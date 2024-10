NetEase et Bungie annoncent Destiny Rising sur mobile !

Le studio NetEase a annoncé une excellente nouvelle aux joueurs avec l'arrivée de Destiny : Rising sur mobile, un jeu de tir RPG free-to-play se déroulant dans l'univers bien-aimé des gars de Bungie. Sous licence officielle, Rising se déroulera dans une chronologie alternative qui explore l'ère post-Age des Ténèbres. Aucune date de sortie n'a encore été fixée, mais un test alpha fermé aura lieu à partir du 1er novembre.

Une belle promesse

NetEase s'engage donc à nous offrir l'expérience Destiny sur mobile, avec les mécaniques de tir emblématiques de la série. Mieux, pour convaincre les plus réticents, vous aurez le choix dans votre manière d'aborder le jeu : vous pourrez opter pour une perspective à la première ou à la troisième personne, et choisir entre les commandes via écran tactile ou l'utilisation d'une manette.

Tout au long de votre aventure dans Destiny : Rising, vous rencontrerez divers personnages, chacun ayant une histoire unique à raconter et des compétences spécifiques à exploiter. Une partie du gameplay consiste à sélectionner le bon personnage en fonction de la mission, certains étant plus adaptés à certaines situations que d'autres.

L'apprentissage de leurs histoires sera probablement intégré dans un mode campagne, mais NetEase a également confirmé la présence de six missions en coopération, permettant de jouer avec vos amis. Pour les joueurs plus compétitifs, le jeu propose aussi plusieurs modes multijoueur PvP.

Et bien sûr, Destiny : Rising ne serait pas complet sans la collecte d'armes exotiques. Chaque arme pourra être personnalisée selon vos préférences de combat, bien que les détails sur l'étendue de ces ajustements restent inconnus à date.

Ce qu'on attend de Destiny Rising

Les fans de la saga de Bungie espèrent un jeu digne de ce nom. Voici les points que l'on espère voir dans le jeu :

Une expérience complète de Destiny : Les joueurs souhaitent une version intégrale de Destiny sur mobile, et non une version simplifiée. Les combats rapides, les boss épiques et le gameplay immersif doivent rester intacts. Nouvelles classes : Destiny n’a proposé que trois classes (Hunter, Titan, et Warlock) depuis dix ans. Il est peut-être temps d’introduire de nouvelles classes, comme un rôle de support dédié ou un personnage axé sur le corps à corps, ce qui pourrait apporter une nouvelle dynamique sans surcharger le roster. Maintenir la qualité de la narration : L’histoire riche et les personnages mémorables de Destiny sont essentiels à son attrait. Bien que NetEase ait une liberté créative, ils doivent respecter l’histoire et les personnages originaux, en veillant à ce que Destiny: Rising offre une narration fidèle. Éviter la monétisation agressive : Les fans espèrent que Destiny: Rising n’adoptera pas le modèle de Destiny 2, basé sur des extensions payantes et du contenu saisonnier, ce qui a déçu de nombreux joueurs. Un peu comme Diablo Immortal de Blizzard.

Sortie de Destiny Rising

Le jeu sera disponible sur iOS via l'App Store et sur Android via Google Play Store, mais aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée. Cependant, vous pouvez déjà vous inscrire pour avoir une chance de participer au prochain test alpha fermé via le site officiel.