Sorties jeux : Touchgrind X, Métamorphose de Kafka, Find Joe: Secret of The Stones et NBA 2K25

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Touchgrind X, La Métamorphose de Kafka, Find Joe: Secret of The Stones et NBA 2K25 Arcade Edition.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Touchgrind X (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.3.2, 1,5 Go, iOS 14.0, Illusion Labs) Touchgrind X, par le créateur du jeu de skate Touchgrind, vous plonge dans des sports extrêmes inédits sur mobile, au guidon de votre VTT. Affrontez vos amis en mode Battle Royale à 12 joueurs ou dans le mode Bomb Rush où vitesse et stratégie sont essentielles pour éviter l’élimination. Avec des modes de jeu variés et des événements spéciaux constamment ajoutés, l'excitation ne s'arrête jamais. C'est beau, rapide et prenant ! Télécharger le jeu gratuit Touchgrind X





Tiny Cafe (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.7, 401 Mo, iOS 12.0, Nanali Inc.) Tiny Café, un jeu charmant où des clients félins visitent votre café, a été officiellement lancé et a remporté le prix du meilleur jeu occasionnel BIC 2024. Tous les joueurs reçoivent Rafael, un chef cuisinier de niveau Or, et 500 gemmes en cadeau de lancement. Dans ce jeu de simulation relaxant, vous gérez un café avec Dolce la souris et Gusto le chat, tout en profitant d'une expérience facile et agréable. Télécharger le jeu gratuit Tiny Cafe





La Métamorphose de Kafka (Jeu, Éducation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.15, 402 Mo, iOS 13.0, Growing Seeds) La Métamorphose de Kafka est un jeu narratif court qui explore la vie de l'écrivain Franz Kafka et la genèse de sa célèbre nouvelle La Métamorphose. Situé en 1912, le jeu capture la lutte de Kafka pour concilier son rôle d'écrivain avec les pressions familiales et professionnelles. Inspiré de l'univers littéraire de Kafka, le jeu met en lumière les thèmes récurrents de ses œuvres, notamment les tensions avec son père et les épreuves du fils aîné, comme illustré dans La Métamorphose. Télécharger le jeu gratuit La Métamorphose de Kafka





Ragnarok: Monster World (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 577 Mo, iOS 13.0, ZERO X AND PTE. LTD.) Ragnarok: Monster World est un jeu de stratégie en temps réel basé sur l'univers de Ragnarok Online, où les joueurs collectent des monstres uniques pour créer des decks personnalisés. Les joueurs peuvent progresser vers des classes puissantes pour améliorer leurs tactiques de combat et affronter d'autres joueurs dans des batailles PvP mondiales. Le jeu est gratuit avec des options d'achat d'objets en jeu. Télécharger le jeu gratuit Ragnarok: Monster World









Find Joe: Secret of The Stones (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 169 Mo, iOS 13.0, Creative Soft) Find Joe: Secret of the Stones vous plonge dans une aventure captivante aux côtés de Margaret, une jeune étudiante en sciences, qui enquête sur la mystérieuse chute d'une météorite dans sa ville. Elle découvre des pierres puissantes et explore une histoire liée à l'univers de Find Joe: Unsolved Mystery. Le jeu propose un support multilingue, des graphismes impressionnants, et des effets audio immersifs pour une expérience de jeu fluide et accessible à tous.... Oui, il est traduit en français ! Télécharger le jeu gratuit Find Joe: Secret of The Stones





Nimble Quest Halfbrick+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 284 Mo, iOS 13.0) Préparez-vous pour une aventure trépidante avec Nimble Quest, un jeu qui transforme le mécanisme classique du serpent en une épique file indienne de destruction ! Relancé par Halfbrick et désormais disponible dans l'abonnement Halfbrick+, ce classique intemporel revient plus intense que jamais. Assemblez votre équipe de héros invincibles et affrontez des hordes d'ennemis à travers des niveaux sans fin. Télécharger le jeu gratuit Nimble Quest Halfbrick+





Food Truck Pup+ (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 89 Mo, iOS 13.0, GAME START LLC) Dans ce jeu de gestion et de cuisine en pixels, tu ouvres des crêperies à travers le monde avec des chiens adorables comme le shiba inu, le retriever et le beagle. Tu prépares des crêpes en récoltant des ingrédients comme des fraises et des œufs, tout en décorant tes boutiques et tes camionnettes avec des meubles et tenues. Embauche des chiens pour t'aider à collecter les ingrédients et servir les clients automatiquement. Uniquement sur Apple Arcade.



Télécharger le jeu Food Truck Pup+





Furistas Cat Café+ (Jeu, , iPhone / iPad, v3.108, 291 Mo, iOS 13.0, Runaway) Furistas Cat Café+ vous permet d'adopter des chats adorables, d'aider vos clients à trouver leur compagnon idéal, et de personnaliser votre café pour maximiser la joie. Inspiré de vrais chats, chaque félin a une histoire unique et une personnalité spécifique. Faites correspondre les chats avec les clients pour débloquer de nouveaux animaux et personnalisez entièrement votre café selon vos goûts, que ce soit un terrain de jeu pour chats ou un café au style gothique.



Uniquement sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Furistas Cat Café+





NBA 2K25 Arcade Edition (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.02, 1,5 Go, iOS 13.0) NBA 2K25 Arcade Edition débarque sur mobile avec The Neighborhood, un nouvel espace de jeu où les joueurs peuvent défier des amis, compléter des quêtes, et interagir avec les stars de la NBA. Ce mode offre des terrains intérieurs et extérieurs pour développer sa carrière. Avec des nouveautés dans les modes MyCAREER et The Association, ainsi qu'une version améliorée du Greatest Mode, le jeu est encore plus consistant. Il brille particulièrement sur les derniers iPhone et iPad, avec les graphismes poussés au maximum. Télécharger le jeu NBA 2K25 Arcade Edition