Once Human 2.0 est disponible avec un nouveau mode (+ avis)

Le jeu de survie à succès de NetEase, Once Human, passe à la vitesse supérieure avec sa grande mise à jour 2.0, introduisant un nouveau mode palpitant et des informations clés sur le très attendu spin-off Once Human : RaidZone, dont la sortie est prévue pour le 30 juillet.

Un nouveau défi surréaliste

Le cœur de la mise à jour 2.0 est le mode "Endless Dream" (Rêve sans fin), une expérience PvE qui plonge les joueurs dans une version élargie et étrange de l’univers de Once Human. La carte entière est accessible dès le départ, divisée en Zones de Rêve et en zones cauchemardesques périlleuses, chacune regorgeant de défis uniques. Les joueurs affronteront de nouveaux dangers environnementaux, une mécanique de Confusion déroutante, et des ennemis redoutables tels que les Rêveurs Lumineux, les Rêveurs Profonds et les Rêveurs Éternels. Sans restrictions territoriales, vous pourrez construire librement, façonner le paysage et naviguer à travers des progressions dynamiques menant à plusieurs fins possibles, selon votre capacité à vaincre les cauchemars.

Récompenses et événements pour tous

Si le mode Rêve Sans Fin n’est pas votre priorité, la mise à jour 2.0 offre d'autres raisons de s’y intéresser. Participez aux événements de la Vente Annuelle 2.0, accomplissez des tâches pour obtenir des récompenses telles que des Lingots de Forge Lumineuse, et plongez dans les mini-jeux du parc onirique de M. Bongénie pour des butins supplémentaires. De quoi relancer l'intérêt de cet excellent titre

Qu’est-ce que Once Human ?

Vous ne connaissez pas Once Human paru en décembre 2024 ? Il s'agit est un jeu de survie / construction multijoueur se déroulant dans un monde post-apocalyptique bouleversé par une invasion cosmique. En tant que “méta-humain” avec un lien unique à une substance extraterrestre appelée protoplasme, vous lutterez pour survivre, construire des sanctuaires et découvrir les secrets de l’apocalypse, seul ou avec des amis. Affrontez des ressources contaminées, des horreurs cosmiques et des dangers menaçant votre santé mentale dans un monde où chaque choix met votre résilience à l’épreuve.

Notre avis sur Once Human

La direction artistique de cette alternative à des titres comme Fallout76 est époustouflante, les créatures sont véritablement effrayantes et les mécanismes surnaturels apportent une touche rafraîchissante au genre de la survie. L'artisanat est profond mais gérable, et le monde semble vivant de la meilleure (et parfois de la plus terrifiante) des manières. L'expérience multijoueur est également solide : courir avec une escouade à travers des zones corrompues et découvrir d'étranges mystères est un plaisir perpétuel. Les performances sont globalement stables et les développeurs semblent déterminés à améliorer les choses après le lancement. Le seul bémol : le manque de prise en charge des manettes MFi ! Ce jeu serait parfait sur un canapé avec une manette en main. L'interface utilisateur et le flux de combat seraient très bien adaptés et cela ouvrirait le jeu à encore plus de joueurs.

