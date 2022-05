Tropico ajoute le pack "Cartes postales de Tropico" sur mobile

Il y a quelque temps, Tropico a fait son apparition sur les mobiles avec de superbes contrôles et une expérience remarquable sur écran tactile grâce à Feral Interactive. Si vous n'avez jamais joué à un jeu Tropico auparavant, consultez notre test du jeu. Après la sortie sur iPad, Tropico a finalement obtenu une version iPhone par le biais d'une mise à jour universelle et a été lancé sur Android. Une extension complète a ensuite été ajoutée gratuitement à iOS et Android sous la forme de l'extension Absolute Power.



Aujourd'hui, Feral Interactive a publié la première mise à jour du jeu depuis plus d'un an avec un nouveau pack de missions. Ce pack de missions s'intitule "Cartes postales de Tropico" et est gratuit pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu.

Tropico passe à la version 1.4

Cette version 1.4 apporte le premier pack d'une série de DLC supplémentaires à venir pour le jeu sur iOS et Android. Regardez la bande-annonce du pack de mission Tropico 'Cartes postales de Tropico' ci-dessous :

La mise à jour de Tropico mobile est gratuite et se concentre sur divers scénarios à réaliser. Dans Blends with Benefits, par exemple, vous devez essayer de construire un grand empire du café. Ou, dans Give Fleece a Chance, vous devez faire en sorte que vos lamas atteignent certains objectifs d'exportation. Comme vous pouvez le constater d'après les titres, ces nouvelles missions conservent l'humour classique de la série.



Voilà qui relance l'intérêt de l'un des meilleurs jeux du genre, si ce n'est le meilleur. Avec la mise à jour d'aujourd'hui, Tropico sur iOS prend également en charge davantage d'appareils, la liste complète étant la suivante (avec iOS 14 minimum) :

iPhone 6S / 6S Plus ou ultérieur

iPhone SE (1re génération, 2016) ou ultérieur

iPod Touch (7e génération, 2019)

iPad mini (5e génération, 2019) ou ultérieur

iPad Air (3e génération, 2019) ou ultérieur

iPad (5e génération, 2017) ou ultérieur

iPad Pro (1re génération, 2015-2016: 9.7", 12.9") ou ultérieur

Pour mémoire, Tropico vous met dans la peau d'un chef d'État d'une île sous-développée des Caraïbes aux ressources inexploitées et au potentiel extraordinaire. Vous devez tout mettre en œuvre pour transformer Tropico en un glorieux paradis terrestre. Les opportunités sont innombrables dans ce city-builder hilarant et légèrement politique sur les bords. Bien sûr, tous les coups sont permis, même les plus bas.

