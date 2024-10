C'est la mise à jour estivale de Goat Simulator 3 sur mobile avec 28 nouveaux équipements

Après avoir enfin lancé le premier DLC majeur sur PC et consoles, "Multiverse of Nonsense", Coffee Stain a lancé une nouvelle mise à jour pour Goat Simulator 3 sur mobile, la "Summer Update", soit la mise à jour de l'été.



Dans cette version, les joueurs ont droit à 28 nouvelles pièces d'équipement à thème, ainsi que des feux de forêt et bien d'autres choses encore, histoire de relancer l'intérêt autour de ce que l'on appelle souvent à la rédaction le GTA des chèvres.

Goat Simulator 3 revient fort sur mobile

Comme toujours, les ajouts à ce jeu d'action en mode ouvert sont délirants, avec, été oblige, des moustiques assoiffés de sang.

Été : feux forestiers, du sable dans la raie, des moustiques assoiffés et 28 nouveaux équipements estivaux !

Si vous n'avez pas pu encore essayé Goat Simulator, après des débuts compliqués, l'équipe a amélioré le portage mobile avec des mises à jour régulières. On attend maintenant le DLC sus-mentionné.

Notre avis sur Goat Simulator 3

Comme expliqué lors de sa sortie fin 2023, GS 3 est une suite divertissante qui ajoute un contenu significatif par rapport à ses prédécesseurs. Comme ses aînés, Goat Simulator 3 propose un vaste environnement de type bac à sable avec diverses activités, notamment des quêtes, des mini-jeux et, surtout, de nombreuses façons de semer le chaos. Le jeu prend en charge les contrôles tactiles et les manettes, mais la sensibilité du tactile a été un gros point noir au départ. Les développeurs ont rectifié le tir, et n'ont pas oublié de corrigé certaines incohérences qui faisaient qu'il fallait parfois utilisé le tactile en plus des manettes pour certaines actions.



Côté réalisation, si nous ne sommes pas au niveau d'un Xbox Series X, où le jeu est particulièrement agréable à l'oeil, le titre iOS est plaisant et plutôt fluide. Pour ne pas dégrader l'expérience, le studio a d'ailleurs limité le multi à deux joueurs.

Télécharger Goat Simulator 3 sur iPhone

Alors que Coffee Stain a annoncé un portage sur Switch, vous pouvez acheter Goat Simulator 3 sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Si vous souhaitez essayer d'autres jeux de la série, ils sont tous disponibles sur la page des développeurs de l'App Store et du Play Store.

Télécharger Goat Simulator 3 à 9,99 €