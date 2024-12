Le jeu de survie Once Human prend date sur mobile !

Alors qu'on le pensait prêt pour démarrer 2025 dès janvier prochain, Once Human ne sera pas lancé avant avril. Le portage mobile du jeu sandbox de survie de Starry Studio, filiale de NetEase, n'entend pas rater ses débuts sur l'App Store et le Play Store. De quoi optimiser le gameplay et le rendu. Même les appareils bas de gamme devraient en profiter, dixit les développeurs.

Once Human passe du PC au mobile

Once Human est un jeu de survie en multijoueur qui prend place dans un monde postapocalyptique. Explorez ce monde avec vos amis, battez-vous pour votre survie, construisez votre sanctuaire et triomphez contre de terrifiantes abominations pour révéler la vraie nature de l'apocalypse.

Saurez-vous conserver votre humanité dans ce monde en ruines ?"

Comme vous le savez si vous nous suivez, la version mobile de Once Human promet de maintenir la profondeur immersive du titre découvert sur Steam tout en garantissant des performances fluides sur tous les iPhone, iPad et Android compatibles. Cette annonce fait suite au test bêta fermé qui a commencé le 28 novembre, donnant aux participants une chance de l'expérimenter et de donner leur avis. Les premiers retours sont mitigés, Once Human Mobile a encore des progrès à faire.



Si vous n'y avez jamais joué, il s'agit d'un jeu de survie / construction engageant qui propose une belle courbe de progression. Fun, Once Human est aussi un poil exigeant, juste ce qu'il faut pour maintenir l'intérêt avec des décors et des animations très réussis. Mais surtout, vous n'êtes pas obligé de faire face aux horreurs cosmiques seul. Vous pouvez faire équipe pour maximiser vos chances de survie, ce qui ajoute au côté stratégique.



Regardez la bande-annonce vidéo officielle :

Beaucoup de nouveautés en 2025

Outre l'annonce de la date de sortie sur mobile, NetEase a également fait allusion à la suite, avec des plans pour une sortie sur console et un support multiplateforme complet à l'avenir. De quoi jouer avec vos amis, peu importe leur appareil.

De plus, Once Human introduira de nouveaux scénarios et fonctionnalités en 2025. Trois scénarios à venir, Code : Purification, Code : Deviation et Code : Broken, élargiront le gameplay à partir du troisième trimestre. Chacun apporte ses propres défis, de la restauration de l'environnement au chaos PvP rapide.



Plus près de nous, le 16 janvier marque l'arrivée de la Roue Visionnaire, qui apporte du nouveau contenu et de nouvelles stratégies aux scénarios existants. Des événements comme l'Oracle lunaire mettront à l'épreuve votre résilience à mesure que les Déviants gagnent en puissance et que la Santé mentale devient une ressource essentielle.



En attendant la sortie sur iOS et Android (Play Store), vous pouvez précommander Once Human pour gagner des récompenses.

