Sorties jeux : Ghost Detective, Jumpers Quest, Sky Islands et Thunder Ray

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Ghost Detective, Jumpers Quest, Sky Islands et Thunder Ray.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sky Islands (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v0.0.11, 21 Mo, iOS 11.0, Gionathan Pesaresi) Découvrez le monde enchanteur de Sky Islands, un délicieux jeu de plateforme qui vous invite à une aventure captivante dans un royaume céleste fantastique. Inspiré du jeu FEZ, vous maîtriserez l'art de la transition entre les dimensions 2D et 3D tout en chassant les étoiles cachées et en résolvant une série d'énigmes astucieuses à travers différents niveaux. Avec des commandes intuitives et un fond musical charmant, Sky Islands promet une expérience de jeu délicieuse qui mélange le meilleur du jeu en 2D et en 3D. Télécharger le jeu gratuit Sky Islands





Bottle Flip 360 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 13 Mo, iOS 12.0, Gamesoul Studio) Découvrez le test ultime d'habileté, de précision et de patience dans Bottle Flip 360, un monde réaliste en 3D où vous pouvez défier vos amis et des joueurs du monde entier dans l'art du retournement de bouteille. Votre objectif est de maîtriser la technique qui consiste à lancer et à retourner une bouteille d'eau pour la faire atterrir à la verticale sur une table - une tâche faussement simple mais passionnante. Participez à des batailles multijoueurs en temps réel, où chaque concurrent dispose de cinq lancers, et où la mort subite intensifie le suspense en cas de match nul. Concourez pour la première place dans les classements du Game Center, débloquez des succès et participez à des matchs en temps réel pour voir qui sortira victorieux du Bottle Flip Challenge. Télécharger le jeu gratuit Bottle Flip 360





DINO 3D (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 116 Mo, iOS 12.0, Benfont Limited) Préparez-vous à un voyage préhistorique exaltant dans DINO 3D, un jeu vidéo palpitant qui transforme le jeu classique hors ligne bien-aimé en une aventure 3D immersive. Avec des classements en temps réel, des commandes de saut et d'esquive réactives, un retour haptique pour une expérience captivante, la possibilité de supprimer les publicités par le biais d'achats in-app, et la dynamique supplémentaire des modes jour et nuit, DINO 3D promet un gameplay addictif qui porte le genre des courses sans fin vers de nouveaux sommets. Télécharger le jeu gratuit DINO 3D





Dragonheir: Silent Gods (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,8 Go, iOS 11.0, Nuverse Games) Explorez Dragonheir: Silent Gods, un RPG de high fantasy en monde ouvert qui vous donne accès à une impressionnante collection de plus de 200 héros. Plongez-vous dans une aventure épique qui transcende les frontières des univers, engagez-vous dans des combats d'une stratégie inégalée où chaque mouvement et chaque choix sont cruciaux pour votre succès ou votre défaite. Avec des éléments de lancers de dés et des contenus saisonniers inspirés de divers univers, Dragonheir promet une aventure sans fin et des surprises à chaque tournant. Télécharger le jeu gratuit Dragonheir: Silent Gods





Ghost Detective (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.2, 758 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Dans Ghost Détective, vous incarnez une détective qui a été assassinée. À présent fantôme, votre mission est claire : trouver les objets cachés et résoudre les énigmes pour découvrir qui vous a tuée. Un jeu d'enquête criminelle et d'objets cachés magnifique qui se déroule dans la ville de La Nouvelle-Orléans. Là-bas, on ne s'ennuie jamais, et mourir est un concept pour le moins particulier. Télécharger le jeu gratuit Ghost Detective





Jumpers Quest (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 156 Mo, iOS 12.0, Halfbrick Studios) Jumper's Quest, un prototype expérimental de Legitimate Research exclusivement disponible sur Halfbrick+, plonge les joueurs dans un monde de défis distinctifs qui exigent à la fois acuité mentale et agilité physique. Avec des énigmes complexes à résoudre et une navigation habile requise dans chaque niveau, votre vivacité d'esprit et vos réflexes sont mis à l'épreuve. En cours de route, affrontez une variété d'ennemis, chacun présentant ses propres défis que vous devez surmonter. Le jeu offre des commandes intuitives à une touche pour une traversée des niveaux en toute fluidité. Jouez à Jumper's Quest dès aujourd'hui et faites-nous part de vos commentaires pour contribuer au développement et à l'amélioration du jeu. Télécharger le jeu gratuit Jumpers Quest





Retro Bowl College (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v0.8.9, 32 Mo, iOS 9.0, New Star Games) Le spin-off officiel du très populaire RETRO BOWL vous ramène à l'époque nostalgique du football à l'ancienne. Si vous pensiez que gérer une équipe professionnelle était un formidable défi, préparez-vous à une épreuve encore plus grande ! Forgez votre réputation en tant qu'entraîneur principal victorieux de l'une des 250 équipes universitaires à votre disposition. Gérez des budgets serrés et motivez vos jeunes joueurs pour qu'ils restent concentrés sur le jeu au milieu de la myriade de tentations et de distractions de la vie universitaire. Saurez-vous faire la différence entre la future superstar du football professionnel et l'amateur de fêtes qui a du mal à se contenir ? Êtes-vous capable de cultiver leurs compétences et de les guider vers la sélection ? Télécharger le jeu gratuit Retro Bowl College





Starship Danger! (Jeu, Action, iPhone, v1.01, 89 Mo, iOS 12.0, Sean Gilbert) Embarquez pour une aventure cosmique sans fin dans "Starship Danger !". Ce jeu offre une expérience spatiale simple mais captivante. Vous prenez la barre de votre vaisseau et affrontez un barrage continu de défis cosmiques. Votre mission : persévérer contre les astéroïdes, les débris spatiaux et les vaisseaux ennemis le plus longtemps possible. Avec un gameplay simple et accessible à tous, vous naviguerez à travers une série d'obstacles cosmiques sans fin, dont l'intensité augmente au fur et à mesure que vous survivez. Affrontez vos amis et les joueurs du monde entier pour dominer les classements des meilleurs scores ou amassez des richesses et affichez votre fortune sur la liste des riches. "Starship Danger !" vous promet un voyage palpitant dans le cosmos. Télécharger le jeu gratuit Starship Danger!





Who Let The Chickens Out? (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.2, 111 Mo, iOS 11.0, Vikas Pawar) Entrez dans le monde divertissant de "Qui a laissé sortir les poulets ?", un jeu qui apporte une touche unique à la résolution de problèmes impliquant des voisins à plumes turbulents ! Préparez-vous pour une aventure comique où vous devrez mettre en œuvre vos compétences et votre précision pour affronter ces poulets agaçants. C'est l'occasion de transformer ces affamés importuns en délicieuses cuisses de poulet ! Mettez en avant vos talents de tireur d'élite en prenant soin de viser avec précision votre fusil pour abattre ces oiseaux farceurs. Toutefois, soyez attentif, car l'exactitude est essentielle. Vous explorerez divers lieux et affronterez une multitude de niveaux stimulants dans des environnements variés. Télécharger le jeu gratuit Who Let The Chickens Out?





Nouveaux jeux payants iOS :

Five A Side Football 2024 (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v1.0, 109 Mo, iOS 14.0, Swipe Studios Interactive Limi...) Five A Side Football 2024, le jeu de gestion à cinq le plus rapide et le plus divertissant au monde, fait son grand retour. Vous avez la possibilité de diriger des versions humoristiques de vos équipes préférées ou de remonter le temps jusqu'à l'époque précédant la Premier League, en relevant un défi rétro. Que vous visiez le titre de champion avec une équipe de superstars, que vous cherchiez à transformer une équipe de milieu de tableau en champion ou que vous sauviez une équipe en difficulté de la relégation, le destin de votre équipe et votre travail reposent entièrement entre vos mains. Avec un système de transfert amélioré qui implique des acquisitions de budgets par des équipes d'IA et un nouveau système de retraite et de régénération, vous devez surveiller l'âge de votre équipe et garder un œil sur la prochaine jeune star émergente. Télécharger Five A Side Football 2024 à 1,99 €





Thunder Ray (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,2 Go, iOS 14.0, Purple Tree Studio) Plongez dans l'action exaltante d'un jeu de boxe arcade rétro avec une touche de modernité en montant sur le ring. Préparez-vous à envoyer des tonnes de directs, de crochets et d'uppercuts contre une multitude d'adversaires. Ce jeu bénéficie d'animations HD méticuleusement réalisées qui donnent vie à chaque personnage avec des détails impressionnants et des mouvements fluides. Vous pouvez profiter d'animations exquises en 2D (il faut un appareil récent pour éviter les ralentissements), maîtriser les attaques spéciales de Thunder et dominer l'arène de boxe dynamique de style arcade. Traversez les étapes galactiques, tentez de devenir le champion de l'univers et apprenez à maîtriser les techniques les plus brutales. Si vous y avez joué sur PlayStation, vous savez qu'il vaut mieux vaut avoir une manette pour en profiter pleinement, sinon ce sera très frustrant. Télécharger Thunder Ray à 9,99 €





Tyrants Blessing (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 11.0, Mercury Game Studio) Le Tyran est arrivé en Tybérie, offrant à ses habitants la vision d'un paradis dépourvu de guerre, de souffrance et de mort. Cependant, le prix à payer pour entrer dans ce paradis promis était de mourir aux mains de sa redoutable Armée des morts. En conséquence, la guerre s'est achevée avant même d'avoir commencé, laissant des milliers de personnes périr et rejoindre les rangs du Tyran en tant qu'esclaves inflexibles, liés par sa magie noire. Une poignée de guerriers survivants erre désormais dans les vestiges de leur patrie, cherchant inlassablement un moyen d'inverser la tendance contre le tyran oppresseur. Prenez la tête d'un soulèvement monumental, vainquez l'Armée des morts et forcez le monstrueux seigneur à retourner dans les profondeurs abyssales de la mer d'où il est venu. Télécharger Tyrants Blessing à 5,99 €