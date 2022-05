NetEase annonce le magnifique Battle Royale : Naraka: Bladepoint Mobile

Belle surprise lors de la conférence NeatEase Connect 2022. Les studios NetEase Games et 24 Entertainment ont officiellement annoncé Naraka: Bladepoint Mobile. Il s'agit d'un jeu de type Battle Royale d'action en PvP qui a été très populaire sur Steam. Il affiche de superbes graphismes et un gameplay qui se démarque des autres titres du genre avec notamment des combats à base d'arts martiaux.

Naraka Bladepoint annoncé sur mobile

En toute logique, Naraka: Bladepoint Mobile pour iOS et Android vise à apporter la même expérience graphique de haute qualité de la version PC sur mobile dans une nouvelle mouture entièrement repensée pour la plate-forme. L'interface et les commandes ont été adaptés, tout comme le rythme des parties. Espérons que la difficulté sera également revue car le titre actuel ne pardonne aucune erreur, sous peine de se faire enchaîner par les adversaires. C'est notre avis, mais il semble partagé par de nombreux joueurs néophytes qui ont parfois du mal à s'y mettre. En tout cas, qu'il est bon de changer des jeux de tir classiques comme PUBG, Fortnite et autre Apex.

En plus de Naraka: Bladepoint Mobile, le jeu PC reçoit également un nouveau héros de demain, Takeda Nobutada.

NARAKA: BLADEPOINT est une expérience de combat et d'action mythique jusqu'à 60 joueurs, avec des corps à corps inspirés des arts martiaux, une mobilité défiant la gravité, un vaste arsenal d'armes à distance et de contact, et des héros légendaires personnalisables aux compétences épiques inspirés



Regardez le trailer d'annonce de Naraka: Bladepoint Mobile ainsi qu'une partie du gameplay ci-dessous :

Naraka : Bladepoint sera bientôt lancé sur mobile d'après NetEase, mais sans toutefois avoir une date de sortie précise. Il n'y a aucun mot sur le support de la manette non plus pour le moment.



Avec Apex Legends Mobile qui vient d'être lancé et Naraka: Bladepoint Mobile qui arrive bientôt, 2022 s'annonce comme une année formidable pour les fans de bataille royale sur mobile, malgré le retrait de Fortnite.