incarner une chèvre déjantée ayant semé le chaos dans le multivers ! Votre objectif (ou pas), est d'aider le gardien du Multivers à réparer vos bêtises dans ce portage mobile toujours aussi hilarant. Frappez tout ce qui bouge, déclenchez des réactions en chaîne et explorez des réalités absurdes avec 8 chèvres aux pouvoirs délirants, plus de 100 équipements et un monde ouvert rempli de quêtes et mini-jeux. Dialogues loufoques et bêlements garantis !

Succès des précédents Goat Simulator

La série Goat Simulator a conquis des millions de joueurs depuis 2014 avec son humour absurde et son gameplay déjanté, non loin d'un certain GTA. Coffee Stain North a créé un jeu en monde ouvert parodique et chaotique qui mise tout sur le rire et l’évasion du quotidien.



Les versions mobiles de Goat Simulator, Goat Simulator: Payday ou encore Goat Simulator 3 ont connu un franc succès, cumulant des millions de téléchargements sur iOS et Android grâce à une réalisation au niveau. Il n'en fallait pas plus pour qu'on précommande en urgence Goat Simulator 3 Multiverse, après nous avoir déjà fait passer des heures de bonheur sur consoles !

Notre avis sur Goat Simulator 3 Multiverse

Comme expliqué, Goat Simulator 3: Multiverse est délicieusement absurde et totalement déconnecté de la réalité. Si vous cherchez des récits émotionnels profonds ou une évolution des personnages, passez votre chemin. L'intérêt est ailleurs.

Après avoir passé des dizaines d'heures sur Goat Simulator 3 standard, dont la moitié à plusieurs, à poursuivre des quêtes, débloquer des skins, gadgets et tenues, tout en se délectant des références vidéoludiques comme celles à Half-Life, Fallout et autres jeux de Nintendo, la version Multiverse of Nonsense est arrivée à point nommé.



Au-delà de l’humour, le gameplay est génial. Les déplacements, parfois ardus, sont encore plus amusants avec la pléthore de gadgets et équipements. Quêtes, mini-jeux et nouveaux équipements foisonnent, avec une mention spéciale pour le défi inspiré par Squid Game. S'il s'agissait d'un "simple" DLC sur consoles et PC, Multiverse est devenu un jeu à part entière sur mobile, un incontournable pour les fans !

Télécharger Goat Simulator 3 Multiverse

Pour télécharger Goat Simulator 3 Multiverse sur iOS et Android, rendez-vous sur l'App Store et le Play Store à partir du 26 juin, contre 9,99 euros. C'est vraiment cadeau pour un tel jeu, compatible avec les manettes MFi et consoles. Rendez-vous à la fin du mois.

Télécharger le jeu Goat Simulator 3 - Multiverse