Sorties jeux : Watch Odyssey, Kloot Arena, Fireball Wizard et Cat Quest II

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Watch Odyssey, Kloot Arena, Fireball Wizard et Cat Quest II.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Kloot Arena (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 804 Mo, iOS 12.0, Itatake.com) Kloot Arena est un jeu axé sur le JcJ (PvP) qui consiste essentiellement en un grand jeu de billes dans une arène avec des combats au tour par tour où votre équipe tente d'éliminer l'équipe adverse par tous les moyens. Comme tous les jeux d'Itatake, les graphismes sont impressionnants et Kloot Arena offre une ambiance très particulière, comparable à Madballs qui fêtera bientôt ses 40 ans !



Regardez la bande-annonce vidéo de Kloot Arena : Télécharger le jeu gratuit Kloot Arena





Fireball Wizard (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 295 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) Dans Fireball Wizard, plongez au cœur de Wizardonia, un monde magique rempli de dangers et de merveilles. Incarnez un sorcier puissant et explorez un environnement pixelisé regorgeant d'ennemis perfides et d'obstacles. Faites usage de vos compétences uniques pour lancer des boules de feu mortelles, affronter des boss redoutables et dévoiler les secrets dissimulés dans les mystérieuses forêts, grottes et châteaux. Fireball Wizard offre une combinaison unique d'action, d'aventure et de résolution d'énigmes, parfaitement adaptée aux joueurs en quête d'expériences de jeu authentiques.



Une version d'essai gratuite de Fireball Wizard est disponible, suivie d'un achat intégré à l'application pour débloquer l'intégralité du jeu. Télécharger le jeu gratuit Fireball Wizard





Daisho (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.1, 508 Mo, iOS 11.0, Colossi Games) Daisho: Survie d'une samouraï est un RPG d'action historique qui se déroule dans le Japon de l'époque Sengoku. Alors que la guerre fait rage et qu'Oda Nobunaga s'efforce de destituer un shogun affaibli, le royaume est plongé dans le chaos et la destruction. Votre destin est entre vos mains, vous devez forger votre propre héritage. La vie est difficile pour votre village, qui a été ravagé par des ronins et des ninjas cherchant à profiter du chaos ambiant. Vous êtes la seule à pouvoir le protéger et le reconstruire en tant que fille de samouraï. Avant de partir accomplir votre quête, vous avez le choix de combattre aux côtés d'Oda Nobunaga, le conquérant, ou de vous allier à un autre daimyo pour laisser votre marque dans l'histoire de ce jeu mêlant stratégie et aventure. Télécharger le jeu gratuit Daisho





Century: Age of Ashes (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.2, 2,7 Go, iOS 12.0, Playwing Ltd.) Century: Age of Ashes, le jeu de combat multijoueur mettant en scène des dragons, est désormais disponible gratuitement ! Faites votre choix parmi une sélection de dragons, plongez dans l'arène et affrontez les Dragoneers venant du monde entier lors de batailles aériennes intenses et palpitantes. Incinérez vos ennemis et dominez les cieux !



Century: Age of Ashes propose une jouabilité nerveuse et ultra-rapide pour des parties en ligne intenses ! Plongez dans l'arène en solo ou avec vos amis, et luttez pour votre survie dans des modes de jeu captivants tels que Carnage (match à mort) et Pillage (récupération de butin). Télécharger le jeu gratuit Century: Age of Ashes





Bloons TD 6 Netflix (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v37.0, 181 Mo, iOS 15.0) Netflix Games s'offre l'excellent jeu de stratégie Bloons TD 6. Vos tours sont envahies par un incessant défilé de ballons colorés, alors éclatez-les pour vous défendre. Chaque victoire vous permet d'acquérir de nouvelles capacités et de nouveaux héros, tout en découvrant des mécaniques de jeu de plus en plus riches, pour des heures de stratégie exaltante. Serez-vous capable d'éliminer tous les Bloons ? Télécharger le jeu gratuit Bloons TD 6 Netflix





Block and Save (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 20 Mo, iOS 12.0, Yip Hung Ho) Dans ce jeu, votre objectif est simple : faites glisser et déplacez vos polygones/cercles, protégez les cibles pour qu'elles ne soient pas détruites par l'ordinateur !



Vous devez gagner pour débloquer l'étape suivante. En plus de gagner, vous pouvez aussi tenter d'obtenir plus de points : augmenter le temps de jeu, laisser les polygones/cercles de l'ordinateur sortir de l'arène, ou garder vos polygones/cercles sur l'arène en toute sécurité ! Télécharger le jeu gratuit Block and Save





Nouveaux jeux payants iOS :

Watch Odyssey (App, iPhone, v1.0, 42 Mo, iOS 14.0, Shikudo) Atteignez vos objectifs de fitness avec Watch Odyssey ! Watch Odyssey est un jeu novateur axé sur la santé, spécialement conçu pour votre Apple Watch. Exploitez la puissance des données de santé : Vos informations sur le "mouvement, l'exercice et la station debout" se transforment en carburant pour votre aventure spatiale.

Explorez un univers captivant : Parcourez une galaxie renfermant 100 planètes uniques et découvrez plus de 10 000 formes de vie différentes. Un gameplay immersif : Chaque pas que vous faites et chaque objectif que vous atteignez propulse votre vaisseau spatial plus loin dans le cosmos. Télécharger Watch Odyssey à 7,99 €





Tomes and Quests (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 108 Mo, iOS 11.0, Trailblazer Games) Si vous êtes passionné par les jeux de lettres mais que vous trouvez qu'ils manquent de créatures malveillantes, alors Tomes and Quests est fait pour vous !



Ce jeu allie l'esprit des jeux de mots à une touche de RPG, offrant ainsi une approche totalement nouvelle des puzzles de création de mots.



Trois amis se retrouvent piégés dans un livre et doivent se frayer un chemin à travers un pays fantastique rempli de magie. Mais ce n'est pas si mal, car ils ont maintenant des capacités impressionnantes alimentées par le pouvoir des mots ! Et devinez quoi ? Vous êtes le maître du lexique qui peut les aider à sauver les mondes ! Télécharger Tomes and Quests à 5,99 €





Lucid Lenses (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 246 Mo, iOS 11.0, FredBear Games LTD) Lucid Lenses est un jeu d'aventure et de romance captivant qui vous emmène sur les traces de l'amour, de l'ambition et de décisions difficiles.



Suivez l'histoire d'un couple qui se rencontre et tombe amoureux, mais à mesure qu'ils poursuivent leurs rêves de carrière, ils se retrouvent face à un choix difficile : poursuivre leur relation ou rompre pour le bien de leur carrière.



Lucid Lenses vous plonge dans la vie des deux personnages principaux et vous fait vivre leurs joies, leurs luttes et leurs peines. Télécharger Lucid Lenses à 2,99 €





Cat Quest II (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.7.7, 387 Mo, iOS 13.0, The Gentlebros.) CAT QUEST II est un jeu de rôle d'action 2D en monde ouvert qui se déroule dans un royaume imaginaire peuplé de chats et de chiens. Alors que les chats de Felingard sont constamment menacés par l'invasion des chiens de l'Empire de Lupus, CAT QUEST II raconte l'histoire de deux rois forcés de s'unir dans une aventure palpitante pour reprendre leur trône. Incarnant à la fois un chat et un chien, vous explorerez leurs royaumes en solo ou avec un ami. Accomplissez des quêtes dans un monde empli de magie et de créatures étranges, et embarquez pour une aventure unique que vous n'avez jamais vécue auparavant, pleine de rebondissements félinement captivants ! Télécharger Cat Quest II à 5,99 €





Bright Reappear (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 464 Mo, iOS 10.0, MICH) Sur le continent d'Oslo, les hommes et les créatures mènent une vie paisible et tranquille. Ici, la paix dure depuis des milliers d'années. Plongés dans la paix, les hommes et les créatures oublient peu à peu l'existence des ténèbres. Et les ténèbres se répandent tranquillement.



La reine des ténèbres, autrefois vaincue par les humains, est revenue, menant une grande armée de ténèbres depuis les profondeurs de l'enfer pour réapparaître dans le monde. Les ténèbres, encore plus puissantes, sont invincibles et l'armée humaine du nord a déjà été vaincue, la défense de la ville ayant été perdue. L'armée des ténèbres s'est déplacée vers le sud et est sur le point d'occuper tout le continent d'Oslo.



Les humains et les créatures retardataires se soulèvent pour riposter, mais y a-t-il encore une chance ? Actuellement, le continent d'Oslo est plongé dans l'obscurité. La lumière reviendra-t-elle un jour ? Télécharger Bright Reappear à 1,99 €