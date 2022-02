Le New York Times rachète le jeu populaire Wordle pour plusieurs millions de dollars

Comment devenir millionnaire en quatre mois ? Demandez donc à Josh Wardle, créateur du jeu Wordle. Un jeu qui a fait un carton depuis sa récente sortie au mois d'octobre 2021 à tel point que le New York Times a décidé de le racheté pour quelques millions de dollars.

Jackpot pour le créateur de Wordle !

Début janvier, nous vous parlions d'une histoire concernant le jeu Wordle et l'App Store. Un jeu comparable aux mots mêlés mais avec ses propres atouts et une disponibilité gratuite seulement sur le web. Avec le succès rencontré par le jeu, des personnes malveillantes s'étaient directement lancées à la recherche de profits en créant de fausses applications payantes sur l'App Store. Apple s'était chargé du dossier en supprimant tout cela.

L'actualité autour de ce jeu est décidément bondissante car seulement vingt jours plus tard, nous apprenons que le New York Times a décidé d'acquérir Wordle pour plusieurs millions de dollars (moins de 5 millions). Un jeu qui s'est retrouvé dans la case "phénomène" avec des millions de joueurs au quotidien en à peine quatre mois d'existence.



Ce jeu gratuit va donc se retrouver dans la section jeux vidéo du New York Times qui est accessible via un abonnement. Vu sous cet angle, on peut se dire que c'est la douche froide pour les millions d'utilisateurs qui ne sont pas abonnés au service du NYT. Fort heureusement, les dirigeants ont expliqué qu'il restera gratuit pour tout le monde une fois qu'il sera intégré. Josh Wardle, le créateur du jeu, se déclare bien évidemment ravi de cet accord qui ne devrait pas changer grand-chose pour les joueurs actuels.