Sorties jeux : Airoheart, MyTEAM NBA 2K25, Zombastic et Serial Cleaner

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Airoheart, MyTEAM NBA 2K25, Zombastic et Serial Cleaner.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

MyTEAM NBA 2K25 (Jeu, Sports, , v1.0, 3,3 Go, iOS 14.0) Téléchargez NBA 2K25 MyTEAM pour jouer, gérer, collectionner et gagner sur mobile comme sur console. Concevez et optimisez vos stratégies pour votre équipe MyTEAM, profitez de la progression croisée entre consoles et mobiles, et des nouveaux modes de jeu variés comme Breakout et Duel.



Comme dans FUT de FIFA (EA FC), votre objectif est d'assembler un effectif de légende avec des superstars actuelles et des joueurs mythiques pour dominer les parquets mondiaux. Le meilleur du basket sur mobile ! Télécharger le jeu gratuit MyTEAM NBA 2K25

Yolk Heroes (Jeu, Jeux de rôle, iPad, v1.3, 143 Mo, iOS 12.0, 14 Hours Productions) Yolk Heroes est l'aventure d'un animal de compagnie virtuel, mêlant mécaniques de RPG, mini-jeux et quêtes. Vous incarnez un esprit gardien créé par la Reine des Fées pour guider des héros, les élever et les aider à combattre le mal. Vous pouvez choisir de former votre elfe pour en faire un grand héros ou simplement profiter de la compagnie de votre ami virtuel. Protégez votre elfe de l'œuf à l'âge adulte, à travers différentes phases de croissance, tout en affrontant les défis pour libérer le royaume du mal. Télécharger le jeu gratuit Yolk Heroes

Zombastic (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 251 Mo, iOS 13.0, Playmotional LTD) Plongez dans Zombastic, où vous êtes un héros piégé dans un supermarché assiégé par des zombies. Votre objectif est de survivre en utilisant les ressources limitées, fabriquant des armes et débloquant des zones. Devenez plus fort en débloquant des compétences et en découvrant des armes puissantes pour augmenter vos chances de survie. Affrontez également des boss zombies, des ennemis redoutables nécessitant stratégie et courage pour être vaincus. Un excellent shoot roguelike ! Télécharger le jeu gratuit Zombastic





STARSEED: Asnia Trigger (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, , v2.6, 330 Mo, iOS 12.0, Com2uS Corp.) STARSEED vous plonge dans une dimension où les Proxyans, des IA féminines, luttent pour le salut de l'humanité, chacune avec ses propres pouvoirs et personnalité. Le jeu révèle un univers sombre où la ressource clé, le Starseed, est au cœur d'un conflit avec les Redshifts, tandis que le joueur, en tant qu'Architecte, doit unir les sept factions pour sauver le monde. Le système de combat se distingue par ses compétences stratégiques Dual Ultimate, permettant des synergies uniques dans divers modes de jeu. Enfin, Instarseed, le réseau social intégré, enrichit l'expérience en permettant aux joueurs d'interagir avec les Proxyans, révélant des histoires cachées et renforçant les liens. Télécharger le jeu gratuit STARSEED: Asnia Trigger

Number Salad (Jeu, Casse-tête, , v1.0, 18 Mo, iOS 13.0, Bleppo) Number Salad, le dernier jeu quotidien des créateurs de Word Salad, est conçu pour tester et améliorer vos compétences en mathématiques avec cinq problèmes à résoudre chaque jour. Il propose une nouvelle énigme chaque jour, qui devient plus difficile en fin de semaine, permettant un échauffement progressif. Ce jeu ajoute une touche mathématique à votre routine quotidienne de puzzles, avec des milliers de défis gratuits accessibles hors ligne. Télécharger le jeu gratuit Number Salad

Woolly Boy and the Circus (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 335 Mo, iOS 16.0, COTTONGAME Network Technology ...) Woolly Boy, coincé au Cirque Ananas, s'associe à son ami QiuQiu pour résoudre les mystères du cirque et s'évader. Ce jeu d'aventure graphique propose une exploration riche, des énigmes collaboratives et une collection d'objets, le tout dans un cadre visuel dessiné à la main. Plongez dans une histoire touchante, remplie d'énigmes et de mini-jeux, où l'amitié et le courage sont clés pour retrouver la liberté. Télécharger le jeu Woolly Boy and the Circus





Serial Cleaner (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 2,3 Go, iOS 15.6, Plug In Digital) Il est de retour. Après avoir quitté l'App Store, le nettoyeur reprend du service.



Serial Cleaner vous place dans les années 70 pour incarner Bob Leaner, un nettoyeur de scènes de crime qui doit se faufiler parmi la police pour effacer les traces des malfrats. Le jeu combine action, infiltration et humour dans un univers stylé et coloré inspiré par l'époque, avec une bande-son funk et jazz. Votre mission est de nettoyer les lieux discrètement, en utilisant vos réflexes et votre intelligence pour éviter d'être capturé.



Un titre aussi prenant qu'étonnant ! Télécharger le jeu Serial Cleaner





Nouveaux jeux payants iOS :