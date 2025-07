DC Worlds Collide allie héros et méchants dans un nouveau RPG

Les super-héros continuent d'attirer des millions de fans, et malgré quelques faux pas cinématographiques ces dernières années, le nouveau jeu mobile DC Worlds Collide regorge de champions capés à manier dans univers aussi familier qu'excitant. Encore une découverte d'iPhoneSoft.

Découvrez DC Worlds Collide

Les membres du Syndicat du Crime ont envahi la Terre ! Dans ce RPG mobile au rythme effréné, faites équipe et combattez aux côtés des personnages les plus puissants de DC Comics ! Dirigez les super-héros et les super-vilains emblématiques comme Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et bien d'autres. Collectionnez les personnages, améliorez-les et élaborez des stratégies pour remporter la victoire dans des combats en RPG palpitants ! Déchaînez des compétences ultimes de héros visuellement époustouflantes, punissez le Syndicat du crime et rétablissez la paix et l'ordre sur Terre ! Profitez des divers éléments qui vous permettent de progresser et de gagner des récompenses même lorsque vous ne jouez pas activement !

DC Worlds Collide est un nouveau RPG par équipe qui vous permet de réunir vos héros et vilains préférés de DC (Detective Comics) pour des batailles toujours plus épiques. Une nouveauté qui tombe à pic pour profiter de l'engouement autour du énième film Superman qui débarque demain dans les salles obscures.

Dans le titre édité par Warner Bros, le Syndicat du Crime, une version maléfique de la Justice League, envahit l'univers principal de DC. Votre mission ? Forger des alliances improbables entre héros et vilains pour les repousser dans des batailles au tour par tour stratégiques en 5v5. Le jeu propose également des modes PvP et des défis de guildes pour plus de profondeur.

Associer certains héros et vilains débloque bien évidemment des synergies et compétences uniques, vous donnant un avantage au combat. Avec des graphismes 3D soignés et une liste remplie de personnages iconiques, le jeu a les moyens de séduire les fans inconditionnels de DC et les joueurs occasionnels de jeux de stratégie.



Des jeux comme DC : Dark Legion, sorti en mars dernier, qui oppose les personnages à The Batman Who Laughs, et DC Heroes United, avec son récit interactif de type « choisissez votre aventure », montrent l'investissement massif de Warner Bros dans les jeux mobiles. Espérons que Worlds Collide ne soit pas le titre de trop, les premières minutes de jeu ne nous ayant pas encore convaincu, notamment par son gameplay...



Disponible sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit DC Worlds Collide