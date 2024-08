Sorties jeux : Death Stranding, NBA 2K24 MyTeam, Caves of Lore et From Eva with Green

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Death Stranding, NBA 2K24 MyTeam, Caves of Lore et From Eva with Green. Attention, certains ne sont pas disponibles en France, les autres pays étant servis...



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

NBA 2K24 MyTeam (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.03, 3,1 Go, iOS 14.0) Dans "NBA 2K24 MyTEAM", transformez-vous en légende de basket américain en collectant des équipes et des cartes de joueurs. Ce jeu mobile, qui accompagne le titre principal que l'on trouve sur consoles et Apple Arcade, offre une variété de modes, y compris 3v3 et 5v5, où vous pouvez tester vos compétences et gagner des récompenses. Avec des options de personnalisation infinies pour votre équipe, des défis hebdomadaires, et la possibilité de gagner des récompenses via des missions et des échanges, "NBA 2K24 MyTEAM" propose une expérience immersive pour tous les amateurs de basket. De quoi jouer gratuitement à l'équivalent de FUT de EA FC. Télécharger le jeu gratuit NBA 2K24 MyTeam





The Holyburn Witches (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 1,3 Go, iOS 12.0, Moolion Inc) Dans le paisible village de Holyburn, Maine, une série d'événements terrifiants a laissé des traces indélébiles. Des sons et apparitions mystérieux troublent les bois désolés entourant cette ville déserte. Serez-vous capable de dévoiler le mystère entourant les horreurs rituelles et de survivre?



"The Holyburn Witches" offre une expérience intense de survie et d'horreur, avec des images panoramiques détaillées qui immergent le joueur dans la terreur et l'isolement d'une forêt hantée. L'ambiance oppressante vous envahira, et chaque instant de tension vous poussera à chercher désespérément une issue.



Durant le jour, rassemblez assez de bois pour entretenir un feu de camp la nuit. Si le feu s'éteint, les sorcières approchent. Aurez-vous la résilience nécessaire pour survivre aux longues journées et nuits face aux sorcières de Holyburn ? Télécharger le jeu gratuit The Holyburn Witches





ONE PUNCH MAN: WORLD (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 3,6 Go, iOS 12.0) "One Punch Man: World" est un jeu d'action en 3D qui immerge les joueurs dans l'univers de la célèbre série animée "One-Punch Man", leur permettant d'incarner des héros iconiques comme Genos, Mumen Rider, Silverfang, et même Saitama de manière surprenante. Action frénétique, graphismes fidèles et combats excitants vous attendent dans ce titre de qualité. Mieux, les joueurs ont la possibilité d'adopter le point de vue des méchants, de se défendre contre les attaques ennemies, d'effectuer des combos, de libérer des compétences ultimes et de vaincre des boss. Télécharger le jeu gratuit ONE PUNCH MAN: WORLD





Yes, Your Grace (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.87, 988 Mo, iOS 11.0, Noodlecake) Dans ce jeu de gestion médiéval, des pétitionnaires se présentent à la salle du trône à chaque tour pour quérir conseils et assistance. Choisirez-vous de les aider, ou réserverez-vous vos ressources à de plus importantes affaires ? N'oubliez pas : les ressources en question sont limitées, et tout le monde n'a pas les intérêts du royaume en tête... Inspiré par des titres comme "Papers, Please", un peu comme le récent Strange Horticulture, voilà un jeu de qualité à l'ambiance singulière et au scénario hautement captivant ! Télécharger le jeu gratuit Yes, Your Grace





Frostpunk: Beyond the Ice (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.2, 1,6 Go, iOS 9.0, Com2uS Corp.) "Frostpunk" est un jeu de simulation de construction basé sur la survie qui se déroule dans un monde du 19ème siècle en proie à une ère glaciaire, où les joueurs gèrent une ville autour d'un générateur de survie dans des conditions extrêmes. Ciblant tout particulièrement les fans de jeux de construction de villes avec un univers steampunk, les paysages enneigés et des scénarios de survie difficiles, Frostpunk possède de sérieux arguments. Reste qu'il n'est pas encore disponible en France. Télécharger le jeu gratuit Frostpunk: Beyond the Ice





Nouveaux jeux payants iOS :

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.2, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games (US), Inc.) Le légendaire créateur de jeux Hideo Kojima, le père de Metal Gear, nous offre une expérience qui défie les codes du genre, aujourd'hui encore meilleure dans cette version définitive de DIRECTOR'S CUT. Attention, les français n'y ont pas encore droit, comme nous l'avions annoncé en exclusivité en début de semaine. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



En tant que Sam Bridges, votre mission est de redonner espoir à l'humanité en reliant les derniers survivants d'une Amérique décimée.

Pourrez-vous réunir le monde brisé, un pas après l'autre ?



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro ! Télécharger Death Stranding à 19,99 €





Ax Roguelike (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone, v1.7, 266 Mo, iOS 12.0, Katsunori Sasamoto) "Ax Roguelike" est un jeu de construction de deck stratégique où les joueurs peuvent maîtriser plus de 900 compétences, créant des effets synergiques grâce à des interactions complexes. Le jeu combine des combats au tour par tour permettant des combinaisons de compétences, des extensions de base pour la préparation de l'aventure, et l'entraînement au village pour l'amélioration des armes, de la volonté et de l'équipement afin d'affronter les étapes les plus difficiles. Attention, seulement en anglais. Télécharger Ax Roguelike à 3,99 €





Caves of Lore (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.2, 712 Mo, iOS 13.0, TILTGames) Un développeur autodidacte, jonglant avec un emploi à temps plein et une vie de famille, a passé six ans à créer "Caves of Lore", un jeu de rôle au tour par tour en pixel-art combinant l'exploration de l'environnement et le combat case par case, avec seulement cinq minutes de dévouement quotidien. Le jeu propose un mélange de thèmes sombres et d'humour, avec des combats tactiques, un butin abondant et une histoire riche, le tout contribuant à une aventure optimiste dans un monde rempli de monstres, de magie et de rebondissements inattendus. Les fans de Final Fantasy Tactics doivent s'y intéresser ! Télécharger Caves of Lore à 8,99 €