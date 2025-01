Hearthstone ajoute un nouveau pack Héros de StarCraft

Le dernier ensemble de cartes de Hearthstone apporte une touche de science-fiction directement issue de l'univers de StarCraft au jeu de Blizzard. Avec la sortie du mini-set Héros de StarCraft, qui est le plus grand mini-set à ce jour, les joueurs peuvent se plonger dans 49 nouvelles cartes qui promettent de bouleverser les parties.

Hearthstone s'inspire de StarCraft

HÉROS DE STARCRAFT - Partez en exploration avec le mini-set de La Ténèbre de l’Au-delà, comprenant des cartes thématiques multiclasses pour les factions des Zergs, des Protoss et des Terrans !

Ce set comprend 11 cartes de plus que les 38 habituelles des packs précédents, avec 4 cartes légendaires, 1 carte épique, 20 cartes rares et 24 cartes communes, ainsi qu'une carte unique non neutre pour la faction nommée Grunty. Ce nouvel ajout présente les factions emblématiques de StarCraft - Zerg, Protoss et Terrans - chacune dirigée par sa propre carte de héros légendaire.



Le point fort de cette mise à jour pour de nombreux fans est l'inclusion de Sarah Kerrigan, Artanis et Jim Raynor, des personnages charismatiques (liés aux trois nouvelles factions) qui évoquent la nostalgie des soirées LAN d'antan sur Starcraft.

Les nouveaux

Les Zergs

Les chevaliers de la mort, chasseurs de démons, chasseurs et démonistes ont intégré les rangs des Zergs. Sous les ordres de la redoutable Sarah Kerrigan, ils misent sur leur nombre, leur agressivité, des attaques directes et la création de serviteurs pour triompher.

Les Protoss

Les druides, mages, prêtres et voleurs combattent avec les Protoss. Guidés par le noble Artanis, ils profitent de réductions de coût pour invoquer des serviteurs et lancer des sorts puissants, rendant ces actions plus accessibles au fil du jeu. Prenez le temps de rassembler vos ressources au début pour ensuite libérer tout votre potentiel !

Les Terrans

Enfin, paladins, chamans et guerriers rejoignent les rangs des Terrans. Sous le commandement du légendaire Jim Raynor, les Terrans utilisent des synergies de vaisseaux pour former des unités de combat et déployer (et redéployer !) plusieurs cuirassés au cours d'une partie.

Le prix du pack Starcraft

Pour mettre la main sur ces nouvelles cartes, vous pouvez acheter le Mini-Set pour 19,99 € ou 2 500 pièces d'or, ou vous laisser tenter par la version dorée pour 79,99 € ou 12 000 pièces d'or, qui comprend une carte bonus Grognie légendaire Diamant.



Si vous voulez retrouver l'univers de StarCraft, vous pouvez télécharger Hearthstone gratuitement sur l'App Store ou Google Play. Pour en savoir plus, consultez notre test sur Hearthstone.

Télécharger le jeu gratuit Hearthstone