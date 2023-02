Le Battle Royale mobile Free Fire s'offre un cross-over avec Devil May Cry 5

Les fans de Devil May Cry 5, le jeu d'action et de combat de Capcom, peuvent désormais retrouver un peu de ce dernier sur mobile en participant aux joutes remplies d'adrénaline de Free Fire grâce à la collaboration spéciale Free Fire x DMC. Comme l'indique Garena, les joueurs peuvent obtenir de nouveaux personnages, des objets à collectionner, ainsi que des cadeaux spéciaux liés à ces deux franchises cultes.

Free Fire x DMC

Dans le cadre de la collaboration de Free Fire avec Devil May Cry, les joueurs peuvent s'attendre à débloquer de nouveaux personnages exclusifs de la série à succès jusqu'au 27 février. Le grunge sera à l'honneur lors de ce crossover spécial, puisque les joueurs pourront montrer leurs nouvelles émotes pour rester en phase avec les vibrations de Dante et Nero.



Des skins d'armes seront également disponibles, ainsi que le pack exclusif Hunter Dante avec le changeur de look Devil Trigger. Il y aura également un skin d'arme USP-2 légendaire, une nouvelle animation d'arrivée et bien d'autres choses encore comme la moto infernale de Dante.



Free Fire gagne à être connu, lui qui a fait mieux que PUBG et COD Mobile. Il s'agit d'un Battle Royale de grande qualité qui se démarque avec la construction de véhicules, la possibilité de se cacher ou encore grâce à des parties à 50 joueurs pendant 10 minutes.



Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez télécharger Free Fire sur l'App Store iOS et sur le Google Play Store pour Android. Il s'agit d'un jeu gratuit avec des achats in-app optionnels. L'un des meilleurs du genre, d'autant plus que depuis la toute dernière mise à jour (de janvier), Free Fire a rendu gratuites les compétences des personnages.

Télécharger le jeu gratuit Free Fire