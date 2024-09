Sorties jeux : Ghost In The Mirror, Métropolitain, Ready Set Golf et Kingdom: The Blood

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Ghost In The Mirror, Métropolitain, Ready Set Golf et Kingdom: The Blood.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Japan Taxi Simulator (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.3, 342 Mo, iOS 11.0, Huai-Chih Hsiao) "Japan Taxi Simulator" est un jeu de simulation immersive qui vous place derrière le volant d'un taxi, vous promenant dans les quartiers méticuleusement recréés de Shinsekai et Tsutenkaku à Osaka, offrant une expérience de conduite libre au cœur du Japon. Avec sa modélisation détaillée de la ville, des visages de personnages réalistes et un trafic contrôlé par une IA intelligente, le jeu vise à fournir une exploration authentique et complexe du style de vie urbain japonais. Télécharger le jeu gratuit Japan Taxi Simulator





Downpour (Jeu, Outils de développement / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.1, 67 Mo, iOS 12.0) Downpour est la meilleure façon de créer des jeux sur votre téléphone. Assemblez des photos, des dessins et du texte, puis reliez-les entre eux pour créer une histoire qui se ramifie. C'est vraiment rapide et facile à utiliser - vous pouvez créer un jeu avant que votre thé ne soit froid.



Une fois que vous avez créé un jeu avec Downpour, que se passe-t-il ? Vous pouvez le partager dans l'application, ce qui permet à d'autres personnes de jouer et de vous suivre, ou vous pouvez partager le lien et tout le monde peut jouer. Télécharger le jeu gratuit Downpour





Kingdom: The Blood (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.23.14, 685 Mo, iOS 14.0, YJM Games) Découvrez un RPG d'action en pleine période Joseon envahie par les zombies avec Kingdom: The Blood vous attend ! Basé sur la série de Netflix, le jeu d'Action Square nous rappelle évidemment des titres comme Devil May Cry, avec des combats tactiques spectaculaires et des compétences à glaner au fur et à mesure de votre progression. Sauf qu'ici, ce sont les zombies qu'il faut éliminer, et ils sont nombreux ! C'est beau, accessible et traduit en français. Télécharger le jeu gratuit Kingdom: The Blood





Matexo (Jeu, Jeux de société / Éducation, iPhone / iPad, v1.1.0, 69 Mo, iOS 11.0, Logisk Studio Inc.) "Matexo" est un jeu mobile qui met au défi vos compétences en mathématiques à travers des centaines de niveaux faits à la main, vous invitant à atteindre une valeur cible en utilisant stratégiquement des opérations à partir d'une valeur de départ, offrant une expérience immersive pour tous les niveaux d'habileté. Télécharger le jeu gratuit Matexo





Ready Set Golf (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.1, 202 Mo, iOS 13.0, PikPok) Rejoignez vos amis et des concurrents du monde entier dans Ready Set Golf pour des parties de mini-golf effrénées, où vous pouvez rivaliser lors de manches rapides, grimper dans le classement et obtenir des objets cosmétiques tout en activant des bonus stratégiques. Avec plus de 100 trous uniques, une compétition allant jusqu'à huit joueurs, et un système de jeu encourageant à toujours jouer « une manche de plus », préparez-vous à utiliser habilement vos bonus, à viser avec précision, et à réagir rapidement pour devenir le champion ultime du mini-golf.



Une très belle surprise ! Télécharger le jeu gratuit Ready Set Golf





Tumble Rush (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 136 Mo, iOS 12.0, Juvenile Pursuits Inc.) Votre objectif : naviguer à travers un labyrinthe de billes effréné que vous contrôlez en inclinant votre appareil, en esquivant des pièges basés sur la physique, en collectant des pièces et en débloquant une collection de personnages adorables. Avec des centaines de niveaux courts, des essais chronométrés, un mode sans fin pour plus de défis, des contrôles intuitifs par inclinaison ou tactiles, une multitude de personnages à collectionner et des thèmes de scène colorés, plus une bande-son funky signée Sean "CosmicGem", ce jeu promet divertissement et adrénaline. Télécharger le jeu gratuit Tumble Rush





Whale Captain (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 332 Mo, iOS 12.0, Tyrannosaurus Games LLC) Lancez-vous dans une drôle d'aventure : explorez des terres inconnues, maîtrisez les vagues et envolez-vous dans les cieux, chaque voyage regorgeant de créatures variées, de personnages et de merveilles à découvrir. Naviguez à travers des terrains aussi dangereux qu'exaltants au sein d'environnements captivants, affrontez des boss élites massifs, explorez six cartes uniques, profitez de mini-jeux divertissants, déterrez des trésors et recrutez des membres d'équipage colorés pour renforcer l'arsenal de votre navire expérimenté. Télécharger Whale Captain à 2,99 €





Nouveaux jeux payants iOS :

Adventure To Fate Lost Island (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.03, 105 Mo, iOS 12.0, TouchMint) "Adventure To Fate - Lost Island" offre une expérience RPG immersive au tour par tour avec une personnalisation poussée des personnages, y compris 12 classes, 10 races, plus de 20 animaux de compagnie et 6 professions, ainsi que plus de 600 objets et 300 monstres uniques à affronter. Ce dungeon crawler met les joueurs au défi de percer le mystère de l'île perdue, de sauver les âmes piégées et de s'assurer de leur fuite, tout en étant entièrement accessible aux aveugles et aux malvoyants grâce à la voix off. Télécharger Adventure To Fate Lost Island à 5,99 €





Another Bar Game (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 77 Mo, iOS 10.0, Arik Zurabian) Vous n’avez jamais travaillé dans un bar ? Voici l'occasion de prendre le rôle de Frank. Aidez-le à servir des bières artisanales à des clients assoifés et exigeants, puis à faire la vaisselle et le ménage. Attention, il va falloir avoir de la mémoire pour se souvenir de qui à commander quoi, sans faire attendre la clientèle. Télécharger Another Bar Game à 2,99 €





Ghost In The Mirror (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 68 Mo, iOS 11.0, Stefano Mazzotta) "Ghost In The Mirror" est un jeu d'aventure avec des éléments mystérieux, marqué par un humour décalé où les tentatives de créer une atmosphère d'horreur cèdent la place à l'ironie et à la comédie, brisant constamment le quatrième mur. Le créateur du jeu, Sui, un développeur solo indépendant italien, s'introduit comme un personnage dans le jeu, promettant de guider les joueurs à travers cette expérience unique où l'humour l'emporte sur les frissons. C'est beau et traduit en français ! Télécharger Ghost In The Mirror à 3,99 €