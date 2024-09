La mise à jour "Vita Nova" de Terra Nil est disponible sur mobile et PC

Le "city builder écologique inversé" Terra Nil vient de recevoir une mise à jour importante, nommée "Vita Nova".



Celui qui est édité par Devolver Digital et développé par Free Lives était sorti un an auparavant, via Netflix Games sur mobile ainsi que sur PC.

Terra Nil devient un incontournable

Il y a un peu plus d'un an, l'éditeur Devolver Digital et le développeur Free Lives ont sorti Terra Nil sur PC et sur mobile via Netflix Games. L'objectif principal de Terra Nil est de restaurer la nature sur des terres dévastées en utilisant des technologies vertes. Contrairement à d'autres jeux de construction type Sim City, Terra Nil se concentre sur la réhabilitation écologique plutôt que sur l'exploitation des ressources naturelles. Ce ne sont donc pas des hommes que vous devez attirer, mais des animaux.



Aujourd'hui, avec l'aide du studio Clockwork Acorn qui s'est joint à l'aventure, Terra Nil a reçu une énorme mise à jour de contenu intitulée "Vita Nova". Elle propose de nouvelles cartes, de nouveaux types de bâtiments, une toute nouvelle vue du monde et, surtout, un système de gestion de la faune entièrement revu.



Pour en savoir plus sur "Vita Nova", voici la bande-annonce officielle :



Si vous aviez joué à Terra Nil à ses débuts, vous aviez peut-être remarqué quelques soucis techniques. Depuis, plusieurs mises à jour ont permis d'améliorer les performances et de corriger les différents bugs. Arrivé à maturité, le jeu uniquement accessible aux abonnés Netflix sur iOS et Android prend une nouvelle dimension avec cette version 1.1.0.



Le concept unique et la mise en oeuvre de grande qualité font de de Terra Nil un incontournable. Si vous aimez les jeux intelligents et relaxants, ne cherchez plus. Bien que différent d'un Wingspan, il partage ce même goût pour la nature.

Télécharger le jeu gratuit Terra Nil