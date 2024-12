Aarik and The Ruined Kingdom arrive sur mobile

Après le PC, le studio Shatterproof Games a annoncé que son jeu de réflexion enchanteur, Aarik and The Ruined Kingdom, sera disponible sur iOS et Android à partir du 25 janvier. Voici ce que vous devez savoir sur ce charmant puzzle en low-poly qui pourrait vous faire oublier un certain Monument Valley.

Découvrez Aarik And The Ruined Kingdom

Dans « Aarik and The Ruined Kingdom », vous incarnez le prince Aarik lancé dans une quête familiale à travers une variété de paysages tels que des châteaux, des forêts, des déserts, des marais et de la toundra pour retrouver sa mère. Le jeu associe la résolution d'énigmes à une histoire poignante (et optimiste), où vous explorez 35 niveaux uniques remplis de plus de casse-têtes.



L'outil principal d'Aarik est la couronne magique de son père, incrustée de quatre pierres précieuses, qui lui confère le pouvoir de manipuler l'environnement. Vous pouvez utiliser ce bandeau royal pour faire tourner, faire glisser, faire pousser des éléments de puzzle et même inverser le temps pour résoudre des énigmes complexes et réparer les chemins brisés du royaume.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, les graphismes 3D réalisés en un faible nombre de polygones stylisés (rappelant un certain FF 7) et colorés du jeu sont non seulement visuellement attrayants, mais ne sont pas réservés aux appareils récents. Ils sont parfaitement adaptés aux petits écrans de nos appareils mobiles, même les modèles anciens comme l'iPod Touch.



Voici les points forts d'Aarik et du royaume en ruine :

Un jeu de perspective : utilisez les pouvoirs de la couronne pour résoudre des énigmes en changeant de point de vue et en manipulant ce monde magique.

: utilisez les pouvoirs de la couronne pour résoudre des énigmes en changeant de point de vue et en manipulant ce monde magique. Environnements variés : parcourez des environnements magnifiquement conçus, des forêts mystiques aux marais désolés.

: parcourez des environnements magnifiquement conçus, des forêts mystiques aux marais désolés. Ambiance soignée : une bande-son aussi douce que les graphismes du jeu vous entraîne à travers cet univers onirique.

Pour ne rien gâcher, les huit premiers niveaux sont disponibles gratuitement, ce qui permet aux joueurs de se plonger dans les différents mécanismes du jeu sans risque. Du contenu supplémentaire peut être débloqué avec un achat unique, dont le prix n'a pas encore été communiqué. Mais quand on voit le prix du jeu sur Steam, cela nous donne une idée : 7,99 €.



Les fans de Monument Valley peuvent donc cocher la case du 25 janvier, tant sur App Store que sur Play Store. Dans un mois, vous pourrez donc vivre les aventures d'Aarik !

Télécharger le jeu Aarik And The Ruined Kingdom