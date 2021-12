Twisted-Wonderland : les méchants de Disney arrivent dans un jeu mobile

Aniplex vient d'annoncer que le RPG mobile Disney Twisted-Wonderland arrivera en Amérique du Nord le mois prochain sur iOS et Android. Si vous n'avez jamais entendu parler de Twisted-Wonderland, il s'agit d'un RPG d'action basé sur une histoire originale inspirée des méchants classiques de Disney que l'on avait déjà aperçue au Japon l'an passé.

Disney Twisted-Wonderland annoncé au Canada et USA

Disney Twisted-Wonderland sort donc de l'archipel nippon et ouvre les préinscriptions et les précommandes pour la version nord-américaine sur Play Store et App Store. Les récompenses pour ceux qui y souscriraient comprennent des objets tels que des boosters d'expérience, des invocations et bien plus encore. Regardez le trailer anglais de Disney Twisted-Wonderland ci-dessous :

Vous êtes emmené au collège Night Raven où sont formés des mages. Les étudiants sont inspirés par les méchants de Disney.



Des personnages inspirés par les méchants de Disney ourdissent des plans diaboliques dans cette aventure magique qui comprend des jeux de rythme et des combats de style RPG !

D'après le studio, vous suivrez des cours d'histoire de la magie, d'alchimie et de vol aux côtés des étudiants du collège Night Raven. Au fur et à mesure que vous approfondirez vos études, vous débloquerez une partie de l'histoire, dont le gameplay est divisé en trois pans :

Les segments de l'histoire, dans lesquels vous avancez dans l'histoire de Twisted Wonderland.

Les batailles, dans lesquelles les personnages se battent en lançant des sorts.

Les Twistunes, dans lesquels vous jouez à un jeu de rythme et tapez sur la musique.

Disney Twisted-Wonderland sera lancé le 20 janvier 2022 aux USA et au Canada. Pour l'instant, cela n'a pas été confirmé pour les autres régions. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez précommander Disney Twisted-Wonderland sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.



Télécharger le jeu Disney Twisted-Wonderland