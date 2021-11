Le Battle Royale FF 7 The First Soldier est dispo sur mobile !

Annoncé en début d'année puis confirmé il y a peu, Final Fantasy VII The First Soldier de Square Enix est désormais disponible sur les mobiles. L'occasion de découvrir une autre vision du célèbre RPG sorti initialement sur PlayStation 1 avec en vedette un certain Cloud. Sauf qu'ici, l'éditeur lorgne du côté des Fortnite, PUBG et autre Apex Legends.



FFVII The First Soldier est arrivé sur mobiles

Si vous n'avez pas entendu parler de Final Fantasy VII The First Soldier, il s'agit d'un Battle Royale à 75 joueurs mettant en avant divers personnages de Final Fantasy VII et de la série en général. Final Fantasy VII The First Soldier se compose d'un mode entraînement, d'un tuto de départ, d'un système d'échanges de pièces contres des objets, du support des manettes et surtout de batailles spectaculaires où la magie et les armes sont évidemment des éléments clés. On reprend en fait le gameplay du RPG de base mais ici en plus nerveux et plus dynamique pour satisfaire les fans de Battle Royale.



Si vous aviez précommandé le jeu, vous avez droit à un skin Shinra Helicopter pour démarrer. Regardez la bande-annonce de TGS 2021 Final Fantasy VII The First Soldier ci-dessous :

Rejoignez les rangs de l'unité d'élite de la Shinra dans ce Battle Royale imprégné d'éléments RPG de la série FINAL FANTASY.

Choisissez un style de combat, tel que Guerrier ou Sorcier et éliminez les autres candidats par tous les moyens nécessaires ! Armes à feu, épées, magie... Tous les coups sont permis !



Éliminez des monstres pour gagner des points d'expérience et des gils; invoquez des personnages mythiques tels que Ifrit pour vous seconder; montez à dos de chocobos pour vous déplacer plus facilement sur le champ de bataille.

Si vous avez jeté un oeil à la vidéo, vous pouvez constater que le jeu est très beau, fluide et surtout énergique avec des mécaniques qui se rapprochent finalement plus d'un beat'em all à la Devil May Cry ou même du remake de FF7 sur PS4 et PS5. Le tout à la sauce Final Fantasy avec des Chocobos pour se déplacer, des invocations de monstres pour terrasser l'adversaire et évidemment une montée en compétence de son personnage avec des XP. Sans oublier les gils pour acheter des armes, des potions et plus encore.



Vous pouvez télécharger Final Fantasy VII The First Soldier sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android gratuitement. Bien évidemment, on trouve des achats d'applications de différents "Shinra Credit Sets" pour progresser plus vite. Les serveurs seront ouverts demain matin d'après nos informations.



A noter que le jeu est compatible à partir de l'iPhone 6s (2 Go de RAM minimum donc) sous iOS 13.0 ou supérieur. Et voici pour les puristes, voici la liste des acteurs clés impliqués dans le développement de FF 7 The First Soldier :

Producteur exécutif : Yoshinori Kitase

Directeur artistique : Tetsuya Nomura

Producteur : Shoichi Ichikawa

Script : Kazushige Nojima (Stellavista Ltd.)

Développement : Ateam Entertainment Inc.

Télécharger le jeu FFVII THE FIRST SOLDIER