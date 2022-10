Le jeu Cosmos Rings de Square Enix pour Apple Watch sera supprimé cette semaine

Square Enix a annoncé que le RPG Cosmos Rings, sorti en 2016 sur l'Apple Watch, sera retiré de la vente à compter du 28 octobre. Si vous n'avez pas suivi Cosmos Rings est un jeu de la série Chaos Rings du studio nippon derrière de nombreuses licences comme Final Fantasy, mais exclusivement conçu pour l'Apple Watch. Après six ans de vie et une seule mise à jour, le titre sera enterré avant Halloween.

Adieu Cosmos Rings

Cosmos Rings a publié en juillet 2016 à plus de 10 euros, mais le manque de support a rapidement entaché sa réputation avec des bugs voire des crashs sur les versions récentes de watchOS et d'Apple Watch. Il est d'ailleurs très étrange que Square n'ait pas au moins pris la peine de le porter sur iPhone, histoire de pouvoir exploiter le potentiel de ce jeu de rôle atypique.



Montre oblige, le scénario tournait autour du temps :

La déesse a disparu et le temps s'est arrêté. Il ne tient plus qu'à vous de traverser la Faille et de vous opposer à ceux qui voudraient voir son flux s'arrêter à jamais. Malheureusement, le chemin pour sauver la déesse du temps n'est pas facile.

Voici comment était présenté Cosmos Ring :

Ce jeu ne peut être joué sans l'Apple Watch.



Une histoire tragique sur la cruauté du temps se déroule dans le premier RPG de Square Enix exclusif à l'Apple Watch !



■ Le passé et le présent se rencontrent



Le pixel art rétro et les graphismes de pointe de l'Apple Watch se rencontrent pour raconter une histoire inoubliable.



■Des batailles simples mais engageantes.



Alors que les attaques normales sont automatiques, vous devez exploiter de puissantes compétences et renforcer votre épée pour réussir à traverser la Faille.



Voici le trailer de Cosmos Rings ci-dessous :

Pour l'instant, le jeu sera retiré de l'App Store le 28 octobre. Il ne sera plus en vente après cette date, mais devrait être téléchargeable à partir des achats déjà effectués sur les comptes des joueurs. Square Enix a fait beaucoup de bonnes choses sur iOS au fil des ans, mais il est toujours décevant quand un titre exclusif est retiré de la sorte, sans aucune explication.



Si vous aimez le studio, sachez que le récent Various Daylife est une très bonne pioche sur Apple Arcade. De même, ne ratez Octopath Traveler et le récent remake de Echoes of Mana.

