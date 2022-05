Sorties jeux : T3 Arena, Streets of Rage 4, Counterside, Catalyst Black

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement T3 Arena, Streets of Rage 4, Counterside, Catalyst Black. Ne manquez pas T3 Arena, un Overwatch en puissance !



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

T3 Arena (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.25.908935, 1,2 Go, iOS 10.0, XD Entertainment Pte Ltd) T3 Arena est un jeu de tir 3v3 très rythmé et facile à prendre à main qui nous rappelle un certain Overwatch !



T3 Arena est un très bon titre dans l'ensemble, avec beaucoup de conten. Le gameplay est agréable et addictif, le jeu est beau visuellement et il y a très peu de choses à redire. On regrette quelques problèmes de visée et une caméra à la première personne serait la bienvenue.



Quant aux achats in-app, ils permettent d'acheter de la monnaie virtuelle pour acheter des caisses, améliorer vos héros, et le pass premium, qui vous donne un tas de choses, y compris des caisses et des cosmétiques, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Télécharger le jeu gratuit T3 Arena





Three Kingdoms: Legends of War (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.28.9, 3,6 Go, iOS 12.0, Tilting Point LLC) Three Kingdoms : Legends of War est un ARPG qui propose de choisir parmi plus de 80 héros légendaires de la Romance des trois royaumes. Améliorez vos compétences, faites des alliances et combattez pour vaincre vos ennemis dans ce jeu de guerre chinois qui n'est pas traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Three Kingdoms: Legends of War





Super Baseball League (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.4.0, 1 Go, iOS 10.0, HAEGIN Co., Ltd.) Un jeu de baseball avec de nombreux modes (duel, simulation, mission, scénario) qui permet de s'affronter en temps réel. Le jeu est facile d'accès mais difficile à maîtriser. La physique de balle a été particulièrement travaillée et tranche radicalement avec le style graphique manga. Super Baseball League c'est le plaisir de jouer avant tout ! Télécharger le jeu gratuit Super Baseball League





Créatures Passionnées (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 222 Mo, iOS 10.0, Gameloft) Le dernier jeu de Gameloft s'appelle Créatures passionnées, une histoire interactive où il faudra faire le bon choix.



Le but est de découvrir le sombre secret qui se cache dans le château de Finistère en jouant à cette histoire interactive unique et en découvrant les multiples issues possibles.



Une comtesse extravagante t'a invité au Finistère pour faire partie d'un groupe d'artistes d'élite qui se disputeront une somptueuse bourse d'études. Tu es loin de te douter de ses intentions cachées... Télécharger le jeu gratuit Créatures Passionnées





Ni no Kuni: Cross Worlds (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.01.006, 1,4 Go, iOS 11.0, Netmarble Corporation) Le nouveau jeu d'aventure de la saga Ni No Kuni s'appuie sur le moteur Unreal Engine 4 qui permet de mettre en exergue le talent des designers du studio Ghibli, mais aussi de s'immerger totalement dans un monde très riche. Entre réalité et virtuel, vous allez devoir plonger dans un jeu dans le jeu appelé Psychonautes. À vous de choisir entre l'épéiste, la sorcière, la savante, le rebelle et le marteleur. Outre l'aventure, les développeurs ont prévu plusieurs défis et passe-temps comme décorer la forêt, développer une ferme, faire un tour en cuisine ou encore devenir le champion d'un royaume en ligne. Un MMORPG de grande qualité ! Télécharger le jeu gratuit Ni no Kuni: Cross Worlds





MU ORIGIN 3 (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,7 Go, iOS 11.0, FingerTips) Le MMORPG mobile MU ORIGIN 3 est enfin lancé sur mobile, l'occasion de plonger dans le monde fantastique de MU qui s'affranchit de la traditionnelle perspective 2,5D et affiche de superbes visuels 3D dans un vaste monde de plus de 5 millions de mètres carrés. Poursuivez vos ennemis au-dessus des nuages, explorez les plus hauts sommets des pics glaciaires, fouillez les profondeurs de l'océan à la recherche de trésors, et faites tout cela à une vitesse allant jusqu'à 120 images par seconde. FingerFun a construit MU Origin 3 en utilisant Unreal Engine 4, ce qui rend possible le combat en vol libre caractéristique du jeu et permet un rendu réaliste des textures des vêtements et des armures.



MU Origin 3 propose trois classes de métiers avec six branches, un système de commerce, du contenu pour tuer des démons, un vaste monde fantastique, une ville sous-marine, des guerres entre serveurs, des arènes 3v3 et une personnalisation détaillée des personnages. Télécharger le jeu gratuit MU ORIGIN 3





Guroku Rainbow (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 59 Mo, iOS 12.0, MMXIX) Guroku Rainbow est le successeur du célèbre jeu Guroku, qui s'enrichit de nouveaux types de pierres, apportant encore plus de possibilités de jeu et des puzzles encore plus intéressants à résoudre.



Le joueur déplace des pierres colorées sur la grille de jeu, qui détermine les directions dans lesquelles une pierre peut se déplacer à une position donnée. Son objectif est d'amener les différentes pierres sur la case cible de la même couleur. Chaque fois que le joueur déplace une pierre dans une direction donnée, cette pierre ne cesse de se déplacer jusqu'à ce qu'elle heurte une autre pierre ou arrive à une position sur la grille de jeu à partir de laquelle elle n'est plus autorisée à se déplacer dans cette direction. Ce principe oblige les joueurs à trouver des solutions astucieuses, par exemple en plaçant stratégiquement d'autres pierres à des endroits tels que la pierre en mouvement s'arrête là où elle est nécessaire. Télécharger le jeu gratuit Guroku Rainbow





Counterside: Anime RPG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,4 Go, iOS 10.0, Studio B Side Co.ltd.,) CounterSide signé du Studio B Side, est un RPG multijoueur de fantasy urbaine qui devrait parler aux amateurs de manga animés.



Votre but ? Sauver le monde en contrôlant des personnages charismatiques grâce à des combats stratégiques en PvP en temps réel. Des filles, des robots et du spectacle, voilà ce qui vous attend dans ce jeu explosif ! Télécharger le jeu gratuit Counterside: Anime RPG





Catalyst Black (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v0.20.5, 1 Go, iOS 11.0, Super Evil Megacorp) La suite spirituelle de Vainglory est arrivée ! Il s'agit de Catalyst Black qui se présente comme un jeu de tir en équipe où l'accent est mis sur le haut niveau de personnalisation de vos personnages grâce à des dizaines d'armes, d'objets et de capacités différentes. C'est beau, très fluide et punchy à souhait. Mieux, vos héros pourront même se transformer en bête féroce grâce à un système de jauge tirée des jeux de combats. À jouer en multi ou en coop avec même une fonction de "drop-in" qui permet aux joueurs de rejoindre des amis qui sont déjà au milieu d'un match. Regardez la vidéo : Télécharger le jeu gratuit Catalyst Black





Bacchus: High Tension IDLE RPG (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 632 Mo, iOS 12.0, My Play Co., Ltd.) Bacchus se présente comme un RPG d'action idle à haute tension qui propose 4 classes de personnage avec comme objectif de vaincre le donjon dans des combats stratégiques. Simple à prendre en main, il est toutefois assez profond une fois qu'on rentre dedans. Avec son style Dark Fantasy et ses bonnes idées, Bacchus est un très bon jeu "inactif" ! Télécharger le jeu gratuit Bacchus: High Tension IDLE RPG





Animal Shelter Simulator (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.02, 224 Mo, iOS 11.0, Digital Melody) Animal Shelter vous donne l'occasion de relever le défi, mais aussi la tâche très gratifiante de gérer un refuge pour chiens, chats, lapins, animaux errants et autres animaux sauvés. Aidez les animaux abandonnés et blessés en vous occupant d'un certain nombre de tâches nécessaires au bon fonctionnement de votre refuge. Vous devrez ainsi les nourrir, les nettoyer, les promener, jouer avec et plus encore. On attend déjà une mise à jour pour décorer les cages et autres enclos. Télécharger le jeu gratuit Animal Shelter Simulator





Nouveaux jeux payants iOS :

Wolves on the Westwind (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.02, 349 Mo, iOS 11.0, Ulisses Spiele Digital) Wolves on the Westwind propose une épopée de type "choisissez votre propre aventure" richement illustrée dans le monde du célèbre RPG The Dark Eye. Débusquez un mal ancestral à Thorwal en incarnant le jeune mage Nedime ou le guerrier Alrik. Trouvez vos compagnons de voyage et découvrez les mystères qui entourent vos ennemis comme vos amis.



Outre le choix des personnages, Wolves on the Westwind est rejouable grâce à un scénario ramifié avec plusieurs fins alternatives et quêtes secondaires. Le gameplay est typé RPG et complètement pensé pour les écrans tactiles. C'est beau et prenant, mais en anglais. Télécharger Wolves on the Westwind à 7,99 €





Voodoo Detective (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.0.24, 1,5 Go, iOS 12.0, Short Sleeve Studio, LLC) Voodoo Detective est un jeu en point & click qui nous fait immanquablement penser à un certain "Les Chevaliers de Baphomet". L'aventure se déroule en 1934 sur une île appelée New Ginen, imprégnée de la culture vaudou. L'île est devenue un havre de paix pour les touristes et les chaînes de magasins, ce qui irrite les locaux au plus haut point, mais l'un de ces touristes est une femme qui a complètement perdu la mémoire et qui engage le détective vaudou pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé et qui elle est. Bien entendu, rien ne se passe comme prévu dans cette comédie burlesque qu'on a pu découvrir sur PC. Le jeu est formidable sur un iPad. Télécharger Voodoo Detective à 14,99 €





Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.03, 1,4 Go, iOS 14.0, Playdigious) L'excellent Streets of Rage 4 poursuit l’héritage de la saga Streets of Rage dans un beat’em up retro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques. Un retour réussi qui ravira les nostalgiques comme les nouveaux joueurs grâce à un savant mélange entre les jeux d'antan un gameplay moderne. C'est beau, accessible et incroyablement fun ! Télécharger Streets of Rage 4 à 7,99 €