L'extension Oceania de Wingspan arrive sur mobile, Switch, Xbox et PC

Deux ans après l'extension Européenne, Wingspan s'apprête à accueillir l'extension Oceania. Attendue prochainement sur toutes les plateformes, la mise à jour signée Monster Couch sortira le 12 décembre dans le monde entier sur iOS, Android, Switch, Xbox et PC.

Quelles nouveautés pour WINGSPAN

Regardez la bande-annonce de la date de sortie de Wingspan "Oceania Expansion" ci-dessous :



Cette extension ajoute près de 100 nouvelles cartes oiseaux avec leurs vrais sons, de nouvelles cartes bonus, un nouveau pouvoir de fin de partie (le nectar sucré), de nouveaux objectifs de fin de tour et bien plus encore. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais le jeu est afficher à 10 € sur mobile - deux fois moins que sur console.

Notre avis sur Wingspan

Si vous n'avez pas encore joué à Wingspan, il faut savoir qu'il est basé sur le jeu de plateau physique original conçu par Elizabeth Hargrave.

Wingspan se distingue par son rendu artistique et ses animations époustouflants, agrémentés d'une bande sonore apaisante, créant une expérience de jeu immersive. Dans ce jeu, les joueurs s'efforcent d'agrandir leur réserve naturelle en ajoutant stratégiquement divers oiseaux, en collectant de la nourriture dans une mangeoire à tour de dés et en atteignant des objectifs spécifiques pour augmenter leur score. La complexité de Wingspan peut être déconcertante au début, mais une fois maîtrisée, elle devient addictive.



Actuellement, Wingspan propose plusieurs modes de jeu, dont des parties en solo avec l'IA, des défis multijoueurs et des modes hebdomadaires. Les commandes tactiles du jeu sont bien adaptées à l'iPad et à l'iPhone, mais le didacticiel pourrait être plus clair et la taille du texte sur les petits écrans peut poser problème à certains. La richesse visuelle et sonore du jeu est un point fort, ce qui peut pousser les plus satisfaits vers la version physique du jeu de société.



Côté négatif, Wingspan doit encore soigner les à-côtés comme le support des manettes absent, la progression multiplateforme et la synchronisation des sauvegardes iCloud.



Découvrez-le sur Google Play pour Android et sur l'App Store pour iOS.

Télécharger WINGSPAN à 9,99 €