Wingspan s'offre un DLC cosmétique appelé "Woodland Wonders"

La version numérique de Wingspan reçoit une nouvelle mise à jour de contenu, quelques mois après l'extension Oceania il y a quelques mois, avec notamment 100 nouveaux oiseaux et un nouveau plateau. Cette fois, le nouveau DLC est un pack décoratif intitulé "Woodland Wonders". Au prix de 4,99 €, il est disponible sur toutes les plateformes en même temps qu'une mise à jour du jeu, avec six portraits à thème et six arrière-plans forestiers.

La nouvelle mise à jour de Wingspan

Regardez la bande-annonce de ce nouveau pack DLC cosmétique ci-dessous :

Les nouveaux arrière-plans forestiers :

Forêt boréale

Forêt à feuilles persistantes

Forêt de feuillus

Forêt de baobabs

Forêt pluviale de la jungle

Forêt de séquoias

Les nouveaux portraits à thème :

Zibeline

Grenouille

Loutre

Girafe

Superbe oiseau de paradis

Opossum

Notre avis sur Wingspan

Si vous n'avez pas encore joué à Wingspan, il s'agit d'un titre basé sur le jeu de plateau physique original conçu par Elizabeth Hargrave.

Wingspan est un jeu de stratégie primé et relaxant à base de cartes d'oiseaux pour 1 à 5 joueurs. Chaque oiseau dont vous posez la carte déclenche un enchaînement de combinaisons puissantes dans l'un de vos trois habitats.

Principe et graphismes

Wingspan est donc un jeu de stratégie axé sur la création et la gestion d'une réserve naturelle en ajoutant des oiseaux et en augmentant votre score par diverses actions stratégiques. Graphiquement magnifique, avec de superbes transitions entre les zones et des animations de carte subtiles, sa musique relaxante signée Paweł Górniak et les chants des oiseaux, Wingspan est plus qu'un jeu, c'est un art de vivre. Les joueurs doivent gérer des ressources telles que la nourriture et les œufs pour attirer la race aviaire, ce qui peut être complexe au début, mais devient plus fluide après un temps d'apprentissage.

Modes de jeu

Le jeu offre plusieurs modes, y compris des parties solo avec l'IA, un multijoueur en temps réel ou asynchrone, et le mode "Champ of the Birds" qui change chaque semaine. Le multijoueur en temps réel permet jusqu'à 5 minutes par tour pour trois joueurs, tandis que l'asynchrone permet jusqu'à 72 heures par tour.

Gameplay

Sur iPad, les contrôles tactiles sont bons, comme souvent dans ce genre de jeu. Sur iPhone, les contrôles sont bien adaptés, malgré des textes parfois trop petits. Rien n'est complexe, et on s'y fait rapidement. L'intérêt réside plus dans l'expérience que dans le contrôle en lui-même.

Conclusion

Wingspan est une excellente adaptation numérique, particulièrement agréable sur iPad. Malgré quelques défauts inhérents aux écrans tactiles et un manque de support des manettes physiques, il offre une expérience de jeu enrichissante et visuellement impressionnante.

Télécharger Wingspan

Wingspan est généralement proposé au prix de 9,99 € sur mobile et de 19,99 € sur les plateformes consoles et PC. Il est disponible sur le Play Store pour Android et l'App Store pour iOS.

Télécharger WINGSPAN (À TIRE D'AILES) à 9,99 €