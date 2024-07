Le jeu Strange Horticulture de Bad Viking arrive sur mobile !

L'original Strange Horticulture de Bad Viking Games et Iceberg Interactive arrive sur iOS et Android en version premium à la faveur d'un portage signé Plug in Digital Games. Strange Horticulture a fait ses débuts sur PC en 2022 avant d'être porté sur Switch puis Mac. Il a ensuite été publié sur Xbox l'année dernière, la dernière étape avant l'arrivée de la version mobile.

Découvrez le jeu Strange Horticulture

Désormais visible sur l'App Store, le puzzle Strange Horticulture est en précommande, à la fois sur iOS et sur Android.



Si vous n'y avez jamais joué, vous y incarnez le propriétaire d'un magasin de plantes qui ne se contente pas seulement d'identifier et de vendre des plantes. Afin de résoudre les mystères d'Undermere, il va devoir rejoindre un culte, parler à une assemblée de sorcières et plus encore.

Incarnez le propriétaire d'une boutique de plantes dans Strange Horticulture, un jeu de réflexion occulte. Identifiez de nouveaux spécimens, caressez votre chat, rencontrez une sororité et un culte. Grâce à votre puissante collection, influencez l'histoire et élucider les sombres mystères d'Undermere.



Bienvenue à Undermere, une ville pittoresque entourée de forêts infestées de sorcières et de montagnes escarpées. Vous êtes l'herboriste, propriétaire de la boutique de plantes Strange Horticulture. Tandis qu'un groupe de clients hauts en couleur défile dans votre boutique, vous plongerez rapidement dans un mystère occulte vieux de plusieurs siècles.

Ce jeu de réflexion original propose une ambiance et une esthétique qui ne laissent personne indifférent. Regardez la bande-annonce de Strange Horticulture sur mobile ci-dessous :

Notre avis sur Strange Horticulture

Strange Horticulture réussit à apporter un vent de fraîcheur au genre "narratif", en combinant des graphismes simples à des mécaniques de jeu ingénieuses. L'histoire se dévoile de manière subtile, tout en introduisant mystères et possibilités. On se retrouve rapidement captivé par cette litanie de plantes. Et, heureusement, depuis son lancement, le successeur de "Papers, Please" a été sous-titré en français.



En somme, Strange Horticulture est un jeu calme, méticuleux, sombre et charmant.



Comme vous pouvez l'imaginer, la version mobile de Strange Horticulture a été retravaillée pour offrir la meilleure expérience possible sur écran tactile. Sur l'App Store, Strange Horticulture est annoncé pour le 26 mars. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez précommander Strange Horticulture sur l'App Store pour iOS et vous pré-enregistrer sur Google Play pour Android. Le jeu est vendu au prix de 4,99 € sur l'App Store, un prix d'ami comparé à la version PC (Steam) à 14,99 €.

Télécharger le jeu Strange Horticulture