Apex Legends Mobile est le meilleur Battle Royale 2022 d'après data.ai

Depuis son lancement le 17 mai 2022, la version mobile d'Apex Legends, le titre à succès d'EA, a trouvé un public plus que fidèle.



Apex Legends est un jeu de tir gratuit de type Battle Royale développé par Respawn Entertainment et publié par Electronic Arts. Il est sorti initialement sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One en février 2019, avant de s'étendre à d'autres consoles par la suite, puis les mobiles.

Apex Legends Mobile proche des 2 milliards de revenus

Selon les métriques de data.ai (anciennement App Annie), l'appétit des consommateurs pour les jeux de Battle Royale - qui incluent donc Apex Legends - a connu une croissance explosive depuis 2018, avec des titres poids lourds comme Fortnite, PUBG Mobile, Hyper Front, T3 Arena, Free Fire et Knives Out, qui ont tous contribué à faire connaître le genre.

En effet, sur les 153 sous-genres de jeux uniques suivis par data.ai, le jeu Battle Royale occupe la 19e place (au premier semestre 2022). Les téléchargements totaux s'élèvent à 329 millions (contre 221 millions en 2021) et les dépenses des consommateurs à près de 1,9 milliard de dollars.



Depuis son lancement en mai dernier, Apex Legends a terminé le premier semestre de l'année comme le premier jeu de Battle Royale en termes de téléchargements, d'utilisateurs actifs et de dépenses des consommateurs. Il faut rappeler que Fortnite a été viré de l'App Store il y a deux ans.



Data.ai a demandé à Joseph Kim, PDG de LILA Games et Gamemakers, quelles étaient les caractéristiques et les mécanismes de jeu intégrés à Apex Legends qui ont favorisé l'adoption par les joueurs.



Kim, a répondu :

Apex Legends Mobile est exceptionnellement bien poli, bien équilibré, et possède un excellent gameplay et une excellente sensation de jeu. De nombreux choix de conception pour le mobile ont été excellents. Par exemple, un système d'auto-looping simple, un système d'assistance à la visée, une optimisation pour les appareils bas de gamme, un mode d'entraînement robuste et un système d'avantages réservés aux mobiles.



Ce dernier ajoute un vecteur de progression et donne au jeu un aspect plus RPG. Plus important encore, le jeu donne la priorité à la progression des joueurs mobiles plutôt qu'à une capacité de compétences élevée et à un jeu compétitif, ce qui est plus pertinent pour les titres PC. Deux domaines dans lesquels je pense que Respawn + Lightspeed auraient pu améliorer le jeu sont le niveau de fragmentation de la boucle principale qu'ils ont introduit dans le jeu et l'adoption d'une approche trop conservatrice de la monétisation.

En outre, les graphiques de la branche Game IQ de data.ai permettent d'obtenir une vue d'ensemble des caractéristiques utilisées par les principaux jeux du genre, ce qui permet d'identifier les différences entre les concurrents :

Et bien sûr, n'hésitez pas à tester Apex Legends gratuitement sur iPhone et iPad, l'un des meilleurs jeux de l'App Store ! Rappelons que nous l'avions testé à sa sortie avec comme conclusion :

Les points positifs :

Direction artistique excellente

Gameplay dynamique

Lootboxes purement cosmétiques

Armes à utilité diverses armes ont toutes leur rôle et ont du punch

Légendes travaillés

Matching équilibré

Entraide entre les joueurs

Les points négatifs :

Dur à jouer seul (les autres jouent en équipe et communiquent)

Il faut un bon iPhone pour en profiter, avec un grand écran ou un iPad dernier cri.

Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile