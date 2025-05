Foretales : le jeu de cartes prophétique arrive sur mobile !

Plongez dans l’univers unique de Foretales, un jeu de cartes narratif roguelite développé par Alkemi et porté sur mobile par Plug In Digital. Mélangeant exploration, stratégie et gestion de cartes, ce titre vous place dans la peau de Volepain, un voleur tourmenté dont les choix peuvent faire basculer l’équilibre du monde. Voici tout ce qu'il faut savoir ainsi qu'un avis sur Foretales.

Présentation de Foretales

Dans Foretales vous incarnez donc Volepain, un voleur anthropomorphe surnommé Bec en Sabot, accompagné de son acolyte Léo, un tigre. Leur quête débute par un vol audacieux : dérober une lyre magique pour un mystérieux commanditaire. Mais ce larcin déclenche une cascade d’événements dramatiques : visions prophétiques, épidémies de zombies, cultes maléfiques et menace d’apocalypse. L’objectif ? Rejouer ces événements à travers plusieurs parties pour éviter la fin du monde. Le jeu mêle stratégie, exploration et choix narratifs dans un univers riche.

Gameplay

Foretales repose sur un système de jeu de cartes ingénieux. Chaque mission, découpée en régions, propose un objectif principal. Vous dirigez un trio de personnages, chacun doté de capacités spécifiques pour collecter des ressources (nourriture, or, gloire, infamie). Par exemple, Léo excelle dans la chasse, tandis que Volepain s’approprie des objets pour compenser les lacunes du groupe. Le plateau comprend votre main de compétences, des cartes d’exploration, vos ressources et un paquet d’ennemis (gardes, bandits, zombies) qui surgissent selon vos actions.

Les rencontres peuvent être résolues par la diplomatie (soudoyer, impressionner, menacer) ou le combat, mais le jeu valorise les solutions pacifiques, surtout face à des adversaires vivants. Les combats, bien que tactiques avec des boosts et des alliés, manquent de dynamisme et deviennent vite secondaires face à l’exploration et à la gestion des objectifs. Les missions varient : poser une carte au bon endroit, résoudre une énigme ou optimiser ses ressources pour une enquête. Cependant, le nombre limité de cartes d’action impose une prudence stratégique, car un faux pas peut bloquer votre progression.

Réalisation

Visuellement, Foretales mise sur une esthétique de cartes illustrées avec soin, mais l’abondance de cartes rend l’ensemble un peu austère de prime abord. Les rares cinématiques, charmantes mais simples, viennent édulcorer ce léger minimalisme. Si les développeurs ont tout fait pour que l'on se concentre sur l'essentiel, à savoir les cartes, il faut avouer que la patte graphique, inspirée des dessins anthropomorphiques classiques de Disney, est réussie sur l'ensemble des cartes.



La bande-son, en revanche, ne souffre d'aucune critique et enveloppe parfaitement l’ambiance, des tavernes aux jungles des îles. Elle est d'ailleurs le fait de Christophe Héral, qui a travaillé sur un certain Rayman Legends. La narration, portée par la voix de Travis Willingham (en VO) et une traduction française de qualité, est un atout majeur. Cependant, la répétitivité du gameplay, amplifiée par le roguelite, peut lasser, malgré des mécaniques astucieuses comme la manipulation des cartes d’exploration par certains compagnons.

Notre avis

Foretales brille par sa narration et son système de cartes original, qui invite à rejouer pour découvrir de nouveaux pans de l’histoire et tenter d’échapper à l’apocalypse. Mais la répétitivité du gameplay et la présentation austère pourront freiner l’enthousiasme de certains joueurs, rendant des pauses nécessaires pour apprécier pleinement l’aventure. Comparable à un jeu de plateau complexe, il séduira les amateurs d’histoires riches et de stratégie, à condition d’accepter ses longueurs. Une expérience unique, mais exigeante, disponible sur iOS et Android (Play Store) à partir du 8 juillet. D'ici-là, vous pouvez précommander Foretales sur votre téléphone ou tablette. Le prix est fixé à 4,99 euros.

Télécharger le jeu Foretales