EA SPORTS FC Mobile offre un mois de MLS Season Pass sur Apple TV+ (màj : Messi aussi)

Si vous jouez à EA SPORTS FC sur iOS, vous aimez probablement le "vrai" football. Et bien sachez que, grâce à un partenariat entre Electronic Arts et Apple, vous pouvez essayer le MLS Season Pass gratuitement pendant 1 mois.



Pour accéder à cette offre spéciale, il suffit de lancer le jeu.



: Messi, via son compte Instagram, offre également 1 mois d’abonnement gratuit pour la MLS.

Une idée pour relancer EA SPORTS FC Mobile

On ne présente plus EA Sports FC, le successeur de FIFA qui a simplement changé de nom entre l'édition 2023 et l'édition 2024, faute d'un accord avec la fédération de football. Qu'à cela ne tienne, Apple tiens à faire connaitre le football américain en promouvant son MLS Season Pass qui permet permet de regarder tous les matchs (playoffs, League Cup et MLS Cup) depuis Apple TV+.

Regardez les matchs en direct et à la demande sur Apple TV, sans coupure ni restriction, sur les appareils Apple, les télévisions intelligentes, les appareils de streaming, les décodeurs, les consoles de jeu, ainsi que sur le site tv.apple.com. Le MLS Season Pass nécessite un abonnement. Profitez vite de cette offre et plongez dans le jeu !

Un code à usage unique pour l'offre MLS Season Pass

En jouant à EA SPORTS FC Mobile, vous recevrez un code à usage unique pour un 1 mois d'essai gratuit au MLS Season Pass. Pour profiter de l'offre, rendez-vous sur la page d'accueil d'Apple et utilisez le bouton "PLUS D'INFOS" apparaissant dans la fenêtre « Infos » entre le 21 mars à 1 h 00 UTC et le 21 avril à 1 h 00 UTC.



Pour bénéficier de l'offre, vous devez résider dans un territoire admissible, posséder un identifiant Apple (non associé à un compte enfant) et ne pas être déjà abonné au MLS Season Pass pour la saison 24/25.



Liste des territoires admissibles :

France, États-Unis d'Amérique et territoires américains, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Trinité-et-Tobago, Venezuela.

Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Botswana, Bulgarie, Cambodge, Cap-Vert, Chypre, République tchèque, Danemark, Égypte, Estonie, Swaziland, Fidji, Finlande, Gambie, Allemagne, Ghana, Grèce, Guinée-Bissau, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malaisie, Malte, Maurice, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Namibie, Pays-Bas, Niger, Norvège, Oman, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Sri Lanka, Swaziland, Suède, Suisse, Taïwan, Tadjikistan, Thaïlande, Turkménistan, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Zimbabwe.

Un partenariat qui devrait apporter de nouveaux abonnés à Apple TV+, car la MLS compte quelques noms ronflants cette année, dont l'infatigable Leo Messi.



