Dadish 3D donne de la profondeur au célèbre radis sur mobile, Switch et PC

Après l'excellent Daily Dadish, le radis est de retour... en 3D ! Le développeur Thomas K Young a propulsé le célèbre papa radis dans une nouvelle dimension, pimentant d'un coup ce superbe jeu de plateforme qui représente donc le cinquième opus de la série "Dadish". La mouture 3D arrivera sur mobile, PC et Nintendo Switch à la fin du mois.



: le jeu est disponible !

Découvrez Dadish 3D

Commençons par les chiffres : Dadish 3D proposera, au départ, 50 niveaux, 49 radis, 1 opossum, et de nombreux objets à trouver. Pour cela, il faudra parcourir des décors toujours aussi minimalistes, mais tout en 3D, à la force de vos racines ou bien à dos d'hamburger. Oui, c'est toujours aussi déjanté, et ponctué de boss.



N'oublions pas les passages secrets, ainsi qu'une bande-son toujours aussi prenante. Il est vrai que la 3D n'est pas souvent utilisée à bon escient dans cette catégorie de jeu à l'inspiration rétro, mais au vu de la bande-annonce de gameplay, on peut être rassuré. Regardez Dadish 3D en vidéo ci-dessous :

Dadish 3D est pratiquement terminé et sortira sur mobile, Switch et Windows le 23 avril. Il sera vendu au prix de 14,99 $ sur Switch et Windows, la version mobile étant gratuite avec des publicités. On croise les doigts pour un achat intégré permettant de se passer des réclames et / ou pour tout débloquer. En cas de succès, le développeur n'exclut pas de sortir Dadish 3D sur d'autres plateformes, comme la Xbox ou la PlayStation.



Dadish 3D fait suite à Daily Dadish qui comprenait 365 niveaux créés à la main, lui-même succédant à Dadish 1, Dadish 2 et Dadish 3.

Notre avis sur Dadish 3D

Les premiers instants dans Dadish 3D sont très amusant. Dadish 3D ressemble d'ailleurs à un retour en arrière des jeux de plateforme en 3D de l'ère N64. Les niveaux sont courts et précis, mais toujours remplis de défis et d'ennemis loufoques, maintenant en 3D !



Il fonctionne bien avec les commandes tactiles, même si l'on peut critiquer le fait que le mouvement de la caméra est lié à un stick analogique droit virtuel au lieu d'être simplement le côté droit de l'écran. Cela demande une attention particulière. Mieux vaut passer avec une manette comme la Kishi.

