Apple a supprimé tous les clones d'applications du jeu Wordle

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Jeux Vidéo iPhone

Alexandre Godard

Ce n'est ni la première, ni la dernière ! Un jeu du nom de Wordle développé par Josh Wardle et disponible uniquement via le web s'est retrouvé partout sur l'App Store via de fausses applications. Même principe que d'habitude, les malfaiteurs souhaitent se faire de l'argent sur le nom d'une autre personne.

Dehors les copieurs !

Avec l'App Store, Apple prétend proposer la boutique d'applications la plus sécurisée au monde pour ses utilisateurs. Un lieu où vous pouvez naviguer les yeux fermés car les magouilles et escroqueries en tout genre n'y sont pas présentes.

Si en théorie c'est relativement vrai, ce n'est pas le cas à 100%. Il faut bien évidemment toujours se méfier des achats que vous faites sur telle ou telle application et il faut surtout vérifier que c'est la version officielle et non un clone.



C'est justement ce qui arrive en ce moment au jeu Wordle. Un jeu qui reprend le concept des mots mêlés mais que le développeur s'amuse à mettre à jour au quotidien pour que toute la communauté réfléchisse ensemble sur la même grille de mots.



Un jeu qui est exclusivement disponible en version web et non sous forme d'application. Sauf qu'il y a quelques jours, si vous tapiez Wordle dans l'App Store, la page des résultats trouvait une tonne d'applications avec ce nom-là et surtout reprenant le même concept. Vous l'aurez compris, la récente popularité du jeu a fait surgir des personnes malveillantes qui se sont empressées de créer des clones sur l'App Store.



Le pire dans cette histoire, c'est que certains clones n'hésitent pas à facturer jusqu'à 30 € par an une application qui copie le nom et le gameplay d'un jeu à la base gratuit et sans publicités. L'un d'eux s'est même directement vanté sur Twitter de faire de l'argent grâce à son application de clonage...



Une pratique bien évidemment interdite dont certains se sont empressés de faire remonter l'information auprès d'Apple. Et bonne nouvelle, il semblerait qu'Apple ait fait le ménage sur sa plateforme. S'il est malheureusement encore possible d'en trouver un de temps en temps, la grande majorité a été supprimée. Une histoire de plus qui permet de nous rappeler qu'il faut toujours faire attention avant de télécharger une nouvelle application que l'on viendrait de découvrir.



PS : les jeux Wordle sortis avant le phénomène du web sont toujours disponibles :

Télécharger le jeu gratuit Wordle!