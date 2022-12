Daily Dadish proposera un nouveau niveau par jour pendant un an sur mobile, Switch et PC

La série Dadish du développeur Thomas K. Young a su marquer les esprits avec trois opus réussis sur mobile. Mettant en scène le père radis, la trilogie des jeux Dadish a toujours offert de la plateforme de qualité et beaucoup d'humour loufoque, typiquement délivré par la multitude d'enfants charmants et espiègles de Dadish. Après trois jeux classiques, Dadish fait son retour d'une manière légèrement différente avec le prochain Daily Dadish.

Daily Dadish arrive le 8 février

Inspiré par son habitude quotidienne de Wordle, Young a créé un jeu avec 365 niveaux faits à la main, où un nouveau niveau sera disponible chaque jour. Regardez la bande-annonce de Daily Dadish :

L'un des aspects les plus intéressants du jeu est que, comme pour Wordle, chaque niveau ne sera jouable que pendant une journée. Vous pourrez concourir pour réaliser le meilleur temps et gagner des médailles pour chaque niveau tout au long de cette journée, mais une fois qu'il est terminé, il disparaît. Espérons qu'une sorte d'archive permettra, un jour, de retrouver les niveaux précédents.



En tout cas, voilà une bonne idée pour faire revenir les joueurs très régulièrement et éviter que les jeunes n'y passent trop de temps, plutôt que dans un bon livre ou sur leurs devoirs.



Le jeu Daily Dadish sera lancé au début de l'année prochaine, le 8 février, sur mobile, PC et Switch. En attendant, foncez sur Dadish 3 qui est le meilleur titre de la saga actuellement :

Télécharger le jeu gratuit Dadish 3