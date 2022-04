Among Us ajoute enfin la liste d'amis sur mobile, Xbox, Playstation, Switch et PC

Innersloth vient de publier la première mise à jour majeure d'Among Us de 2022, qui apporte la fonctionnalité tant attendue de la liste d'amis. Among Us vous permet désormais d'utiliser un code d'ami unique, d'envoyer et de recevoir des demandes d'amis, de bloquer des joueurs, de vérifier avec qui vous avez récemment joué, et plus encore. Une excellente nouvelle pour celui qui avait été élu meilleur jeu par les joueurs au début de la pandémie, malgré une existence de plusieurs années déjà.

Among Us : la première mise à jour 2022 est là

La grande nouveauté de cette première évolution de l'année est donc la liste d'amis qui, toutefois, reste encore un peu limitée. En effet, la version actuelle ne permet pas de lier et de délier des comptes existants, les développeurs étant en train de résoudre les derniers problèmes. La fonctionnalité sera d'ailleurs améliorée à l'avenir avec la possibilité d'afficher le statut en ligne et hors ligne.



De nouveaux skins gratuits ont été ajoutés, notamment les cosmétiques Ghostface gratuits pour toutes les plateformes, ceux de Halo Infinite sur Xbox, ceux de Ratchet and Clank sur les plateformes PlayStation.



Regardez le trailer de la mise à jour de la liste d'amis d'Among Us ci-dessous :

Il vous suffit de vous connecter au jeu avant le 30 avril pour bénéficier des nouveaux skins gratuits. Innersloth précise que la prochaine mise à jour se concentrera sur la correction des bugs et qu'il ne faut pas s'attendre à du contenu majeur. 1er avril oblige, les développeurs du studio ont préparé une petite surprise au sein d'Among Us. L'avez-vous repérée ?



Pour ceux qui n'ont jamais joué à Among Us, sachez que les parties entre joueurs se déroule en trois étapes :

Arrivée des personnages sur les lieux et désignation secrète des imposteurs Chaque joueur doit effectuer les tâches qui lui sont confiées, les imposteurs devant éliminer des innocents sans se faire repérer Le chrono arrête la partie, ou les joueurs peuvent désigner les imposteurs en ouvrant le système de chat / vote. L'objectif étant pour les imposteurs de tuer les autres, et pour les gentils de découvrir les traîtres avant d'être décimés.

Si vous ne vous êtes pas encore procuré le jeu, Among Us est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Découvrez-le sur Nintendo Switch, sur Steam ou sur les Xbox et PS4/PS5 selon votre équipement.



Télécharger le jeu gratuit Among Us!