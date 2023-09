EA SPORTS FC MOBILE 24 est disponible gratuitement sur iOS et Android !

FIFA Mobile est mort, vive FC MOBILE 24 ! Le nouveau jeu de football d'EA Sports est disponible depuis quelques minutes sur l'App Store et le Play Store, juste avant la sortie sur consoles. Très attendu, cet opus 2024 est le premier sans la licence FIFA qui était en place depuis près de 30 ans. Alors, que vous le nouveau FC Mobile sur iPhone, iPad et Android ?

Place à EA SPORTS FC™ MOBILE 24

Pour commencer, il faut savoir que les 100 millions d'utilisateurs actifs de FIFA Mobile n'ont qu'à lancer la mise à jour gratuit pour obtenir EA SPORTS FC Mobile sur leurs appareils.

Pas d'inquiétude quant à la perte du nom FIFA, FC Mobile propose une expérience de football authentique avec plus de 15,000 joueurs sous licence complète à travers plus de 650 équipes dans 30 championnats - dont l'UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga et plus encore. La fonctionnalité True Player Personality est la grande nouveauté puisqu'elle reflète les caractéristiques des joueurs avec leurs forces et faiblesses distinctes qui permettent de diversifier le gameplay et la création d'équipes. Comme sur consoles, les animations sont bien plus personnelles pour les grands joueurs.

Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC, a déclaré :

Alors que nous faisons notre entrée dans cette nouvelle ère avec EA SPORTS FC, nous avons l'intention de rencontrer notre communauté mondiale de joueurs où ils se trouvent et de donner le choix aux joueurs en créant l'expérience de football la plus immersive et la plus authentique." EA SPORTS FC Mobile est clé pour débloquer un tout nouveau niveau d'engagement pour enrichir l'écosystème FC pour les joueurs et continuer notre chemin vers un futur mettant le fan au centre.

Le nouveau gameplay

Rééquilibrant la vitesse de construction, les dribbles et la défense, le gameplay s'appuie sur la fonctionnalité Dynamic Game Speed pensé pour les mobiles et qui offre aux joueurs davantage de temps avec le ballon pour effectuer leurs décisions et diversifier leur style de création de jeu. Avec la fonctionnalité Elite Shooting System, les types de tirs sont confectionnés pour être uniques et satisfaisants, et chacun d'entre eux possèdent leur propre caractère et objectif afin de mettre les joueurs dans la meilleure position pour marquer.

De plus, EA SPORTS FC Mobile introduit un nouveau niveau d'immersion pour s'imposer sur le terrain avec de nouveau touches d'impact, qui s'appuient sur trois zones :

Power Shot : Le Power Shot est le tir le plus rapide du jeu mais il présente une probabilité plus faible de succès. Le temps d'animation du Power Shot est supérieur à celui d'un tir normal et met le joueur dans une position où il risque de se faire tacler durant le mouvement.

: Le Power Shot est le tir le plus rapide du jeu mais il présente une probabilité plus faible de succès. Le temps d'animation du Power Shot est supérieur à celui d'un tir normal et met le joueur dans une position où il risque de se faire tacler durant le mouvement. Hard Tackle : Le Hard Tackle est un tacle appuyé et qui porte loin, permettant aux joueurs de mettre fin aux attaques et de procéder à un sauvetage de dernière minute.

: Le Hard Tackle est un tacle appuyé et qui porte loin, permettant aux joueurs de mettre fin aux attaques et de procéder à un sauvetage de dernière minute. Knock On : atteignez la vitesse maximale tout en dribblant et détachez vous des défenseurs ou créez vous de l'espace afin de déclencher un tir.

Lawrence Koh, VP, EA SPORTS FC MOBILE, ajoute :

En s'appuyant sur ce qui rend la jouabilité mobile spéciale avec des touches retravaillées, nous avons créé une expérience de football qui est facile d'accès pour tous les joueurs et tous les niveaux de jeux. Avec la fonctionnalité True Player Personality qui apporte des caractéristiques authentiques dans le jeu, nous encourageons notre propre communauté de joueurs à découvrir leur propre style de jeu et célébrer la joie de la victoire au côté de leurs joueurs de football préférés.

Un nouveau style graphique

Au-delà du gameplay, on retrouve également de nombreuses améliorations visuelles et sonores, dont une nouvelle expérience de retransmission avec des scènes d'introduction de match et un angle élargi de caméra qui réplique l'atmosphère de stade. Un tout nouvel éventail d'options de caméras, couplé avec une bande sonore améliorée dont des commentaires dynamiques et des chansons spécifiques aux équipes, permettront de rendre les moments clés sur le terrain plus vrais que jamais.



EA Sports FC Mobile 24 c'est :

Une meilleure représentation visuelle du terrain sur lequel évoluent vos joueurs, incluant une meilleure qualité de couleur et de rendu.

Une ambiance de stade plus immersive grâce à des supporters, des bannières et des drapeaux améliorés.

Des effets météorologiques et de brouillard plus réalistes.

De nouveaux éclairages et effets de lumière qui donnent un aspect cinématographique à vos actions.

Une physique des filets améliorée.

Une atmosphère sonore réaliste avec des commentaires réactifs à vos actions.

Les améliorations sont vraiment palpables cette année, reste que le modèle économique est toujours assez retors...

Pack Fondateur

Les utilisateurs qui joueront à EA SPORTS FC Mobile entre le 26 septembre et le 30 novembre 2023 auront également l'opportunité de recevoir l'un un élément ambassadeur très recherché issu du Pack Fondateur :

Vinícius Júnior (Real Madrid CF)

Erling Haaland (Manchester City F.C.)

Virgil van Dijk (Liverpool F.C.)

Heung-min Son (Tottenham Hotspur F.C.)

Jude Bellingham (Real Madrid CF)

Diogo Jota ( Liverpool F.C.)

Jack Grealish ( Manchester City F.C.)

Federico Chiesa (Juventus F.C.)

Enzo Fernández (Chelsea F.C.)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

EA SPORTS FC Mobile rejoint EA SPORTS FC 24 qui sort le 29 septembre et qui marque un nouveau commencement pour le futur du football et connecte des centaines de millions de fans à travers les produits console, mobile, en ligne et esport.



Bien évidemment, la personnalisation est possible avec la modification des maillots, des chaussures, de l'écusson du club, du ballon, etc. Bref, un jeu très complet que l'on a déjà commencé à tester. Et vous ?

Télécharger le jeu gratuit EA SPORTS FC™ MOBILE 24